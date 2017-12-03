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Во время третьей стрельбы все уже будто бы и забыли о 25-м месте Шипулина в спринте, которое позволяло ему стартовать в пасьюте почти в минуте от лидеров. Ровно в середине гонки медальные перспективы Шипулина можно было даже пощупать – настолько они стали реальными. Почти вся лидирующая группа в главе с норвежским трио – братьями Бе и Свендсеном промахнулась по два раза на первой стойке. Увы, и Шипулин одну мишень не закрыл. А так – мог пойти на трассу вслед за Фуркадом, который в одиночку смог выбраться из этой переделки.

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Дмитрий Васильев: Согласен с Гроссом - минус один промах у Антона, был бы подиум

Четвертая стрельба давала Антону еще больший шанс приклеиться к Фуркаду в финишном протоколе. Соперники, бежавшие впереди, снова хором расступились перед нашим первым номером на последнем рубеже, промазав по два-три раза. Вот он хвост серебряной птицы – хватай, Антон. Но Шипулин остается верным себе: снова делает один категорически ненужный промах и уходит на последний круг только восьмым. Безусловно, по сравнению со спринтом – прорыв, но в этой гонке он мог сделать намного больше.

Фуркад тем временем шел к финишу пешком. Видимо, настолько разозлила французского терминатора вчерашняя история с «выскочкой» Тарьеем Бе (из-за него Мартен проиграл спринт), что в этой гонке он был почти безупречен. Только лишь на первой лежке позволил себе вольность в виде одного промаха, а дальше выжал из себя все. Покончив с четвертой стрельбой, повернулся к трибунам и величаво обвел всех выразительным взглядом: «Ну, кто тут настоящий чемпион?» После этого, конечно, завоевал свое первое золото в этом сезоне. Напомним, что и в индивидуалке его обокрал младший из братьев Бе Йоханнес плюс еще один француз Фийон-Майе. Поэтому Фуркад аж со среды ходил обделенным. И вот – разозлился.

Итак, российская сборная осталась без единой награды на первом этапе Кубка мира. Собственно в мужской гонке преследования впервые за весь уик-енд у нашей команды была реальная возможность что-то выиграть. А прежде… Да, на 20-километровке выдающийся результат на стрельбе показал Антон Бабиков, но двухминутное отставание на трассе не позволили ему рассчитывать на награды. Минус 40 секунд и 17-е место того же Бабикова в спринте – тоже не сказать, что сильно радовали. Поэтому преследование записываем, как выражаются наши тренеры, в актив лидеру российской сборной. Дал жару и дал надежду.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Мартен Фуркад (Франция)

2 (+1,0)

1 (1+0+0+0)

21 (+57,0)

30.12,2

2

Яков Фак (Словения)

10 (+34,0)

2 (1+0+0+1)

14 (+41,4)

+40,8

3

Кентен Фийон-Майе (Франция)

12 (+36,0)

2 (1+0+0+1)

10 (+38,0)

+42,1

4

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

4 (+13,0)

3 (0+1+2+0)

13 (+41,0)

+49,7

5

Фредерик Линдстрем (Швеция)

7 (+17,0)

3 (0+1+2+0)

12 (+38,3)

+50,2

8

Антон Шипулин (Россия)

25 (+56,0)

2 (0+0+1+1)

19 (+52,1)

+1.03,9

13

Йоханнес Бе (Норвегия)

11 (+34,0)

6 (0+1+2+3)

1 (25.18,3)

+1.20,4

18

Уле-Айнар Бьерндален (Норвегия)

31 (+1.06,0)

2 (0+0+1+1)

31 (+1.13,0)

+1.40,6

19

Тарьей Бе (Норвегия)

1 (-0,7)

6 (1+0+3+2)

10 (+38,0)

+1.49,5

23

Максим Цветков (Россия)

35 (+1.11,0)

2 (1+1+0+0)

25 (+1.01,2)

+2.07,7

29

Евгений Гараничев (Россия)

55 (+1.45,0)

2 (0+1+1+0)

24 (+1.01,0)

+2.23,3

33

Матвей Елисеев (Россия)

32 (+1.07,0)

4 (2+0+1+1)

43 (+1.35,7)

+2.45,2

34

Антон Бабиков (Россия)

17 (+42,0)

5 (3+1+1+0)

39 (+1.25,4)

+2.48,1

35

Александр Логинов (Россия)

27 (+59,0)

6 (2+0+1+3)

18 (+48,5)

+2.51,6

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Шипулин

13 (+41,5)

8 (+35,7)

6 (+1.02,7)

8 (+1.25,3)

Цветков

40 (+1.30,9)

46 (+2.01,5)

41 (+2.28,8)

25 (+2.35,2)

Гараничев

43 (+1.36,1)

44 (+1.57,0)

42 (+2.31,3)

26 (+2.38,2)

Елисеев

47 (+1.42,6)

35 (+1.40,9)

32 (+2.15,7)

33 (+2.54,1)

Бабиков

45 (+1.39,5)

48 (+2.07,5)

48 (+2.54,5)

34 (+3.06,1)

Логинов

38 (+1.30,5)

30 (+1.25,7)

31 (+1.57,2)

36 (+3.12,5)

 
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