Что бывает, если разозлить Фуркада. Француз выиграл первое золото в сезоне
Антон Шипулин, несмотря на 25-е место в спринте, вел борьбу за награды в гонке преследования, но финишировал восьмым.
Во время третьей стрельбы все уже будто бы и забыли о 25-м месте Шипулина в спринте, которое позволяло ему стартовать в пасьюте почти в минуте от лидеров. Ровно в середине гонки медальные перспективы Шипулина можно было даже пощупать – настолько они стали реальными. Почти вся лидирующая группа в главе с норвежским трио – братьями Бе и Свендсеном промахнулась по два раза на первой стойке. Увы, и Шипулин одну мишень не закрыл. А так – мог пойти на трассу вслед за Фуркадом, который в одиночку смог выбраться из этой переделки.
Четвертая стрельба давала Антону еще больший шанс приклеиться к Фуркаду в финишном протоколе. Соперники, бежавшие впереди, снова хором расступились перед нашим первым номером на последнем рубеже, промазав по два-три раза. Вот он хвост серебряной птицы – хватай, Антон. Но Шипулин остается верным себе: снова делает один категорически ненужный промах и уходит на последний круг только восьмым. Безусловно, по сравнению со спринтом – прорыв, но в этой гонке он мог сделать намного больше.
Фуркад тем временем шел к финишу пешком. Видимо, настолько разозлила французского терминатора вчерашняя история с «выскочкой» Тарьеем Бе (из-за него Мартен проиграл спринт), что в этой гонке он был почти безупречен. Только лишь на первой лежке позволил себе вольность в виде одного промаха, а дальше выжал из себя все. Покончив с четвертой стрельбой, повернулся к трибунам и величаво обвел всех выразительным взглядом: «Ну, кто тут настоящий чемпион?» После этого, конечно, завоевал свое первое золото в этом сезоне. Напомним, что и в индивидуалке его обокрал младший из братьев Бе Йоханнес плюс еще один француз Фийон-Майе. Поэтому Фуркад аж со среды ходил обделенным. И вот – разозлился.
Итак, российская сборная осталась без единой награды на первом этапе Кубка мира. Собственно в мужской гонке преследования впервые за весь уик-енд у нашей команды была реальная возможность что-то выиграть. А прежде… Да, на 20-километровке выдающийся результат на стрельбе показал Антон Бабиков, но двухминутное отставание на трассе не позволили ему рассчитывать на награды. Минус 40 секунд и 17-е место того же Бабикова в спринте – тоже не сказать, что сильно радовали. Поэтому преследование записываем, как выражаются наши тренеры, в актив лидеру российской сборной. Дал жару и дал надежду.
Кубок мира
1-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
2 (+1,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
21 (+57,0)
|
30.12,2
|
2
|
Яков Фак (Словения)
|
10 (+34,0)
|
2 (1+0+0+1)
|
14 (+41,4)
|
+40,8
|
3
|
Кентен Фийон-Майе (Франция)
|
12 (+36,0)
|
2 (1+0+0+1)
|
10 (+38,0)
|
+42,1
|
4
|
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
|
4 (+13,0)
|
3 (0+1+2+0)
|
13 (+41,0)
|
+49,7
|
5
|
Фредерик Линдстрем (Швеция)
|
7 (+17,0)
|
3 (0+1+2+0)
|
12 (+38,3)
|
+50,2
|
8
|
Антон Шипулин (Россия)
|
25 (+56,0)
|
2 (0+0+1+1)
|
19 (+52,1)
|
+1.03,9
|
13
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
11 (+34,0)
|
6 (0+1+2+3)
|
1 (25.18,3)
|
+1.20,4
|
18
|
Уле-Айнар Бьерндален (Норвегия)
|
31 (+1.06,0)
|
2 (0+0+1+1)
|
31 (+1.13,0)
|
+1.40,6
|
19
|
Тарьей Бе (Норвегия)
|
1 (-0,7)
|
6 (1+0+3+2)
|
10 (+38,0)
|
+1.49,5
|
23
|
Максим Цветков (Россия)
|
35 (+1.11,0)
|
2 (1+1+0+0)
|
25 (+1.01,2)
|
+2.07,7
|
29
|
Евгений Гараничев (Россия)
|
55 (+1.45,0)
|
2 (0+1+1+0)
|
24 (+1.01,0)
|
+2.23,3
|
33
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
32 (+1.07,0)
|
4 (2+0+1+1)
|
43 (+1.35,7)
|
+2.45,2
|
34
|
Антон Бабиков (Россия)
|
17 (+42,0)
|
5 (3+1+1+0)
|
39 (+1.25,4)
|
+2.48,1
|
35
|
Александр Логинов (Россия)
|
27 (+59,0)
|
6 (2+0+1+3)
|
18 (+48,5)
|
+2.51,6
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Шипулин
|
13 (+41,5)
|
8 (+35,7)
|
6 (+1.02,7)
|
8 (+1.25,3)
|
Цветков
|
40 (+1.30,9)
|
46 (+2.01,5)
|
41 (+2.28,8)
|
25 (+2.35,2)
|
Гараничев
|
43 (+1.36,1)
|
44 (+1.57,0)
|
42 (+2.31,3)
|
26 (+2.38,2)
|
Елисеев
|
47 (+1.42,6)
|
35 (+1.40,9)
|
32 (+2.15,7)
|
33 (+2.54,1)
|
Бабиков
|
45 (+1.39,5)
|
48 (+2.07,5)
|
48 (+2.54,5)
|
34 (+3.06,1)
|
Логинов
|
38 (+1.30,5)
|
30 (+1.25,7)
|
31 (+1.57,2)
|
36 (+3.12,5)