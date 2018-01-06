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Победил француз Мартен Фуркад.

Накануне в спринте четверка наших мужчин кучно «приземлилась» в третьем десятке: начиная с 21-го места Матвея Елисеева и заканчивая 29-м Антона Бабикова. Особенно неприятным было впечатление от лыжной скорости россиян: после предрождественского Анси, где они вроде бы начали ощутимо прибавлять (может, и не все, но лидер сборной Антон Шипулин точно бежал заметно лучше, чем на старте сезона), в Оберхофе наши поначалу вновь откатились в стан «тихоходов». Единственным исключением в пятницу оставался Александр Логинов: если бы не провальная стрельба, он легко попал бы в десятку, а то и в шестерку.

Впрочем, эти разговоры – опять же из серии «если бы да кабы». Уже изрядно, признаться, поднадоевшей. Напомню, что в этом сезоне сборная России (не только мужская, а целиком) пока взяла в гонках Кубка мира-2016/17 только одну медаль. Скромно-бронзовую, имени Шипулина, в гонке преследования предыдущего, третьего этапа. Причем тогда Антон стартовал не 28-м, как сейчас, а шестым - то есть, там было о чем разговаривать. А сейчас…

Сейчас у Шипулина получилось практически точно так же, как и у лидера нашей женской сборной Екатерины Юрловой тремя часами ранее: 12-е место на финише с единственным промахом на «стойке». В случае отсутствия которого россиянин был бы в шестерке сильнейших. Хотя отличия тоже есть - и довольно важные. В отличие от вчерашнего спринта, Шипулин сегодня показал приличную скорость, практически такую же, как до Нового года. Спрашивается: что случилось в пятницу? Лыжи подвели?

Хотя быстрейшим из наших опять был Логинов, уступивший «ногами» меньше двух секунд самому Мартену Фуркаду! Впрочем, стрельба у россиянина опять не пошла: из четырех огневых рубежей лишь один получился безошибочным. А если сравнивать Шипулина и Логинова с другими нашими… Признанный снайпер Бабиков промазал аж семь раз и финишировал третьим с конца. А по скорости «хода» сразу трое россиян оказались в последней десятке! Ее печально замкнул Максим Цветков.

Что происходит?! Почему они опять едут «в другую сторону»?! Тренеры сборной решили еще раз дать подопечным серьезную нагрузку? Но почему они (подопечные, а не тренеры) столь по-разному на эту нагрузку реагируют? Может, стоило подойти к спортсменам как-то более индивидуально?

Как-то все это слишком сильно напоминает, мягко говоря, кавардак. Суетливые попытки исправить собственные стратегические ляпы в преддверии нависающе-олимпийского Пхенчхана…

В воскресенье – эстафета. Где, конечно, должны бежать Шипулин, Логинов и отстрелявший сегодня «на ноль» Алексей Волков. Четвертое место – как говорится, на усмотрение. Выбор между Бабиковым, Цветковым и Елисеевым сейчас видится полнейшей «угадайкой».

А тем временем Фуркад выиграл третью гонку подряд и упрочил свое лидерство в общем зачете. Француз продолжает наносить ответные удары дерзкому скандинаву Йоханнесу Бе, сильно теснившему Фуркада на старте сезона. Причем сегодня Мартену пришлось вести очную борьбу сразу с тремя норвежцами – и он обыграл их всех! Что двух братьев Бе, что «восставшего из мертвых» Свендсена. Которыми руководит бывший тренер Фуркада – француз Зигфрид Мазе. Его новые подопечные заняли сегодня места со второго по четвертое, что довольно серьезный удар…

Как говорится, нам бы их проблемы.

Кубок мира

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Мартен Фуркад (Франция)

1 (-8,0)

1 (1+0+0+0)

2 (+26,0)

32.23,6

2

Йоханнес Бе (Норвегия)

3 (+10,0)

3 (1+1+1+0)

1 (27.57,5)

+6,3

3

Тарьей Бе (Норвегия)

5 (+27,0)

0 (0+0+0+0)

10 (+44,9)

+30,9

4

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

2 (+8,0)

1 (0+0+0+1)

31 (+1.20,0)

+1.04,7

5

Дмитрий Пидручный (Украина)

10 (+56,0)

1 (0+1+0+0)

21 (+59,3)

+1.16,2

11

Яков Фак (Словения)

7 (+48,0)

1 (0+1+0+0)

24 (+1.06,8)

+1.33,5

12

Антон Шипулин (Россия)

28 (+1.43,0)

1 (0+0+0+1)

13 (+46,0)

+1.43,1

18

Александр Логинов (Россия)

23 (+1.31,0)

3 (0+1+1+1)

3 (+28,9)

+2.06,4

22

Тимофей Лапшин (Корея)

14 (+1.11,0)

1 (0+0+1+0)

49 (+2.02,2)

+2.27,8

26

Матвей Елисеев (Россия)

21 (+1.28,0)

3 (1+2+0+0)

38 (+1.35,2)

+3.11,6

28

Алексей Волков (Россия)

55 (+2.19,0)

0 (0+0+0+0)

51 (+2.15,3)

+3.15,7

36

Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)

52 (+2.16,6)

3 (1+2+0+0)

35 (+1.29,5)

+3.46,0

45

Максим Цветков (Россия)

44 (+2.04,0)

1 (1+0+0+0)

57 (+2.46,7)

+4.27,3

55

Антон Бабиков (Россия)

29 (+1.45,0)

7 (1+3+2+1)

47 (+1.49,3)

+5.35,9


Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Шипулин

20 (+1.41,0)

15 (+1.22,9)

11 (+1.19,9)

11 (+1.40,9)

Логинов

18 (+1.31,6)

22 (+1.45,0)

20 (+1.59,2)

22 (+2.14,4)

Елисеев

26 (+1.53,4)

39 (+2.32,7)

31 (+2.47,5)

27 (+3.10,1)

Волков

47 (+2.35,9)

42 (+2.36,3)

29 (+2.42,7)

26 (+2.58,2)

Цветков

44 (+2.35,0)

45 (+2.59,6)

49 (+3.39,4)

46 (+4.10,7)

Бабиков

31 (+2.09,4)

53 (+3.23,9)

56 (+4.28,8)

55 (+5.19,0)

Общий зачет

1

Мартен Фуркад (Франция)

552

2

Йоханнес Бе (Норвегия)

514

3

Яков Фак (Словения)

372

4

Антон Шипулин (Россия)

311

5

Тарьей Бе (Норвегия)

309

14

Александр Логинов (Россия)

203

18

Антон Бабиков (Россия)

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