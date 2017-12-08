В спринтерских гонках лучшие из российских биатлонистов - Антон Шипулин и Светлана Миронова - заняли девятые места.

После коллективно-российского провала в шведском Эстерсунде в прошлый уик-энд тренеры сборной объясняли, что так, дескать, и было задумано. Мол, все под нагрузкой, все ради Пхенчхана, и уже в Хохфильцене вы почувствуете разницу.

Эй, ну что, почувствовали?..

Не, арифметическая разница, конечно, налицо. Девятые места – это вам не какие-нибудь двадцать седьмые. В таких пределах считать умеют все. Только боюсь, что такой прогресс поклонников сборной России все равно не устроит.

Самым наглядным мне показалось «незаконченное партнерство» Антона Шипулина с Мартеном Фуркадом. Француз стартовал через полминуты после россиянина, достал его после первой стрельбы за счет промаха конкурента и, пройдя второй круг вместе, они вместе же прикатили на «стойку». Четко отбарабанили ее, словно из двух параллельных пулеметов, и ушли на заключительные три с лишним «кило». Подумалось: если Шипулин продержится за Фуркадом до конца, а потом еще и рванет на финишной прямой – вполне может быть на пьедестале. Почему нет? Сейчас-то (после второго рубежа) он - пятый…

Антон не продержался. Фуркад играючи «сбросил» нашего лидера на самом трудном подъеме и уехал от него еще почти на полминуты. Многовато…

Другие россияне тоже жаловались на не самую лучшую форму. Например, Матвей Елисеев, как и на прошлой неделе «вставший» после заключительной стрельбы. А уж Антон Бабиков – единственный в мужской команде, сумевший пройти оба рубежа «на ноль», - вообще проиграл «ногами» две минуты. В общем, если положительная динамика и есть, то никак не на всю дистанцию. Даже в спринте. Последний круг – это пока не про нас.

Зато Фуркад на этом круге умудрился даже приблизиться к Йоханнесу Бе, чья форма на старте олимпийского сезона просто потрясает. Победа в Хохфильцене стала для норвежца уже второй в сезоне и, похоже, он действительно дорос до того, чтобы диктовать свои условия всем, включая Фуркада. Хотя еще посмотрим. Скорость скоростью, но в большинстве гонок (включая субботнее преследование) предусмотрены не две стрельбы, а четыре…

По женскому спринту выводы делать труднее, поскольку проходил он в жуткий снегопад - на грани отмены. Но с российской точки зрения картина в целом похожая. Светлана Миронова подтвердила статус «бегуньи» (как только не больше одного промаха – сразу в десятку, причем впервые в карьере), Екатерина Юрлова тоже обнадежила приличным «ходом», прорезавшимся еще под конец Эстерсунда. Дальше - тишина, хотя на фоне прошлого уик-энда и это - уже кое-что.

Прогресс определенно есть. И в то же время - определенно слабенький. Посмотрим, как Шипулин с Мироновой в субботу будут преследовать в гонках преследования (у обоих – примерно полминуты от третьего места), а тренерам тем временем уже пора ломать голову над составами воскресных эстафет. Даже в нашей коронной мужской сильная четверка не очень-то набирается. Ну, Шипулин, ну, Цветков - и что потом? Гараничев опять «застрелился», Бабиков «едет в другую сторону», Логинов тоже отнюдь не блистает…

Подозреваю, что в воскресенье нам опять скажут, что на третьем этапе КМ должно быть лучше, чем на втором. А на четвертом – лучше, чем на третьем и так далее, до бесконечности.

А что? Действительно: кому нужен результат, когда есть такой увлекательный процесс? Нам с вами? Извините, но нас тут, похоже, не спрашивают.