Этап в Эстерсунде открывает Кубок мира десятый сезон подряд, и все последние годы сборная России не уезжала из Швеции без медалей. Вспомните, к примеру, как 4 декабря 2016-го Антон Бабиков с Максимом Цветковым обошли здесь в гонке преследования самого Мартена Фуркада.

На сей раз лучший результат – тоже у Бабикова, только это не первое место, а, увы, лишь пятое. В марафонской индивидуалке при безошибочной стрельбе и с отставанием более двух минут от победителя. Сборная России осталась без наград на стартовом этапе КМ впервые с 2011 года.

Правда, от женской команды каких-то подвигов мы, чего уж скрывать, особо и не ждали. Но проигрыши ходом все-таки могли бы быть поменьше. Подобраться к быстрейшим заметно ближе одной минуты удалось лишь Екатерине Юрловой в воскресном преследовании. Даже славящаяся высокой скоростью Светлана Миронова с интервалом в сутки получила от немки Денизе Херманн 1.01 и 0.58. Это, конечно, не заоблачные 5.56 Дарьи Виролайнен, и надо учитывать, что Херманн еще недавно выступала в лыжном Кубке мира, однако россиянки в Эстерсунде оказались слишком далеко. Дальше, чем предполагалось.

Эта же формулировка вполне подходит и для выступления мужской половины сборной, которая, как и женщины, бежала с ощутимым сдвигом в минус. На двадцатке меньше всех ногами проиграл Александр Логинов, хотя он стартовал последним из наших под № 101 и, соответственно, шел по разбитой трассе. Все остальные – две минуты или больше. Два дня спустя, когда дистанция усохла в два раза, точно так же сократились и российские отставания. Они просто переместились в район минуты, кучно расположившись вокруг этой отметки с небольшим (плюс-минус 0.15) разбросом. Ну и в преследовании получилось примерно в тот же район. От почти минуты до полутора с лишним.

Об Антоне Шипулине – как всегда отдельно. Не зря Мартен Фуркад как-то назвал лидера нашей сборной непредсказуемым. В прошлое воскресенье Шипулин отлично прошел свой этап смешанной эстафеты, пять дней спустя на финише жаловался на плохое самочувствие, проиграв три с половиной минуты, а в последней гонке догонял-догонял (вплоть до шестого текущего места), но так толком и не догнал.

В общем, у мужчин в начале этапа кое-кто кое-чем еще радовал, но субботний спринт с его всеобщим провалом (который, при всем уважении к шипулинским потугам, фактически похоронил и гонку преследования) переломил все и сомнений в диагнозе не оставил. Особенно на фоне немцев с норвежцами, которые уже сейчас носятся как угорелые.

Даже тренеры не могли скрыть, что неприятно удивлены тихоходностью подопечных. Хотя, чуть отойдя, они, разумеется, тут же завели привычный разговор – мол, нужно все тщательно проанализировать, и вообще, мы примерно так и планировали. Чтобы выйти на пик к февралю, то есть к Олимпиаде. И уже через неделю в Австрии команда побежит заметно быстрее, вот увидите.

Ну, дай-то бог. Хотя трудно отделаться от ощущения, что все это я уже когда-то слышал. Причем так часто, что выучил слова данной песенки наизусть. На первом этапе готовимся ко второму, на втором – к третьему и т.д., на последнем январском – к Пхенчхану, а после Пхенчхана – «нужно все тщательно проанализировать».

Очень хотелось бы ошибиться.