Фуркад бьет норвежцев, Шипулин вернул себе скорость
На этапе Кубка мира в Оберхофе лучшим из россиян в мужской гонке преследования стал Антон Шипулин, прорвавшийся с 28-го места на 12-е.
Победил француз Мартен Фуркад.
Накануне в спринте четверка наших мужчин кучно «приземлилась» в третьем десятке: начиная с 21-го места Матвея Елисеева и заканчивая 29-м Антона Бабикова. Особенно неприятным было впечатление от лыжной скорости россиян: после предрождественского Анси, где они вроде бы начали ощутимо прибавлять (может, и не все, но лидер сборной Антон Шипулин точно бежал заметно лучше, чем на старте сезона), в Оберхофе наши поначалу вновь откатились в стан «тихоходов». Единственным исключением в пятницу оставался Александр Логинов: если бы не провальная стрельба, он легко попал бы в десятку, а то и в шестерку.
Впрочем, эти разговоры – опять же из серии «если бы да кабы». Уже изрядно, признаться, поднадоевшей. Напомню, что в этом сезоне сборная России (не только мужская, а целиком) пока взяла в гонках Кубка мира-2016/17 только одну медаль. Скромно-бронзовую, имени Шипулина, в гонке преследования предыдущего, третьего этапа. Причем тогда Антон стартовал не 28-м, как сейчас, а шестым - то есть, там было о чем разговаривать. А сейчас…
Сейчас у Шипулина получилось практически точно так же, как и у лидера нашей женской сборной Екатерины Юрловой тремя часами ранее: 12-е место на финише с единственным промахом на «стойке». В случае отсутствия которого россиянин был бы в шестерке сильнейших. Хотя отличия тоже есть - и довольно важные. В отличие от вчерашнего спринта, Шипулин сегодня показал приличную скорость, практически такую же, как до Нового года. Спрашивается: что случилось в пятницу? Лыжи подвели?
Хотя быстрейшим из наших опять был Логинов, уступивший «ногами» меньше двух секунд самому Мартену Фуркаду! Впрочем, стрельба у россиянина опять не пошла: из четырех огневых рубежей лишь один получился безошибочным. А если сравнивать Шипулина и Логинова с другими нашими… Признанный снайпер Бабиков промазал аж семь раз и финишировал третьим с конца. А по скорости «хода» сразу трое россиян оказались в последней десятке! Ее печально замкнул Максим Цветков.
Что происходит?! Почему они опять едут «в другую сторону»?! Тренеры сборной решили еще раз дать подопечным серьезную нагрузку? Но почему они (подопечные, а не тренеры) столь по-разному на эту нагрузку реагируют? Может, стоило подойти к спортсменам как-то более индивидуально?
Как-то все это слишком сильно напоминает, мягко говоря, кавардак. Суетливые попытки исправить собственные стратегические ляпы в преддверии нависающе-олимпийского Пхенчхана…
В воскресенье – эстафета. Где, конечно, должны бежать Шипулин, Логинов и отстрелявший сегодня «на ноль» Алексей Волков. Четвертое место – как говорится, на усмотрение. Выбор между Бабиковым, Цветковым и Елисеевым сейчас видится полнейшей «угадайкой».
А тем временем Фуркад выиграл третью гонку подряд и упрочил свое лидерство в общем зачете. Француз продолжает наносить ответные удары дерзкому скандинаву Йоханнесу Бе, сильно теснившему Фуркада на старте сезона. Причем сегодня Мартену пришлось вести очную борьбу сразу с тремя норвежцами – и он обыграл их всех! Что двух братьев Бе, что «восставшего из мертвых» Свендсена. Которыми руководит бывший тренер Фуркада – француз Зигфрид Мазе. Его новые подопечные заняли сегодня места со второго по четвертое, что довольно серьезный удар…
Как говорится, нам бы их проблемы.
Кубок мира
4-й этап. Оберхоф (Германия)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
1 (-8,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
2 (+26,0)
|
32.23,6
|
2
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
3 (+10,0)
|
3 (1+1+1+0)
|
1 (27.57,5)
|
+6,3
|
3
|
Тарьей Бе (Норвегия)
|
5 (+27,0)
|
0 (0+0+0+0)
|
10 (+44,9)
|
+30,9
|
4
|
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
|
2 (+8,0)
|
1 (0+0+0+1)
|
31 (+1.20,0)
|
+1.04,7
|
5
|
Дмитрий Пидручный (Украина)
|
10 (+56,0)
|
1 (0+1+0+0)
|
21 (+59,3)
|
+1.16,2
|
11
|
Яков Фак (Словения)
|
7 (+48,0)
|
1 (0+1+0+0)
|
24 (+1.06,8)
|
+1.33,5
|
12
|
Антон Шипулин (Россия)
|
28 (+1.43,0)
|
1 (0+0+0+1)
|
13 (+46,0)
|
+1.43,1
|
18
|
Александр Логинов (Россия)
|
23 (+1.31,0)
|
3 (0+1+1+1)
|
3 (+28,9)
|
+2.06,4
|
22
|
Тимофей Лапшин (Корея)
|
14 (+1.11,0)
|
1 (0+0+1+0)
|
49 (+2.02,2)
|
+2.27,8
|
26
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
21 (+1.28,0)
|
3 (1+2+0+0)
|
38 (+1.35,2)
|
+3.11,6
|
28
|
Алексей Волков (Россия)
|
55 (+2.19,0)
|
0 (0+0+0+0)
|
51 (+2.15,3)
|
+3.15,7
|
36
|
Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)
|
52 (+2.16,6)
|
3 (1+2+0+0)
|
35 (+1.29,5)
|
+3.46,0
|
45
|
Максим Цветков (Россия)
|
44 (+2.04,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
57 (+2.46,7)
|
+4.27,3
|
55
|
Антон Бабиков (Россия)
|
29 (+1.45,0)
|
7 (1+3+2+1)
|
47 (+1.49,3)
|
+5.35,9
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Шипулин
|
20 (+1.41,0)
|
15 (+1.22,9)
|
11 (+1.19,9)
|
11 (+1.40,9)
|
Логинов
|
18 (+1.31,6)
|
22 (+1.45,0)
|
20 (+1.59,2)
|
22 (+2.14,4)
|
Елисеев
|
26 (+1.53,4)
|
39 (+2.32,7)
|
31 (+2.47,5)
|
27 (+3.10,1)
|
Волков
|
47 (+2.35,9)
|
42 (+2.36,3)
|
29 (+2.42,7)
|
26 (+2.58,2)
|
Цветков
|
44 (+2.35,0)
|
45 (+2.59,6)
|
49 (+3.39,4)
|
46 (+4.10,7)
|
Бабиков
|
31 (+2.09,4)
|
53 (+3.23,9)
|
56 (+4.28,8)
|
55 (+5.19,0)
Общий зачет
|
1
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
552
|
2
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
514
|
3
|
Яков Фак (Словения)
|
372
|
4
|
Антон Шипулин (Россия)
|
311
|
5
|
Тарьей Бе (Норвегия)
|
309
|
14
|
Александр Логинов (Россия)
|
203
|
18
|
Антон Бабиков (Россия)
|
187