Лучший из россиян Антон Бабиков занял пятое место.

ФУРКАДА ПОДВЕЛА ЧЕТВЕРТАЯ СТРЕЛЬБА

24-летний Бе, стартовавший под №40 (учитывая свежевыпавший снег, большинство звезд выбрали вторую группу, с номерами от 25-го до 50-го, - чтобы первая успела как следует «укатать» трассу), не допустил ни одного промаха, лидировал после всех огневых рубежей и на финише опередил ближайшего преследователя более, чем на две минуты. Если называть вещи своими именами, то это разгром. Форменный разгром!

Хотя здесь надо кое-что пояснить. Сейчас любому действующему биатлонисту стоит учитывать, что он «проживает на одном временном отрезке с Мартеном Фуркадом». Обладателем шести последних Кубков мира в общем зачете и вдобавок всех (!) мини-кубков по отдельным дистанциям за два предыдущих сезона. Все разговоры о том, что Фуркад – якобы больной, Фуркад – не тот, получившие дополнительную подпитку в воскресенье, когда француз в одиночной смешанной эстафете всерьез включился только на последнем мини-круге и все равно остался с «деревянной» медалью, уже на первых километрах «индивидуалки» можно было отправлять в мусорную крозину. Фуркад жив!

Вообще-то золото в этой гонке они разыгрывали вдвоем. Как бы нам (и не только нам) ни хотелось бы утверждать обратное, но это так. №36 Мартен Фуркад и №40 Йоханнес Бе.

БАБИКОВ ПРОИГРАЛ БРОНЗУ НА ПОСЛЕДНЕМ КРУГЕ

Огневые рубежи с первого по третий оба прошли без промахов. Норвежец лидировал, и его преимущество даже чуть-чуть росло: 10 секунд, 17, 20… Хотя это было не столько из-за темпа на лыжне, сколько из-за скорости стрельбы. Фуркад старался попадать надежно, с расстановкой, а Бе палил, как из пулемета, словно бежал не марафонские 20 километров, а какой-нибудь спринт! Только по времени нахождения на стрельбищах он выиграл у француза почти полминуты!

«Ходом» Бе Фуркаду, правда, проиграл, но всего 11 секунд. И, думаю, что мог и здесь выиграть. Просто не было необходимости. После того, как Фуркад на последней «стойке» смазал два выстрела, норвежец две минуты спустя приехал на рубеж, влепил в мишени пять патронов из пяти - и покатил себе спокойненько на финиш. Флага ему там не дали (все-таки еще 68 человек на дистанции), но Бе вполне мог пересекать последнюю черту хоть с норвежским знаменем, хоть задом наперед, хоть как угодно. «Две четырнадцать» от Фуркада и «две ноль одна» от второго места – это, знаете ли, впечатляет. Нокаут всему миру!

Печально, что даже среди ближайших преследователей «Ужасного Йоханнеса» не нашлось места биатлонистам из России. Хотя все-таки не так печально, как накануне в женской «индивидуалке», где нашим лучшим результатом стало 27-е место Виктории Сливко. Антон Бабиков отстрелял «на ноль» и после четвертого огневого рубежа шел третьим – впереди Фуркада! Правда, всего на десять секунд, и на финише «+10» превратились в «-6», а третье место в пятое.

У ШИПУЛИНА НЕ ПОШЛО. ЗАТО ПОШЛО У ЛОГИНОВА

Лучшую лыжную скорость в нашей команде показал стартовый №101 Александр Логинов. Если бы не единственный промах, он сегодня был бы вторым! А вот Антон Шипулин, у которого промах тоже один, - все равно не был бы. Лидер сборной России проиграл Фуркаду «ногами» больше двух с половиной минут и после финиша в интервью «Матч ТВ» сетовал не только на плохую смазку лыж, но и на собственное состояние. Что называется, не пошло.

Интересно, почему у Фуркада не бывает таких «не пошло»? Может, я чего-то не помню? Склероз? Нет, думаю, вряд ли. У него их не бывает потому, что он - Фуркад. Однако сегодня и он вынужден был признать свое поражение!

Про остальных наших. Максим Цветков с одним неточным выстрелом «приземлился» 21-м, в четырех с лишним минутах от Бе. Алексей Волков с таким же, вроде бы минимальным количеством промахов получил еще больше – пять минут с половиной. Евгений Гараничев вообще нагородил безнадежный «забор» из единиц, допустив по ошибке на каждом из рубежей.

Да, это было заметно получше, чем у женщин накануне (еще не хватало, чтобы хуже!), но никакого отношения к медалям все равно не имело. Мы опять проиграли вдрызг. Ни для кого не сюрприз, что Шипулин бегает на лыжах медленнее, чем Фуркад, однако «две сорок» - это, извините, уже за гранью добра и зла. Невзирая на марафонскую дистанцию и проблемы со смазкой. Только что все обсуждали форму Фуркада, а теперь Шипулин показал такую форму, что ее и обсуждать не очень-то хочется…

Зато результат Логинова я бы запомнил. В пятницу в Эстерсунде еще состоится женский спринт (начало в 19.45 по московскому времени), где, как обычно, мы будем удивлены любым хорошим новостям, а вот насчет субботнего спринта мужского – тут попредвкушать очень даже стоит. Всем. И поклонникам Фуркада (он ведь должен брать реванш, не так ли?), и поклонникам Бе (новый король?), и, конечно, российским биатлонным болельщикам.

Вот сегодня уже чувствуется, что биатлонный сезон пошел. Олимпийский сезон!

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 0 (0+0+0+0) 3 (+11,2) 53.24,5 2 Кентен Фийон-Майе (Франция) 0 (0+0+0+0) 26 (+2.00,8) +2.01,0 3 Мартен Фуркад (Франция) 2 (0+0+0+2) 1 (49.59,9) +2.14,3 4 Юлиан Эберхард (Австрия) 1 (0+0+0+1) 19 (+1.33,2) +2.17,5 5 Антон Бабиков (Россия) 0 (0+0+0+0) 32 (+2.13,9) +2.20,7 15 Антон Шипулин (Россия) 1 (0+1+0+0) 41 (+2.40,8) +3.25,0 18 Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 1 (1+0+0+0) 44 (+2.53,8) +3.43,7 21 Максим Цветков (Россия) 1 (0+0+1+0) 52 (+3.13,2) +4.10,8 33 Алексей Волков (Россия) 1 (0+1+0+0) 77 (+4.37,3) +5.29,8 43 Евгений Гараничев (Россия) 4 (1+1+1+1) 33 (+2.16,7) +6.09,4

Сборная России после огневых рубежей