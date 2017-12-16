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Первой финишировала немка Лаурой Дальмайер. Лучшая из наших Екатерина Юрлова – 13-я.

На последний огневой рубеж Дальмайер с Кузьминой пришли почти одновременно. Немка стреляла быстро, один раз промахнулась и убежала на штрафной круг. И тут сестра лидера мужской сборной России Антона Шипулина, растерявшая свое стартовое преимущество в полминуты с лишним еще на первой «лежке» (аж три неточных выстрела!) и потом постоянно пытавшаяся догнать Дальмайер, явно занервничала. Стала тщательно «выцеливать» каждую мишень – и когда последняя, пятая все-таки отказалась закрываться, Кузьмина, забрасывая винтовку за спину, издала отчаянно-нечленораздельный вопль разочарования. Золотой дубль не состоялся.

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Шипулин уже бежит. Но пока не попадает

Зато Кузьмина возглавила классификацию Кубка мира, обойдя финку Кайсу Макарайнен, и на воскресный масс-старт выйдет в соответствующей желтой униформе. Россия в завтрашней гонке, где стартуют 30 человек - 25 лучших по общему зачету и еще 5 по результатам текущего этапа – похоже, будет представлена только Екатериной Юрловой. Татьяна Акимова, еще утром стоявшая в рейтинге 23-й, сегодня начала хорошо, прошла два рубежа «на ноль», но на обеих «стойках» допустила по промаху и вдобавок сильно сдала в плане «хода». Больше двух минут проигрыша на лыжне – мягко говоря многовато. В результате Акимова опустилась в зачете КМ на обидную 26-ю строчку, и боюсь, что в этом календарном году Кубок мира для нее уже завершен.

А вот Юрлова выступила прекрасно. При далеком 20-м стартовом номере она на первой стрельбе же ворвалась в десятку лидеров и в какой-то момент даже шла там шестой. Правда, потом подвели неточности на «стойке», однако высокая скорость все равно помогла россиянке удержаться «на плаву» и закончить гонку на семь мест выше, чем было в начале. Шутка ли: Юрлова сегодня пробежала «десятку» в одно время с Дальмайер, а недавней профессиональной лыжнице экстра-класса Дениз Херманн уступила меньше 10 секунд!

Посмотрим, как Катя покажет себя в масс-старте, где стрелять надо тоже четырежды и никаких заведомых отставаний нет – все стартуют одновременно. И, конечно, посмотрим за «желтой Настей». Хотя это – завтра. А совсем скоро, в 16.45 по московскому времени, в Анси начнется мужская гонка преследования с участием Антона Кузьми… пардон, Шипулина. Напомним, что в пятницу он впервые в сезоне показал по-настоящему хорошую форму и, несмотря на промах, сумел войти в шестерку сильнейших. На старте от тройки призеров Шипулина будут отделять 20 секунд. По меркам быстроногой Кузьминой это – ерунда, копейки.

Давай, Антон, догоняй сестру!

Кубок мира

3-й этап. Анси (Франция)

Гонка преследования 10 км. Женщины

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Лаура Дальмайер (Германия)

2 (+34,0)

1 (0+0+0+1)

11 (+29,5)

30.09,9

2

Анастасия Кузьмина (Словакия)

1 (-34,0)

4 (3+0+0+1)

2 (+4,1)

+14,0

3

Лиза Витоцци (Италия)

4 (+50,0)

1 (1+0+0+0)

27 (+54,2)

+31,8

5

Селина Гаспарин (Швейцария)

6 (+53,4)

2 (0+1+1+0)

8 (+22,2)

+52,8

4

Денизе Херрманн (Германия)

5 (+51,0)

2 (0+0+1+1)

8 (+22,2)

+55,2

10

Кайса Макарайнен (Финляндия)

14 (+1.27,0)

3 (0+1+2+0)

3 (+5,1)

+1.25,8

13

Екатерина Юрлова (Россия)

20 (+1.39,0)

3 (0+0+1+2)

13 (+31,7)

+1.44,4

36

Татьяна Акимова (Россия)

22 (+1.44,0)

2 (0+0+1+1)

56 (+2.10,3)

+3.17,8

46

Ирина Старых (Россия)

46 (+2.16,0)

3 (1+0+2+0)

48 (+1.37,8)

+3.51,7

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Юрлова

10 (+57,2)

8 (+53,3)

8 (+1.20,7)

12 (+1.46,3)

Акимова

14 (+1.05,7)

14 (+1.21,9)

25 (+2.18,4)

32 (+2.51,4)

Старых

44 (+2.20,2)

39 (+2.31,8)

51 (+3.45,6)

49 (+3.48,3)

Общий зачет

1

Анастасия Кузьмина (Словакия)

259

2

Кайса Макарайнен (Финляндия)

254

3

Дениз Херрманн (Германия)

247

4

Лиза Витоцци (Италия)

241

12

Лаура Дальмайер (Германия)

170

16

Екатерина Юрлова (Россия)

152

19

Дарья Домрачева (Белоруссия)

135

26

Татьяна Акимова (Россия)

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