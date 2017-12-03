Никакой это не провал. Вы просто не умеете ждать и хотите все и сразу.

Когда я соглашалась на участие в дискуссии, то была уверена, что российская команда все же что-то выиграет на этом этапе и мне будет не так сложно защищать команду. И ведь это почти случилось! Шипулин уверенно примерил на себя серебро Эстерсунда, правда, зачем-то положил его обратно на наградной столик.

Да-да, уважаемый коллега, я слышу ваши возражения насчет того, что «почти – не считается». Но разве не вы вскочили со своего кресла, когда Шипулин вел третью стрельбу и сделал один ненужный промах? А во время финишной стойки не вы ли, обхватив руками голову, забегали по комнате с криком: «Ну как же так»?

Ну согласитесь – было? А раз так – значит, мы не можем говорить о каком-то тотальном провале.

Худший результат с 2011 года? Ну хорошо, а что по большому счету дал нам прошлогодний эстерсундский триумф Бабикова и Цветкова в той же гонке преследования? Он стал началом какой-то победной волны для обоих спортсменов? Нет. Это был единичный успех. И в этом году парни как минимум его повторят. Не в Эстерсунде, так в Хохфильцене и далее по списку. Если брать во внимание хорошую стрелковую подготовку Максима и Антона-младшего, то смело рассчитывайте на гонки, где все запорют стрельбу. Проруха в этом смысле бывает и на Фуркада – помните, пару лет назад он небритый ходил? Все ждал, когда отработает с нулем. Впрочем, не дождался и побрился.

«Побрить» Фуркада на трассе ногами – да, проблема посложнее. Но вот тренеры говорят, что пока команда находится под нагрузкой и в продолжение сезона еще раскатится. Охотно в это верю. Сезон олимпийский, подготовка к нему велась особенно тщательно. В штабе нашем не дворники собрались, а очень компетентные люди, и они все рассчитали до капельки.

Или вы хотели, чтобы мы покинули Швецию с телегой медалей, на подъеме? А что тогда осталось бы от нашей биатлонной банды к Пхенчхану? Мокрое место! И вы бы тогда недрогнувшей рукой написали: «Грош цена тем вашим наградам с первого этапа, если вы не смогли подвести команду к главному старту сезона». Поэтому не все сразу, коллега, нужно немного подождать.

Пик формы. Попадем – не попадем. Этот трудноуловимый пик формы всегда вызывает много вопросов и киваний в сторону того же Фуркада – а этот почему всегда на пике? Не считаю нужным ориентироваться на него. Он уникум, у него природный талант. И потом – у него тоже бывают определенные спады. Как в прошлом году на чемпионате мира, помните?

И, кстати, неужели кто-то думает, что на команду не давит олимпийский вопрос с возможным недопуском? Разве возможно полностью абстрагироваться от всего происходящего и сражаться как ни в чем не бывало? Конечно же, нет, конечно же, сборная сейчас под здоровенным прессом. И вы должны принимать это во внимание.

Поэтому предлагаю не нагнетать ситуацию и немного подождать: разродится своим, надеюсь, гуманным решением МОК, ребята и девушки выйдут из-под нагрузки, уйдет элементарное стартовое волнение, и мы с вами еще покричим в этом сезоне: «Да-да-да, мы первые!»