Чемпион мира Дмитрий Ярошенко – о мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

- Погода подвела?

- Это была чистая лотерея. Правда, и в таких условиях другие умудрялись попадать. Но надо говорить не об этом, а о том, что все лидеры уже уехали готовиться к третьему этапу в Анси. Братьев Бе нет, Фуркада.

- Цветков три промазал, после такого уже трудно бороться за подиум.

- Ну если Максим намазал, а он очень хороший стрелок, думаю, и другие в таких условиях вряд ли справились бы. Но Цветкова вся команда поддержала. Это главное, значит, никаких обид на Максима нет.

- Ну им еще биться вместе весь сезон, какие обиды после первой же эстафеты…

- Да все все понимают. Каждый мог оказаться в такой ситуации.

- Про Елисеева и его эпопею с патроном что скажете?

- Никогда не надо запихивать патрон силой. Тем более, он при этом деформируется. Качественный выстрел вряд ли бы получился. В таких случаях патрон надо выбрасывать. Не знаю, почему он так поступил.

- Видимо, перенервничал, в азарте не смог принять правильное решение.

- Матвей - опытный спортсмен, должен сохранять хладнокровие. Все-таки столько стартов уже за спиной.

- Как вам Бабиков?

- Бабиков нормально выступил: принял эстафету 15-м, передал 9-м.

- Шипулин уходил с отставанием в 10 секунд от пятого и шестого соперников, но как-то не смог их опередить.

- А чем смысл занимать четвертое место в эстафете? В личной гонке я еще понимаю, а в эстафете? Но я опять хочу обратить внимание, что не было Фуркада и норвежцев.

- Шипулин сказал, что пока не набрал кондиции.

- Антон выполнял задачу, поставленную тренерами.

Спринт. Мужчины

1. Норвегия (Уле-Эйнар Бьорндален, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эрленд Бьонтегорд, Ларс-Хельге Биркеланд) — 1:21.21,8 (0+9).

2. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) — +1.54,9 (0+17).

3. Франция (Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — +2.34,0 (3+13)...

8. Россия (Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Антон Шипулин) — +3.35,8 (3+13).