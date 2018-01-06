Спринт, которым в четверг открылась посленовогодняя часть программы Кубка мира, окончательно разделил нашу женскую сборную на две части, одна из которых заметно многочисленнее второй, зато вторая - очевидно сильнее. Пусть она и состоит из одной-единственной биатлонистки – Екатерины Юрловой-Пехт. Конечно, 15-е место – не самый впечатляющий результат, но этот тот самый случай, когда «поправка на ветер» вполне уместна и к категории «отмазок» не относится. Речь о двух промахах на стойке, опустивших процент попаданий Юрловой заметно ниже ее обычной отметки: 80 процентов против 87,1 в среднем за сезон. Одним штрафным кругом меньше – и россиянка в итоговом протоколе была бы шестой. При весьма приличном «ходе»: всего 26 секунд отставания от такой супергонщицы, как Кайса Макарайнен.

Анастасию Кузьмину оставим за скобками: уроженка Тюмени, выступающая за Словакию, набрала просто фантастическую форму и даже с промахом «привезла» ближайшим конкуренткам полминуты с хвостиком. А вот без учета «фактора Кузьминой» сегодняшнее стартовое отставание Юрловой было намного меньше номинальных «минуты 25». Пробежать, как в спринте, отстрелять, как она умеет, - и тогда возможно если не все, то очень даже многое...

Все-таки нет. Можно, конечно, утешаться тем, что Юрлова теоретически могла быть на месте Доротеи Вирер или Виты Семеренко, за счет безошибочной стрельбы прорвавшихся на пьедестал. Однако и 19 попаданий из 20 – результат, согласитесь, хороший. Просто соперницы не дали нашей биатлонистке шансов остаться в десятке, куда она по ходу гонки забегала не однажды. Плюс самой Екатерине тоже слегка не хватило сил на последние километры. На финише той же Макарайнен Юрлова уступила «ногами» почти вдвое больше, чем в спринте. Все-таки «лишний» промах был не сегодня, а в четверг.

Про вторую половину сборной (то есть, про всех остальных) в очередной раз сказать особо нечего. Разве что Дарья Виролайнен показала неплохую физическую форму, хотя речь все равно идет о борьбе за места «от двадцатого и дальше». Ну, а Татьяна Акимова опять отстала от лучших «лыжниц» на безнадежные две минуты. С такими скоростями стреляй-не стреляй – «ловить» все равно нечего. И перед воскресной эстафетой нашим тренерам придется изрядно поломать голову над составом.

Причем я далеко не уверен, что у этой задачки вообще существует решение. Даже с учетом очередной сегодняшней победы Ульяны Кайшевой в спринте на Кубке IBU. Мы уже не раз обжигались на таких «якобы перспективных» - ту же Кайшеву за последние годы не раз брали в основной состав, а результата как не было, так и нету. Или возьмите «бегучую» Светлану Миронову, в пользу которой тоже ратовали многие: позавчера она стала в Оберхофе 72-й и в гонку преследования просто не попала. Нет, что ни говорите, а рядом с Юрловой у нас сейчас никого не видать. Пусто…

Остается радоваться за Кузьмину, которая сегодня не подпустила к себе никого со старта и до финиша, выиграв четвертую из шести последних личных гонок и упрочив свое лидерство в общем зачете Кубка мира. Юрлова там поднялась с 14-го места на 12-е. Сегодня в Оберхофе еще пройдет мужская гонка преследования, где наши будут стартовать еще дальше. Начиная с Матвея Елисеева – он уйдет на дистанцию 21-м.

Кубок мира

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1 (-35,0) 2 (0+1+1+0) 8 (+32,7) 30.49,5 2 Доротея Вирер (Италия) 16 (+1.26,0) 0 (0+0+0+0) 20 (+1.06,3) +1.04,4 3 Вита Семеренко (Украина) 22 (+1.38,0) 0 (0+0+0+0) 16 (+49,9) +1.10,2 4 Вероника Новаковска (Польша) 6 (+1.08,0) 0 (0+0+0+0) 22 (+1.08,8) +1.17,1 5 Кайса Макарайнен (Финляндия) 2 (+35,0) 3 (1+0+1+1) 4 (+22,9) +1.23,4 6 Дарья Домрачева (Белоруссия) 7 (+1.08,0) 2 (0+0+1+1) 3 (+21,6) +1.28,8 7 Лаура Дальмайер (Германия) 13 (+1.20,0) 1 (0+0+0+1) 13 (+46,8) +1.29,1 9 Жюстин Бреза (Франция) 5 (+53,0) 3 (1+1+0+1) 7 (+32,4) +1.37,0 12 Екатерина Юрлова (Россия) 15 (+1.25,0) 1 (0+0+1+0) 17 (+1.01,2) +1.41,1 24 Дарья Виролайнен (Россия) 37 (+2.00,0) 2 (1+0+0+1) 24 (+1.13,7) +2.52,3 33 Татьяна Акимова (Россия) 38 (+2.00,0) 1 (0+0+0+1) 40 (+1.52,3) +3.20,8

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Юрлова 11 (+1.24,8) 10 (+1.16,0) 11 (+1.27,3) 9 (+1.39,7) Виролайнен 38 (+2.33,2) 24 (+2.02,1) 20 (+2.07,5) 26 (+2.53,2) Акимова 26 (+2.03,7) 36 (+2.22,0) 21 (+2.08,6) 30 (+3.05,8)

Общий зачет