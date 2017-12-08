V4x3 l 1512744987413

«Советский спорт» подводит итоги женского спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

БЕЛЫЙ АД

V4x3 m 1512737484782
Две минуты с двумя нулями – это как? Наши биатлонисты продолжают удивлять

Глядя на стартующую в снежной пелене Анаис Шевалье, сразу закралась тревога за наших девушек. Они традиционно не покоряют биатлонный мир своими скоростными качествами, а по ходу этапа в Эстерсунде к этому добавились еще и проблемы в стрельбе. В общем, порывистый ветер и огромные сугробы на трассе не настраивали на позитив.

Было ясно, что если погода не изменится, преимущество получат биатлонистки, заявленные в первых номерах. А у нас там стартовали Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова. Соперницы промахивались одна за другой, поэтому рассчитывать на то, что сия чаша обойдет россиянок, не приходилось.

Но скептицизм был поставлен на паузу, когда сначала Подчуфарова, а затем и Акимова закрыли все свои мишени в стрельбе лежа и заняли верхние строчки протокола. При этом было понятно, что элита стартует позже, но метель и ветер никуда не делись, поэтому надежда на успех начала отчетливо давить на мозжечок.

В РАЗНЫХ ДИВИЗИОНАХ

Возможно, это сказалось на скорости Подчуфаровой. В ее неспешном перемещении в пространстве читался акцент на чистую стрельбу. Думается, Ольга может быть собой довольна, оба рубежа она прошла с нулем, а финальный результат был не так важен, учитывая физическое состояние, в котором она пребывает.

Наблюдая за Акимовой, как раз казалось, что она летит на ковре-вертолете мимо радуги, но это было обманчивое впечатление. Да, она отстреляла чисто, и какое-то время занимала промежуточное первое место на финише, но на трассе появлялось все больше и больше девушек, которые, как выяснялось, бежали гораздо быстрее.

Они промахивались, мотали круги, но на всех контрольных отметках везли россиянкам космические отрывы. Дениз Херманн в очередной раз казалась человеком с другой планеты. В этот раз стрельба ей не удалась, и это не стало неожиданностью. Но даже с четырьмя кругами она оказалась быстрее Подчуфаровой с нулем!

Лаура Дальмайер, вернувшаяся на трассу после простуды, не справилась с лежкой, отправив мимо два выстрела. Да и ходом чего-то выдающегося не показала, но все равно на финише с большим запасом опередила Акимову. И это очень расстраивает, ведь Татьяна – лидер нашей сборной, а глядя на результаты, получается так, что Россия и Германия в женском биатлоне играют в разных дивизионах.

ОНИ НАМ БЫЛИ НЕ НУЖНЫ

V4x3 m 1512740413227
Дмитрий Ярошенко: Надо накатывать эстафетную команду к Олимпиаде

Тем временем на трассе появились те, кто чисто теоретически мог бежать за нас. Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина в своем стиле яростно атаковали на трассе и очень быстро стреляли. Им не мешали даже отдаленные стартовые номера, мокрый снег и порывистый ветер на стрельбище.

В итоге, как только Домрачева покинула второй огневой рубеж, мы получили имя победителя. Если Дарья не промахивается, в 90% случаев это победа. Кузьмина допустила одну ошибку на огневых рубежах и на финише проиграла белорусской биатлонистке чуть больше двадцати секунд.

Опытнейшая Кайса Макарайнен по традиции великолепно бежала, но точности ей в очередной раз не хватило – два промаха и только шестое место. А вот главный секс-символ женского биатлона Доротея Вирер сумела избежать большого количества ошибок и вскочить на третью строчку пьедестала.

Впрочем, для россиянок все закончилось не так уж и плохо. Екатерина Юрлова стала одиннадцатой, а могла бы заехать в цветы, если бы не допустила ошибку на стойке. Сейчас по балансу скорости и качества стрельбы она лучшая в сборной России. И это знак для тренерского штаба. Человек, который готовился к сезону самостоятельно и совсем недавно вернулся после рождения ребенка, объезжает всех, кто находился на централизованной подготовке.

Но самая главная бомба для российских болельщиков рванула под конец гонки. Светлана Миронова, стартовавшая 89-й и практически не попадавшая в кадры телетрансляции, на финише оказалась девятой с одним промахом. Нельзя сказать, что ее скорость удивила. Все знают, что Света может. Но к ее уверенности и стабильности есть масса вопросов. А такая гонка в очередной раз дает нам надежду, что перед главным стартом четырехлетия у России появилась биатлонистка, которая не мучается на трассе.

Кубок мира

2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Спринт 7,5 км. Женщины

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Дарья Домрачева (Белоруссия)

0 (0+0)

5 (+12,6)

22.40,2

2

Анастасия Кузьмина (Словакия)

1 (1+0)

6 (+19,9)

+22,1

3

Доротея Вирер (Италия)

1 (1+0)

10 (+26,8)

+30,6

4

Вита Семеренко (Украина)

0 (0+0)

23 (+45,7)

+35,2

5

Ингрид Тандревольд (Норвегия)

0 (0+0)

29 (+51,6)

+47,5

6

Кайса Макарайнен (Финляндия)

2 (1+1)

1 (20.10,7)

+49,5

9

Светлана Миронова (Россия)

1 (0+1)

15 (+36,0)

+57,3

11

Екатерина Юрлова (Россия)

1 (1+0)

26 (+49,1)

+1.02,1

16

Лаура Дальмайер (Германия)

2 (2+0)

13 (+30,8)

+1.10,4

18

Татьяна Акимова (Россия)

0 (0+0)

44 (+1.11,8)

+1.14,0

28

Дениз Херрманн (Германия)

4 (1+3)

3 (+6,2)

+1.40,1

32

Ольга Подчуфарова (Россия)

0 (0+0)

33 (+58,1)

+1.52,4

34

Мари Дорен-Абер (Франция)

2 (0+2)

27 (+50,0)

+1.55,6

76

Ирина Старых (Россия)

3 (2+1)

67 (+1.46,2)

+3.08,2

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (с)

Миронова

2 (+0,5)

6 (+40,0)

Юрлова

33 (+35,0)

11 (+47,8)

Акимова

6 (+7,0)

8 (+44,7)

Подчуфарова

14 (+12,8)

15 (+57,1)

Старых

87 (+1.28,2)

77 (+2.29,1)
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.