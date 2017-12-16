Антон, догоняй сестру! Кузьмина возглавила общий зачет Кубка мира
На этапе КМ во Франции Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, к золоту спринта добавила серебро в гонке преследования.
Первой финишировала немка Лаурой Дальмайер. Лучшая из наших Екатерина Юрлова – 13-я.
На последний огневой рубеж Дальмайер с Кузьминой пришли почти одновременно. Немка стреляла быстро, один раз промахнулась и убежала на штрафной круг. И тут сестра лидера мужской сборной России Антона Шипулина, растерявшая свое стартовое преимущество в полминуты с лишним еще на первой «лежке» (аж три неточных выстрела!) и потом постоянно пытавшаяся догнать Дальмайер, явно занервничала. Стала тщательно «выцеливать» каждую мишень – и когда последняя, пятая все-таки отказалась закрываться, Кузьмина, забрасывая винтовку за спину, издала отчаянно-нечленораздельный вопль разочарования. Золотой дубль не состоялся.
Зато Кузьмина возглавила классификацию Кубка мира, обойдя финку Кайсу Макарайнен, и на воскресный масс-старт выйдет в соответствующей желтой униформе. Россия в завтрашней гонке, где стартуют 30 человек - 25 лучших по общему зачету и еще 5 по результатам текущего этапа – похоже, будет представлена только Екатериной Юрловой. Татьяна Акимова, еще утром стоявшая в рейтинге 23-й, сегодня начала хорошо, прошла два рубежа «на ноль», но на обеих «стойках» допустила по промаху и вдобавок сильно сдала в плане «хода». Больше двух минут проигрыша на лыжне – мягко говоря многовато. В результате Акимова опустилась в зачете КМ на обидную 26-ю строчку, и боюсь, что в этом календарном году Кубок мира для нее уже завершен.
А вот Юрлова выступила прекрасно. При далеком 20-м стартовом номере она на первой стрельбе же ворвалась в десятку лидеров и в какой-то момент даже шла там шестой. Правда, потом подвели неточности на «стойке», однако высокая скорость все равно помогла россиянке удержаться «на плаву» и закончить гонку на семь мест выше, чем было в начале. Шутка ли: Юрлова сегодня пробежала «десятку» в одно время с Дальмайер, а недавней профессиональной лыжнице экстра-класса Дениз Херманн уступила меньше 10 секунд!
Посмотрим, как Катя покажет себя в масс-старте, где стрелять надо тоже четырежды и никаких заведомых отставаний нет – все стартуют одновременно. И, конечно, посмотрим за «желтой Настей». Хотя это – завтра. А совсем скоро, в 16.45 по московскому времени, в Анси начнется мужская гонка преследования с участием Антона Кузьми… пардон, Шипулина. Напомним, что в пятницу он впервые в сезоне показал по-настоящему хорошую форму и, несмотря на промах, сумел войти в шестерку сильнейших. На старте от тройки призеров Шипулина будут отделять 20 секунд. По меркам быстроногой Кузьминой это – ерунда, копейки.
Давай, Антон, догоняй сестру!
Кубок мира
3-й этап. Анси (Франция)
Гонка преследования 10 км. Женщины
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
2 (+34,0)
|
1 (0+0+0+1)
|
11 (+29,5)
|
30.09,9
|
2
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
1 (-34,0)
|
4 (3+0+0+1)
|
2 (+4,1)
|
+14,0
|
3
|
Лиза Витоцци (Италия)
|
4 (+50,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
27 (+54,2)
|
+31,8
|
5
|
Селина Гаспарин (Швейцария)
|
6 (+53,4)
|
2 (0+1+1+0)
|
8 (+22,2)
|
+52,8
|
4
|
Денизе Херрманн (Германия)
|
5 (+51,0)
|
2 (0+0+1+1)
|
8 (+22,2)
|
+55,2
|
10
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
14 (+1.27,0)
|
3 (0+1+2+0)
|
3 (+5,1)
|
+1.25,8
|
13
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
20 (+1.39,0)
|
3 (0+0+1+2)
|
13 (+31,7)
|
+1.44,4
|
36
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
22 (+1.44,0)
|
2 (0+0+1+1)
|
56 (+2.10,3)
|
+3.17,8
|
46
|
Ирина Старых (Россия)
|
46 (+2.16,0)
|
3 (1+0+2+0)
|
48 (+1.37,8)
|
+3.51,7
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Юрлова
|
10 (+57,2)
|
8 (+53,3)
|
8 (+1.20,7)
|
12 (+1.46,3)
|
Акимова
|
14 (+1.05,7)
|
14 (+1.21,9)
|
25 (+2.18,4)
|
32 (+2.51,4)
|
Старых
|
44 (+2.20,2)
|
39 (+2.31,8)
|
51 (+3.45,6)
|
49 (+3.48,3)
Общий зачет
|
1
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
259
|
2
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
254
|
3
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
247
|
4
|
Лиза Витоцци (Италия)
|
241
|
12
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
170
|
16
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
152
|
19
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
135
|
26
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
100