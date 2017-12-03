Во время третьей стрельбы все уже будто бы и забыли о 25-м месте Шипулина в спринте, которое позволяло ему стартовать в пасьюте почти в минуте от лидеров. Ровно в середине гонки медальные перспективы Шипулина можно было даже пощупать – настолько они стали реальными. Почти вся лидирующая группа в главе с норвежским трио – братьями Бе и Свендсеном промахнулась по два раза на первой стойке. Увы, и Шипулин одну мишень не закрыл. А так – мог пойти на трассу вслед за Фуркадом, который в одиночку смог выбраться из этой переделки.

Четвертая стрельба давала Антону еще больший шанс приклеиться к Фуркаду в финишном протоколе. Соперники, бежавшие впереди, снова хором расступились перед нашим первым номером на последнем рубеже, промазав по два-три раза. Вот он хвост серебряной птицы – хватай, Антон. Но Шипулин остается верным себе: снова делает один категорически ненужный промах и уходит на последний круг только восьмым. Безусловно, по сравнению со спринтом – прорыв, но в этой гонке он мог сделать намного больше.

Фуркад тем временем шел к финишу пешком. Видимо, настолько разозлила французского терминатора вчерашняя история с «выскочкой» Тарьеем Бе (из-за него Мартен проиграл спринт), что в этой гонке он был почти безупречен. Только лишь на первой лежке позволил себе вольность в виде одного промаха, а дальше выжал из себя все. Покончив с четвертой стрельбой, повернулся к трибунам и величаво обвел всех выразительным взглядом: «Ну, кто тут настоящий чемпион?» После этого, конечно, завоевал свое первое золото в этом сезоне. Напомним, что и в индивидуалке его обокрал младший из братьев Бе Йоханнес плюс еще один француз Фийон-Майе. Поэтому Фуркад аж со среды ходил обделенным. И вот – разозлился.

Итак, российская сборная осталась без единой награды на первом этапе Кубка мира. Собственно в мужской гонке преследования впервые за весь уик-енд у нашей команды была реальная возможность что-то выиграть. А прежде… Да, на 20-километровке выдающийся результат на стрельбе показал Антон Бабиков, но двухминутное отставание на трассе не позволили ему рассчитывать на награды. Минус 40 секунд и 17-е место того же Бабикова в спринте – тоже не сказать, что сильно радовали. Поэтому преследование записываем, как выражаются наши тренеры, в актив лидеру российской сборной. Дал жару и дал надежду.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 2 (+1,0) 1 (1+0+0+0) 21 (+57,0) 30.12,2 2 Яков Фак (Словения) 10 (+34,0) 2 (1+0+0+1) 14 (+41,4) +40,8 3 Кентен Фийон-Майе (Франция) 12 (+36,0) 2 (1+0+0+1) 10 (+38,0) +42,1 4 Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 4 (+13,0) 3 (0+1+2+0) 13 (+41,0) +49,7 5 Фредерик Линдстрем (Швеция) 7 (+17,0) 3 (0+1+2+0) 12 (+38,3) +50,2 8 Антон Шипулин (Россия) 25 (+56,0) 2 (0+0+1+1) 19 (+52,1) +1.03,9 13 Йоханнес Бе (Норвегия) 11 (+34,0) 6 (0+1+2+3) 1 (25.18,3) +1.20,4 18 Уле-Айнар Бьерндален (Норвегия) 31 (+1.06,0) 2 (0+0+1+1) 31 (+1.13,0) +1.40,6 19 Тарьей Бе (Норвегия) 1 (-0,7) 6 (1+0+3+2) 10 (+38,0) +1.49,5 23 Максим Цветков (Россия) 35 (+1.11,0) 2 (1+1+0+0) 25 (+1.01,2) +2.07,7 29 Евгений Гараничев (Россия) 55 (+1.45,0) 2 (0+1+1+0) 24 (+1.01,0) +2.23,3 33 Матвей Елисеев (Россия) 32 (+1.07,0) 4 (2+0+1+1) 43 (+1.35,7) +2.45,2 34 Антон Бабиков (Россия) 17 (+42,0) 5 (3+1+1+0) 39 (+1.25,4) +2.48,1 35 Александр Логинов (Россия) 27 (+59,0) 6 (2+0+1+3) 18 (+48,5) +2.51,6

Сборная России после огневых рубежей