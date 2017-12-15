Шипулин уже бежит. Но пока не попадает
На этапе Кубка мира во Франции лучшим из россиян в мужском спринте стал Антон Шипулин, занявший 6-е место.
В борьбе за золото Йоханнес Бе обыграл Мартена Фуркада.
Напомню, что этот этап - уже третий в КМ-2017/18 и у сборной России до сих пор нет ни одной медали. После 16 гонок. Когда такое случалось? Ну, если по большому счету, то никогда. А если заниматься «статистическим крохоборством», то…
Первый вопрос «на засыпку»: бывало ли, что наши биатлонисты не брали кубковых наград вплоть до Нового года? Ответ: бывало. Но только в тех стародавних случаях, когда Кубок мира начинался не в ноябре и не в декабре, а уже в январе. То есть, до 1986 года, в первые девять лет существования КМ. Там до новогодних праздников просто не бегали, понимаете?
Вопрос номер два: случались ли у отечественного биатлона два или три стартовых этапа без медалей? Ответ: три - никогда, а вот два - однажды было. В 1981 году, еще, разумеется, под советским флагом. И при том, что два неудачных этапа включали в себя не 14 гонок, как сейчас, а только шесть. Все они были мужские – ни о женских, ни о, тем паче, смешанных состязаниях на таком уровне тогда речи еще не шло.
Вот такую «атаку на антирекорды» мы наблюдаем в конце 2017 года - и всего за пару месяцев до Олимпийских игр в Пхенчхане. Шансов «размочить безмедалье» у сборной остается все меньше. Две субботние гонки преследования (при том, что женщины стартуют не ближе 20-го места) и два воскресных масс-старта, куда из россиян попадут далеко не все.
Но!
Лидер нашей мужской команды Антон Шипулин, весьма рискованно заявившийся в последнюю стартовую группу под №84, как оказалось, не прогадал: лучший лыжный «ход» в нашей команде - всего в 20 с небольшим секундах от самого Мартена Фуркада. У которого Шипулин последний круг «ногами» вообще выиграл! Кстати, другой француз Антуан Гигонна, стартовавший даже позже Шипулина, умудрился вообще заехать на пьедестал почета.
Почему он, а не Антон? Да потому, что Гигонна попал 10 из 10, а Шипулин допустил промах на «лежке». Как и еще один наш сегодняшний сильный бегун Александр Логинов, смазавший два выстрела. При чистой работе на рубежах и он, и Шипулин вполне могли бы быть с медалями. А так наша печальная серия, увы, продолжается. Пусть положительная динамика и налицо. Все пятеро россиян (шестой - Максим Цветков - снялся с гонки из-за болезни) вошли в двадцатку лучших.
Ну а золото, не особо обращая внимания на остальных, разыгрывали два «инопланетянина»: Йоханнес Бе и Фуркад, в нынешнем сезоне впервые за долгое время столкнувшийся с достойным конкурентом. При полном штиле оба прошли рубежи «на ноль», однако норвежец и стрелял, и бежал ощутимо быстрее. Потому и победил. Что, впрочем, позволило ему лишь ненамного приблизиться к Фуркаду в общем зачете: было «+26» очков разницы – стало «+20». И в субботу в Анси ожидается продолжение «битвы гигантов». У Бе - 20 секунд преимущества, но ему предстоят не две стрельбы, а четыре.
Мужская гонка преследования начнется в 16.45 по московскому времени. На три часа позже женской. Шанс прервать безмедальную серию у Шипулина есть. Вполне реальный. Надо только бежать, как в спринте, - и при этом попадать.
Кубок мира
3-й этап. Анси (Франция)
Спринт 10 км. Мужчины
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
0 (0+0)
|
1 (20.41,3)
|
22.16,9
|
2
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
0 (0+0)
|
2 (+14,9)
|
+21,1
|
3
|
Антуан Гигонна (Франция)
|
0 (0+0)
|
5 (+34,7)
|
+34,7
|
4
|
Симон Шемпп (Германия)
|
0 (0+0)
|
8 (+40,0)
|
+41,8
|
5
|
Симон Дестье (Франция)
|
0 (0+0)
|
13 (+45,1)
|
+45,7
|
6
|
Антон Шипулин (Россия)
|
1 (1+0)
|
6 (+36,3)
|
+54,9
|
8
|
Тимофей Лапшин (Корея)
|
0 (0+0)
|
39 (+1.15,2)
|
+1.05,1
|
15
|
Антон Бабиков (Россия)
|
0 (0+0)
|
33 (+1.09,1)
|
+1.12,7
|
18
|
Александр Логинов (Россия)
|
2 (2+0)
|
4 (+32,7)
|
+1.20,5
|
19
|
Евгений Гараничев (Россия)
|
1 (0+1)
|
24 (+1.03,8)
|
+1.28,2
|
20
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
1 (0+1)
|
22 (+1.02,7)
|
+1.28,6
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (с)
|
Шипулин
|
35 (+39,5)
|
11 (+49,6)
|
Бабиков
|
13 (+25,9)
|
9 (+46,2)
|
Логинов
|
71 (+1.03,6)
|
24 (+1.13,1)
|
Гараничев
|
13 (+25,9)
|
21 (+1.05,6)
|
Елисеев
|
12 (+25,0)
|
20 (+1.04,3)
Общий зачет
|
1
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
318
|
2
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
298
|
3
|
Яков Фак (Словения)
|
244
|
4
|
Симон Шемпп (Германия)
|
219
|
5
|
Антон Шипулин (Россия)
|
178
|
15
|
Антон Бабиков (Россия)
|
129