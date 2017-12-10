- Мы ждали с нетерпением эстафету. Вопросов по составу у вас, наверное, нет?

- Вопросов по составу нет. Но дело в другом: нельзя же так безграмотно проводить первый этап, как это сделал Цветков. Понесся куда-то, выиграл стартовую поляну, протащил полкруга всех и естественно закислился. И подсел, поэтому на рубеже ноги уже не те. А тут еще погода… Хотя другие смогли попасть и оторвались от всей толпы, а Цветков на три круга умудрился заехать.

- Что скажете про Елисеева…

- Сразу бросился отыгрываться, что тоже неправильно. С трудом справился с лежкой, потерял много времени. Потом опять бросился, прилетел на стойку, начались у него проблемы с патроном – патрон перекосило, никак не мог его вставить. Но есть правило: если с патроном проблемы, его надо сразу выбрасывать. Это вообще-то в детской школе учат.

- Надо было патрон вытащить, а Елисеев, видимо, перенервничал, начал его насильно загонять.

- Как оказалось, у него было всего по три запасных патрона – три на лежку, три на стойку. Это недопустимо, и непрофессионально. Пришлось просить дополнительный патрон. Это ни в какие ворота! В итоге - четыре минуты проигрыша. Тридцать секунд тяжело отыграть, а тут четыре минуты… Кто-то начнет на погоду кивать, мол, лотерея. Но эта лотерея для всех одинаковая. А если на Олимпиаде такая погода, тоже будем оправдываться, что не повезло?

- И каков вывод?

- Очень хорошо, что сейчас, первая же эстафета показала наши слабые стороны. Теперь надо сделать выводы и больше не допускать таких элементарных ошибок.

- Шипулин говорил после гонки – пока не набрал форму…

- Мне по движению Антон понравился. Движения были резкими, не затянутыми, как в предыдущих гонках. И было видно, что мог даже прибавить на последнем подъеме. Просто в этом не было смысла – восьмой или пятый, какая разница? Бороться имеет смысл только за призовые места. Антон немного сберег силы и совершенно правильно в этой ситуации поступил.

Спринт. Мужчины

1. Норвегия (Уле-Эйнар Бьорндален, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эрленд Бьонтегорд, Ларс-Хельге Биркеланд) — 1:21.21,8 (0+9).

2. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) — +1.54,9 (0+17).

3. Франция (Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — +2.34,0 (3+13)...

8. Россия (Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Антон Шипулин) — +3.35,8 (3+13).