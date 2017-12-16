Первой финишировала немка Лаурой Дальмайер. Лучшая из наших Екатерина Юрлова – 13-я.

На последний огневой рубеж Дальмайер с Кузьминой пришли почти одновременно. Немка стреляла быстро, один раз промахнулась и убежала на штрафной круг. И тут сестра лидера мужской сборной России Антона Шипулина, растерявшая свое стартовое преимущество в полминуты с лишним еще на первой «лежке» (аж три неточных выстрела!) и потом постоянно пытавшаяся догнать Дальмайер, явно занервничала. Стала тщательно «выцеливать» каждую мишень – и когда последняя, пятая все-таки отказалась закрываться, Кузьмина, забрасывая винтовку за спину, издала отчаянно-нечленораздельный вопль разочарования. Золотой дубль не состоялся.

Зато Кузьмина возглавила классификацию Кубка мира, обойдя финку Кайсу Макарайнен, и на воскресный масс-старт выйдет в соответствующей желтой униформе. Россия в завтрашней гонке, где стартуют 30 человек - 25 лучших по общему зачету и еще 5 по результатам текущего этапа – похоже, будет представлена только Екатериной Юрловой. Татьяна Акимова, еще утром стоявшая в рейтинге 23-й, сегодня начала хорошо, прошла два рубежа «на ноль», но на обеих «стойках» допустила по промаху и вдобавок сильно сдала в плане «хода». Больше двух минут проигрыша на лыжне – мягко говоря многовато. В результате Акимова опустилась в зачете КМ на обидную 26-ю строчку, и боюсь, что в этом календарном году Кубок мира для нее уже завершен.

А вот Юрлова выступила прекрасно. При далеком 20-м стартовом номере она на первой стрельбе же ворвалась в десятку лидеров и в какой-то момент даже шла там шестой. Правда, потом подвели неточности на «стойке», однако высокая скорость все равно помогла россиянке удержаться «на плаву» и закончить гонку на семь мест выше, чем было в начале. Шутка ли: Юрлова сегодня пробежала «десятку» в одно время с Дальмайер, а недавней профессиональной лыжнице экстра-класса Дениз Херманн уступила меньше 10 секунд!

Посмотрим, как Катя покажет себя в масс-старте, где стрелять надо тоже четырежды и никаких заведомых отставаний нет – все стартуют одновременно. И, конечно, посмотрим за «желтой Настей». Хотя это – завтра. А совсем скоро, в 16.45 по московскому времени, в Анси начнется мужская гонка преследования с участием Антона Кузьми… пардон, Шипулина. Напомним, что в пятницу он впервые в сезоне показал по-настоящему хорошую форму и, несмотря на промах, сумел войти в шестерку сильнейших. На старте от тройки призеров Шипулина будут отделять 20 секунд. По меркам быстроногой Кузьминой это – ерунда, копейки.

Давай, Антон, догоняй сестру!

Кубок мира

3-й этап. Анси (Франция)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Лаура Дальмайер (Германия) 2 (+34,0) 1 (0+0+0+1) 11 (+29,5) 30.09,9 2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1 (-34,0) 4 (3+0+0+1) 2 (+4,1) +14,0 3 Лиза Витоцци (Италия) 4 (+50,0) 1 (1+0+0+0) 27 (+54,2) +31,8 5 Селина Гаспарин (Швейцария) 6 (+53,4) 2 (0+1+1+0) 8 (+22,2) +52,8 4 Денизе Херрманн (Германия) 5 (+51,0) 2 (0+0+1+1) 8 (+22,2) +55,2 10 Кайса Макарайнен (Финляндия) 14 (+1.27,0) 3 (0+1+2+0) 3 (+5,1) +1.25,8 13 Екатерина Юрлова (Россия) 20 (+1.39,0) 3 (0+0+1+2) 13 (+31,7) +1.44,4 36 Татьяна Акимова (Россия) 22 (+1.44,0) 2 (0+0+1+1) 56 (+2.10,3) +3.17,8 46 Ирина Старых (Россия) 46 (+2.16,0) 3 (1+0+2+0) 48 (+1.37,8) +3.51,7

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Юрлова 10 (+57,2) 8 (+53,3) 8 (+1.20,7) 12 (+1.46,3) Акимова 14 (+1.05,7) 14 (+1.21,9) 25 (+2.18,4) 32 (+2.51,4) Старых 44 (+2.20,2) 39 (+2.31,8) 51 (+3.45,6) 49 (+3.48,3)

Общий зачет