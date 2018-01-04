ВСЕ, КАК МЫ ЛЮБИМ

Год вроде новый, а проблемы в сборной России по биатлону – старые. Иногда складывается ощущение, что тренеры нашей женской команды перед тем, как определить состав, раскладывают пасьянс. Объяснить логику принимаемых ими решений весьма непросто. Сначала они отцепляют от основы самую быструю биатлонистку команды Светлану Миронову и отправляют ее на Кубок России, а потом возвращают ее вопреки не самым лучшим результатам, которые она показывает в Чайковском.

1-го января Ирину Старых и Ульяну Кайшеву называют в составе на этап Кубка мира в Оберхофе, а уже 2-го выясняется, что Старых все-таки едет на IBU, а Кайшева выступит на этапе в Рупольдинге, который стартует 9 января Нормально? Старший тренер женской сборной Сергей Коновалов говорит, что все огонь.

- Что касается Кайшевой, то здесь не нужно говорить о том, что ее отцепили. Ей просто дали возможность стартовать в Рупольдинге. Абсолютно никакой политики. Мы за то, чтобы всегда стартовали только лучшие.

Как скажете, босс.

На оберхофский спринт в итоге у нас вышли Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Светлана Миронова, которую опять запихнули в последнюю группу и выдали аж 92-й стартовый номер. Погодные условия - песня: +1 градус тепла, изморось и лютый ветер на стрельбище. Весь набор оправданий гипотетически слабым выступлениям наших спортсменок. Разбитая трасса, обледеневшие спуски, порывы – все, как мы любим.

НЕ ВРЕМЯ УНЫВАТЬ

Впрочем, со старта Юрлова в полном порядке. Как ходом, так и на первой стрельбе. Но уже после этого возникают проблемы, а если конкретнее, то приличный проигрыш ногами. Видимо, дал о себе знать очень быстрый первый круг. В добавок ко всему на стойке Екатерина попала в порыв и промахнулась дважды. Учитывая то, что ошибок на стрельбище при такой погоде не удавалось избежать никому, один промах еще оставлял россиянке шансы хотя бы на топ-10, два – уже нет.

И все равно, Юрлова – безоговорочно лучшая биатлонистка России прямо сейчас. Татьяна Акимова выглядела на стрельбище чуть лучше и ошиблась лишь раз, но на финише проиграла Екатерине почти на 40 секунд. Виктория Сливко, которая в сборной считается топовым стрелком, завалила лежку, отправив мимо два выстрела. Имело ли смысл после этого следить за ее цифрами в этой гонке? Вопрос риторический.

- Да, сегодня было тяжело, отставание большое. С чем оно связано? Может быть с перерывом. Какое-то время не было стартов – Акимова на финише уже который раз в недоумении, но быстро ориентируется и находит причину почти двухминутному проигрышу ногами.

Дарья Виролайнен со старта на полутора километрах проигрывает лидерам больше 15 секунд. Да, это жестко, но удивляться таким вещам постепенно становится дурным тоном. Лучше настраиваться на позитив и стараться искать что-то хорошее в результатах наших девушек.

Даша, например, безошибочно прошла первый огневой рубеж и ко второму приходила, имея неплохие перспективы. Да, промахнулась трижды, но, повторюсь, - ищем плюсы. Новогодние праздники слишком короткие, чтобы тратить их на уныние.

Тем более, что сама Виролайнен на финише не выглядела расстроенной. Да, состояние не оптимальное, но, судя по всему, она уже к этому привыкла, над стойкой много работает, а чисто отстрелять в этот раз не позволила психология. Ничего нового.

КУЗЬМИНА - ТОП

Вопрос с победителем оберховского спринта был снят уже к середине гонки. Анастасия Кузьмина не стала уничтожать соперниц с первых метров дистанции, а планомерно наращивала обороты. Подошла к лежке в группе лидеров, отработала с одним промахом и уже на стойке решила вообще все, закрыв пять мишеней. Одна ошибка в стрельбе, учитывая скорость Кузьминой и состояние трассы – это победа.

А что другие? Да ничего особенного. Дениз Херманн неплохо шла до стойки, но там привычным образом засыпалась. В какой-то момент очень быстрой выглядела Жюстин Бреза, но дважды ошиблась на втором рубеже. Впрочем, отстреляй француженка чисто, в лучшем случае финишировала бы вслед за Кузьминой. Анастасию в этот вечер на лыжне не смог бы достать никто.

Отличную гонку провела опытнейшая Кайса Макарайнен. Держала скорость по дистанции без особых перепадов, плюс повезло с ранним стартовым номером – трасса была еще плотная. Результат – один промах и второе место.

А вот на третью строчку внезапно поднялась чешка Вероника Виткова. Почему внезапно? Да потому что после первой стрельбы она была 27-й. Но по дистанции она шла очень прилично и уже со стойки уходила второй. Макарайнен догнать не смогла, зато отбилась от Франциски Хильдебранд и бронзу не отдала.

А теперь, немного очень сухих цифр: лучшая из россиянок – Юрлова – 15-я (0+2), Виролайнен – 37-я (0+3), Акимова – 38-я (0+1), Сливко – 67-я (2+0), Миронова – 72-я (3+1).

Кубок мира

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1 (1+0) 1 (20.06,4) 22.23,7 2 КайсаМакарайнен (Финляндия) 1 (0+1) 4 (+22,1) +35,4 3 Вероника Виткова (Чехия) 1 (1+0) 8 (+37,2) +40,1 4 Франциска Хильдебранд (Германия) 1 (0+1) 11 (+41,3) +47,0 5 ЖюстинБреза (Франция) 2 (0+2) 2 (+10,6) +53,4 7 Дарья Домрачева (Белоруссия) 2 (1+1) 3 (+19,0) +1.07,9 13 Лаура Дальмайер (Германия) 2 (1+1) 9 (+37,3) +1.20,3 15 Екатерина Юрлова (Россия) 2 (0+2) 14 (+48,7) +1.24,6 37 Дарья Виролайнен (Россия) 3 (0+3) 18 (+57,2) +1.59,7 38 Татьяна Акимова (Россия) 1 (0+1) 52 (+1.44,3) +2.00,1 45 ДенизХеррманн (Германия) 4 (1+3) 7 (+35,7) +2.13,3 67 Виктория Сливко (Россия) 2 (2+0) 70 (+2.09,8) +3.07,5 72 Светлана Миронова (Россия) 4 (3+1) 20 (+59,8) +2.55,1



Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Юрлова 3 (+3,4) 18 (+1.04,8) Виролайнен 11 (+14,7) 50 (+1.40,6) Акимова 13 (+18,5) 29 (+1.16,0) Сливко 85 (+1.43,0) 67 (+2.12,1) Миронова 88 (+2.04,7) 79 (+2.35,5)

Общий зачет