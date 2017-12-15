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В борьбе за золото Йоханнес Бе обыграл Мартена Фуркада.

Напомню, что этот этап - уже третий в КМ-2017/18 и у сборной России до сих пор нет ни одной медали. После 16 гонок. Когда такое случалось? Ну, если по большому счету, то никогда. А если заниматься «статистическим крохоборством», то…

Первый вопрос «на засыпку»: бывало ли, что наши биатлонисты не брали кубковых наград вплоть до Нового года? Ответ: бывало. Но только в тех стародавних случаях, когда Кубок мира начинался не в ноябре и не в декабре, а уже в январе. То есть, до 1986 года, в первые девять лет существования КМ. Там до новогодних праздников просто не бегали, понимаете?

Вопрос номер два: случались ли у отечественного биатлона два или три стартовых этапа без медалей? Ответ: три - никогда, а вот два - однажды было. В 1981 году, еще, разумеется, под советским флагом. И при том, что два неудачных этапа включали в себя не 14 гонок, как сейчас, а только шесть. Все они были мужские – ни о женских, ни о, тем паче, смешанных состязаниях на таком уровне тогда речи еще не шло.

Вот такую «атаку на антирекорды» мы наблюдаем в конце 2017 года - и всего за пару месяцев до Олимпийских игр в Пхенчхане. Шансов «размочить безмедалье» у сборной остается все меньше. Две субботние гонки преследования (при том, что женщины стартуют не ближе 20-го места) и два воскресных масс-старта, куда из россиян попадут далеко не все.

Но!

Лидер нашей мужской команды Антон Шипулин, весьма рискованно заявившийся в последнюю стартовую группу под №84, как оказалось, не прогадал: лучший лыжный «ход» в нашей команде - всего в 20 с небольшим секундах от самого Мартена Фуркада. У которого Шипулин последний круг «ногами» вообще выиграл! Кстати, другой француз Антуан Гигонна, стартовавший даже позже Шипулина, умудрился вообще заехать на пьедестал почета.

Почему он, а не Антон? Да потому, что Гигонна попал 10 из 10, а Шипулин допустил промах на «лежке». Как и еще один наш сегодняшний сильный бегун Александр Логинов, смазавший два выстрела. При чистой работе на рубежах и он, и Шипулин вполне могли бы быть с медалями. А так наша печальная серия, увы, продолжается. Пусть положительная динамика и налицо. Все пятеро россиян (шестой - Максим Цветков - снялся с гонки из-за болезни) вошли в двадцатку лучших.

Ну а золото, не особо обращая внимания на остальных, разыгрывали два «инопланетянина»: Йоханнес Бе и Фуркад, в нынешнем сезоне впервые за долгое время столкнувшийся с достойным конкурентом. При полном штиле оба прошли рубежи «на ноль», однако норвежец и стрелял, и бежал ощутимо быстрее. Потому и победил. Что, впрочем, позволило ему лишь ненамного приблизиться к Фуркаду в общем зачете: было «+26» очков разницы – стало «+20». И в субботу в Анси ожидается продолжение «битвы гигантов». У Бе - 20 секунд преимущества, но ему предстоят не две стрельбы, а четыре.

Мужская гонка преследования начнется в 16.45 по московскому времени. На три часа позже женской. Шанс прервать безмедальную серию у Шипулина есть. Вполне реальный. Надо только бежать, как в спринте, - и при этом попадать.

Кубок мира
3-й этап. Анси (Франция)
Спринт 10 км. Мужчины

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

0 (0+0)

1 (20.41,3)

22.16,9

2

Мартен Фуркад (Франция)

0 (0+0)

2 (+14,9)

+21,1

3

Антуан Гигонна (Франция)

0 (0+0)

5 (+34,7)

+34,7

4

Симон Шемпп (Германия)

0 (0+0)

8 (+40,0)

+41,8

5

Симон Дестье (Франция)

0 (0+0)

13 (+45,1)

+45,7

6

Антон Шипулин (Россия)

1 (1+0)

6 (+36,3)

+54,9

8

Тимофей Лапшин (Корея)

0 (0+0)

39 (+1.15,2)

+1.05,1

15

Антон Бабиков (Россия)

0 (0+0)

33 (+1.09,1)

+1.12,7

18

Александр Логинов (Россия)

2 (2+0)

4 (+32,7)

+1.20,5

19

Евгений Гараничев (Россия)

1 (0+1)

24 (+1.03,8)

+1.28,2

20

Матвей Елисеев (Россия)

1 (0+1)

22 (+1.02,7)

+1.28,6

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (с)

Шипулин

35 (+39,5)

11 (+49,6)

Бабиков

13 (+25,9)

9 (+46,2)

Логинов

71 (+1.03,6)

24 (+1.13,1)

Гараничев

13 (+25,9)

21 (+1.05,6)

Елисеев

12 (+25,0)

20 (+1.04,3)

Общий зачет

1

Мартен Фуркад (Франция)

318

2

Йоханнес Бе (Норвегия)

298

3

Яков Фак (Словения)

244

4

Симон Шемпп (Германия)

219

5

Антон Шипулин (Россия)

178

15

Антон Бабиков (Россия)

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