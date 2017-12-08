Миронова может – она в десятке. А побеждают те, кто нам не нужен
«Советский спорт» подводит итоги женского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Советский спорт» подводит итоги женского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
БЕЛЫЙ АД
Глядя на стартующую в снежной пелене Анаис Шевалье, сразу закралась тревога за наших девушек. Они традиционно не покоряют биатлонный мир своими скоростными качествами, а по ходу этапа в Эстерсунде к этому добавились еще и проблемы в стрельбе. В общем, порывистый ветер и огромные сугробы на трассе не настраивали на позитив.
Было ясно, что если погода не изменится, преимущество получат биатлонистки, заявленные в первых номерах. А у нас там стартовали Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова. Соперницы промахивались одна за другой, поэтому рассчитывать на то, что сия чаша обойдет россиянок, не приходилось.
Но скептицизм был поставлен на паузу, когда сначала Подчуфарова, а затем и Акимова закрыли все свои мишени в стрельбе лежа и заняли верхние строчки протокола. При этом было понятно, что элита стартует позже, но метель и ветер никуда не делись, поэтому надежда на успех начала отчетливо давить на мозжечок.
В РАЗНЫХ ДИВИЗИОНАХ
Возможно, это сказалось на скорости Подчуфаровой. В ее неспешном перемещении в пространстве читался акцент на чистую стрельбу. Думается, Ольга может быть собой довольна, оба рубежа она прошла с нулем, а финальный результат был не так важен, учитывая физическое состояние, в котором она пребывает.
Наблюдая за Акимовой, как раз казалось, что она летит на ковре-вертолете мимо радуги, но это было обманчивое впечатление. Да, она отстреляла чисто, и какое-то время занимала промежуточное первое место на финише, но на трассе появлялось все больше и больше девушек, которые, как выяснялось, бежали гораздо быстрее.
Они промахивались, мотали круги, но на всех контрольных отметках везли россиянкам космические отрывы. Дениз Херманн в очередной раз казалась человеком с другой планеты. В этот раз стрельба ей не удалась, и это не стало неожиданностью. Но даже с четырьмя кругами она оказалась быстрее Подчуфаровой с нулем!
Лаура Дальмайер, вернувшаяся на трассу после простуды, не справилась с лежкой, отправив мимо два выстрела. Да и ходом чего-то выдающегося не показала, но все равно на финише с большим запасом опередила Акимову. И это очень расстраивает, ведь Татьяна – лидер нашей сборной, а глядя на результаты, получается так, что Россия и Германия в женском биатлоне играют в разных дивизионах.
ОНИ НАМ БЫЛИ НЕ НУЖНЫ
Тем временем на трассе появились те, кто чисто теоретически мог бежать за нас. Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина в своем стиле яростно атаковали на трассе и очень быстро стреляли. Им не мешали даже отдаленные стартовые номера, мокрый снег и порывистый ветер на стрельбище.
В итоге, как только Домрачева покинула второй огневой рубеж, мы получили имя победителя. Если Дарья не промахивается, в 90% случаев это победа. Кузьмина допустила одну ошибку на огневых рубежах и на финише проиграла белорусской биатлонистке чуть больше двадцати секунд.
Опытнейшая Кайса Макарайнен по традиции великолепно бежала, но точности ей в очередной раз не хватило – два промаха и только шестое место. А вот главный секс-символ женского биатлона Доротея Вирер сумела избежать большого количества ошибок и вскочить на третью строчку пьедестала.
Впрочем, для россиянок все закончилось не так уж и плохо. Екатерина Юрлова стала одиннадцатой, а могла бы заехать в цветы, если бы не допустила ошибку на стойке. Сейчас по балансу скорости и качества стрельбы она лучшая в сборной России. И это знак для тренерского штаба. Человек, который готовился к сезону самостоятельно и совсем недавно вернулся после рождения ребенка, объезжает всех, кто находился на централизованной подготовке.
Но самая главная бомба для российских болельщиков рванула под конец гонки. Светлана Миронова, стартовавшая 89-й и практически не попадавшая в кадры телетрансляции, на финише оказалась девятой с одним промахом. Нельзя сказать, что ее скорость удивила. Все знают, что Света может. Но к ее уверенности и стабильности есть масса вопросов. А такая гонка в очередной раз дает нам надежду, что перед главным стартом четырехлетия у России появилась биатлонистка, которая не мучается на трассе.
Кубок мира
2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Спринт 7,5 км. Женщины
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
0 (0+0)
|
5 (+12,6)
|
22.40,2
|
2
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
1 (1+0)
|
6 (+19,9)
|
+22,1
|
3
|
Доротея Вирер (Италия)
|
1 (1+0)
|
10 (+26,8)
|
+30,6
|
4
|
Вита Семеренко (Украина)
|
0 (0+0)
|
23 (+45,7)
|
+35,2
|
5
|
Ингрид Тандревольд (Норвегия)
|
0 (0+0)
|
29 (+51,6)
|
+47,5
|
6
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
2 (1+1)
|
1 (20.10,7)
|
+49,5
|
9
|
Светлана Миронова (Россия)
|
1 (0+1)
|
15 (+36,0)
|
+57,3
|
11
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
1 (1+0)
|
26 (+49,1)
|
+1.02,1
|
16
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
2 (2+0)
|
13 (+30,8)
|
+1.10,4
|
18
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
0 (0+0)
|
44 (+1.11,8)
|
+1.14,0
|
28
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
4 (1+3)
|
3 (+6,2)
|
+1.40,1
|
32
|
Ольга Подчуфарова (Россия)
|
0 (0+0)
|
33 (+58,1)
|
+1.52,4
|
34
|
Мари Дорен-Абер (Франция)
|
2 (0+2)
|
27 (+50,0)
|
+1.55,6
|
76
|
Ирина Старых (Россия)
|
3 (2+1)
|
67 (+1.46,2)
|
+3.08,2
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (с)
|
Миронова
|
2 (+0,5)
|
6 (+40,0)
|
Юрлова
|
33 (+35,0)
|
11 (+47,8)
|
Акимова
|
6 (+7,0)
|
8 (+44,7)
|
Подчуфарова
|
14 (+12,8)
|
15 (+57,1)
|
Старых
|
87 (+1.28,2)
|
77 (+2.29,1)