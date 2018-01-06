На этапе Кубка мира в Оберхофе лучшим из россиян в мужской гонке преследования стал Антон Шипулин, прорвавшийся с 28-го места на 12-е.

Победил француз Мартен Фуркад.

Накануне в спринте четверка наших мужчин кучно «приземлилась» в третьем десятке: начиная с 21-го места Матвея Елисеева и заканчивая 29-м Антона Бабикова. Особенно неприятным было впечатление от лыжной скорости россиян: после предрождественского Анси, где они вроде бы начали ощутимо прибавлять (может, и не все, но лидер сборной Антон Шипулин точно бежал заметно лучше, чем на старте сезона), в Оберхофе наши поначалу вновь откатились в стан «тихоходов». Единственным исключением в пятницу оставался Александр Логинов: если бы не провальная стрельба, он легко попал бы в десятку, а то и в шестерку.

Впрочем, эти разговоры – опять же из серии «если бы да кабы». Уже изрядно, признаться, поднадоевшей. Напомню, что в этом сезоне сборная России (не только мужская, а целиком) пока взяла в гонках Кубка мира-2016/17 только одну медаль. Скромно-бронзовую, имени Шипулина, в гонке преследования предыдущего, третьего этапа. Причем тогда Антон стартовал не 28-м, как сейчас, а шестым - то есть, там было о чем разговаривать. А сейчас…

Сейчас у Шипулина получилось практически точно так же, как и у лидера нашей женской сборной Екатерины Юрловой тремя часами ранее: 12-е место на финише с единственным промахом на «стойке». В случае отсутствия которого россиянин был бы в шестерке сильнейших. Хотя отличия тоже есть - и довольно важные. В отличие от вчерашнего спринта, Шипулин сегодня показал приличную скорость, практически такую же, как до Нового года. Спрашивается: что случилось в пятницу? Лыжи подвели?

Хотя быстрейшим из наших опять был Логинов, уступивший «ногами» меньше двух секунд самому Мартену Фуркаду! Впрочем, стрельба у россиянина опять не пошла: из четырех огневых рубежей лишь один получился безошибочным. А если сравнивать Шипулина и Логинова с другими нашими… Признанный снайпер Бабиков промазал аж семь раз и финишировал третьим с конца. А по скорости «хода» сразу трое россиян оказались в последней десятке! Ее печально замкнул Максим Цветков.

Что происходит?! Почему они опять едут «в другую сторону»?! Тренеры сборной решили еще раз дать подопечным серьезную нагрузку? Но почему они (подопечные, а не тренеры) столь по-разному на эту нагрузку реагируют? Может, стоило подойти к спортсменам как-то более индивидуально?

Как-то все это слишком сильно напоминает, мягко говоря, кавардак. Суетливые попытки исправить собственные стратегические ляпы в преддверии нависающе-олимпийского Пхенчхана…

В воскресенье – эстафета. Где, конечно, должны бежать Шипулин, Логинов и отстрелявший сегодня «на ноль» Алексей Волков. Четвертое место – как говорится, на усмотрение. Выбор между Бабиковым, Цветковым и Елисеевым сейчас видится полнейшей «угадайкой».

А тем временем Фуркад выиграл третью гонку подряд и упрочил свое лидерство в общем зачете. Француз продолжает наносить ответные удары дерзкому скандинаву Йоханнесу Бе, сильно теснившему Фуркада на старте сезона. Причем сегодня Мартену пришлось вести очную борьбу сразу с тремя норвежцами – и он обыграл их всех! Что двух братьев Бе, что «восставшего из мертвых» Свендсена. Которыми руководит бывший тренер Фуркада – француз Зигфрид Мазе. Его новые подопечные заняли сегодня места со второго по четвертое, что довольно серьезный удар…

Как говорится, нам бы их проблемы.

Кубок мира

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 1 (-8,0) 1 (1+0+0+0) 2 (+26,0) 32.23,6 2 Йоханнес Бе (Норвегия) 3 (+10,0) 3 (1+1+1+0) 1 (27.57,5) +6,3 3 Тарьей Бе (Норвегия) 5 (+27,0) 0 (0+0+0+0) 10 (+44,9) +30,9 4 Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 2 (+8,0) 1 (0+0+0+1) 31 (+1.20,0) +1.04,7 5 Дмитрий Пидручный (Украина) 10 (+56,0) 1 (0+1+0+0) 21 (+59,3) +1.16,2 11 Яков Фак (Словения) 7 (+48,0) 1 (0+1+0+0) 24 (+1.06,8) +1.33,5 12 Антон Шипулин (Россия) 28 (+1.43,0) 1 (0+0+0+1) 13 (+46,0) +1.43,1 18 Александр Логинов (Россия) 23 (+1.31,0) 3 (0+1+1+1) 3 (+28,9) +2.06,4 22 Тимофей Лапшин (Корея) 14 (+1.11,0) 1 (0+0+1+0) 49 (+2.02,2) +2.27,8 26 Матвей Елисеев (Россия) 21 (+1.28,0) 3 (1+2+0+0) 38 (+1.35,2) +3.11,6 28 Алексей Волков (Россия) 55 (+2.19,0) 0 (0+0+0+0) 51 (+2.15,3) +3.15,7 36 Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия) 52 (+2.16,6) 3 (1+2+0+0) 35 (+1.29,5) +3.46,0 45 Максим Цветков (Россия) 44 (+2.04,0) 1 (1+0+0+0) 57 (+2.46,7) +4.27,3 55 Антон Бабиков (Россия) 29 (+1.45,0) 7 (1+3+2+1) 47 (+1.49,3) +5.35,9



Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Шипулин 20 (+1.41,0) 15 (+1.22,9) 11 (+1.19,9) 11 (+1.40,9) Логинов 18 (+1.31,6) 22 (+1.45,0) 20 (+1.59,2) 22 (+2.14,4) Елисеев 26 (+1.53,4) 39 (+2.32,7) 31 (+2.47,5) 27 (+3.10,1) Волков 47 (+2.35,9) 42 (+2.36,3) 29 (+2.42,7) 26 (+2.58,2) Цветков 44 (+2.35,0) 45 (+2.59,6) 49 (+3.39,4) 46 (+4.10,7) Бабиков 31 (+2.09,4) 53 (+3.23,9) 56 (+4.28,8) 55 (+5.19,0)

Общий зачет