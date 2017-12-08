МЕДАЛИ БУДУТ?

Сборная России на старте биатлонного сезона не показала ультразвуковых скоростей и лазерной точности на стрельбище. Нельзя сказать, что это стало для кого-то откровением, но первые панически возгласы на сей счет уже раздались. В Эстерсунде наша команда осталась без медалей впервые с 2011 года.

Логично, что в Хохфильцене теперь многие ждут от россиян прогресса. Хорошо, не ждут, но надеются на него. Особенно это касается тренеров – Рикко Гросса и Сергея Коновалова. Чем больше гонок их команды проводят без медалей, тем лучше они будут чувствовать давление прессы и болельщиков. Когда ты работаешь со сборной России – это неизбежно.

Но у двукратного чемпиона мира Дмитрия Ярошенко, который проанализировал соревновательную сетку Хохфильцена для всех нас плохие новости. Он выступил, как человек, который не верит в экстрасенсов, т.е. скептик.

– Давайте рассуждать объективно. В спринте у наших девушек шансов нет совсем. В пасьюте, при условии ошибок соперниц, шансы есть. Но при этом сами должны не ошибаться на стрельбе.

Но, если наши тренеры говорят, что команда только отходит от нагрузок, то за неделю наши точно не успеют отойти. Поэтому в Хохфильцене не стоит ждать большого прорыва, а вот в Анси, на третьем этапе, можем рассчитывать на медали. Это относится как к женской сборной, так и к мужской, – выдал не самый воодушевляющий вывод Ярошенко.

Поэтому лучше поберечь нервы и сильно не расстраиваться, если наших опять не будет на пьедестале. На днях стало известно, что на Олимпиаду россияне все-таки поедут, поэтому ваши ганглии вам пригодятся.

КАЛЕЙДОСКОП

Этап в Хохфильцене, хоть и скоротечен, но максимально репрезентативен. Три дисциплины, шесть гонок, после которых мы получим много пищи для размышлений. В том числе по поводу эстафетных четверок, которые будут скатываться к Пхенчхану.

И если у мужчин есть вопросы только по стартеру и расстановке на этапах, то в женской команде тренерам предстоит покрутить калейдоскоп состава, прежде чем выпадет красивая картинка.

Учитывая то, что из-за допинговой истории, мы не сможем рассчитывать на Ирину Старых, шансы выступить на Олимпиаде могут получить даже те, кто сейчас гоняет на Кубке IBU. Поэтому Дарье Виролайнен, которую сейчас отправили добирать форму дивизионом ниже, отчаиваться не стоит.

На данный момент у девушек четко прорисовываются фигуры лишь двух кандидаток в эстафетный состав – Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой. Все остальное – туман. Очевидно, что наша женская команда нуждается в скорости, которую может дать только Светлана Миронова, но ей надо что-то делать со стрельбой. Виктория Сливко в данном смысле просто звезда, но по трассе передвигается крайне неспешно. В общем, Ирине Услугиной и Ульяне Кайшевой нужно делать так, чтобы мобильный телефон всегда ловил. Сергей Коновалов может позвонить в любой момент.

ПРОДОЛЖИТ ЛИ ЖЕЧЬ ХЕРМАНН?

В Эстерсунде биатлонный мир покорила Дениз Херманн, которая летала по трассе, словно мобильный интернет у лучших операторов. О ней всерьез заговорили, как о новой суперзвезде, но выводы делать рано. Херманн перешла в биатлон из лыжного спорта совсем недавно и вряд ли сможет держать стабильный уровень стрельбы.

– В 2012-м впервые попала в Рупольдинг на тестовые сборы и там впервые попробовала стрелять. Результат был настолько плачевен, что мне и в голову не пришло, что когда-либо я всерьез захочу уйти из лыж в биатлон, – вспоминает свой первый стрелковый опыт Дениз.

В прошлом сезоне каждая стойка заканчивалась для нее грандиозным фиаско, да и на лежке случались сбои. В межсезонье Херманн подтянула качество работы на стрельбище, но без промахов все равно не обходится. Вряд ли что-то кардинально изменится в Хохфильцене, поэтому ждать от нее еще несколько подиумов подряд не стоит.

Тем более что на лыжне добавится еще одна серьезная соперница. Обладательница Большого хрустального глобуса Лаура Дальмайер, пропустившая старт сезона из-за простуды, вернулась в состав и, есть мнение, что она в хорошей форме.

ПОСТОЙ, НЕ УХОДИ

Алексей Волков, как и Дарья Виролайнен, был отправлен на Кубок IBU в австрийский Ленцерхайд, но с оговоркой, что должен быть готов в любой момент примчаться в Хохфильцен. Все потому, что эстафета, где Волков в какой форме бы ни находился, всегда претендует на первый этап.

Алексей не продемонстрировал турбоскорости в индивидуальной гонке на первом этапе, но в его стрельбе сомневаться не приходится. Те болельщики, которые гонят его из сборной, просто не понимают, что если Волкова не будет, сборная лишится единственного надежного элемента.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА КУБКА МИРА В ХОХФИЛЬЦЕНЕ

8 декабря

Спринт, мужчины

13.30 Матч ТВ, Eurosport

Спринт, женщины

16.15 Матч ТВ, Eurosport

9 декабря

Гонка преследования, мужчины

14.15 Матч ТВ, Eurosport

Гонка преследования, женщины

16.45 Матч ТВ, Eurosport

10 декабря

Эстафета, мужчины

13.30 Матч ТВ, Eurosport

Эстафета, женщины

16.10 Матч! Арена, Eurosport

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА 2-й ЭТАП КУБКА МИРА

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев.

Женщины: Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Светлана Миронова.