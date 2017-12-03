- Шипулин, как говорят молодые, красавчик. Но, если б не спринт.

- Спринт, да, но и сейчас не промазал бы один раз, и результат был бы другим.

- Рикко Гросс повторил ваши слова: минус один промах у Антона и был бы на подиуме.

- Но это биатлон, легко рассуждать, сидя на диване. А в реальности это все очень сложно. Когда бежишь в такой мясорубке, рядом толпа народу – мешают, раздражают, отвлекают и т.д. Все это очень сложно. Антон все равно молодец – справился, с 27-го места на 8-е, хороший результат. И важно, что сейчас он психологически почувствует, что все в порядке. Всем нашим не хватает пока стартовой практики, но видно, что и девчонки, и ребята с каждым стартом выглядят лучше. Другое дело, что стрелять надо стабильнее.

- Вначале трансляции показали флажок, который трепыхался на ветру. Такой ветер критичен?

- Ерунда. Проблемы возникли на стойке у тех, кто находился в середине рубежа, там многие пошли на штрафные круги. Те, кто стрелял с первых номеров или с тридцатых, ближе к брустверу, им было полегче. Это особенности данного стрельбища.

- Что по нашим остальным скажете?

- Немного всем не хватало, но я за ребят не сильно переживаю, с ними все нормально.

- Жалко эстафеты не было…

- Будет в Хохфильцене.

- Просто хочется на каждом этапе накатывать команду, смотреть, подбирать. Эстафета – наш главный козырь на Олимпиаде.

- Тут согласен. Каков итог? Ничего страшного, потихоньку входим в сезон.