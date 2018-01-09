Там продолжится дуэль за первенство в мировом биатлоне между его признанным лидером Мартеном Фуркадом и дерзким норвежцем Йоханнесом Бе.

6:4 В ПОЛЬЗУ НОРВЕГИИ

Из десяти уже состоявшихся личных гонок сезона эти двое выиграли десять. То есть, рядом с ними и близко никого нет.

Пока счет по золоту – 6:4 в пользу Бе. Зато в общем кубковом зачете преимущество у Фуркада. За счет стабильности: француз в нынешнем КМ еще ни разу не выпадал из призовой тройки. Фуркад точнее стреляет (статистика - см. ниже), хотя норвежец делает это быстрее – и вдобавок быстрее бежит.

Впрочем, не настолько быстрее, как многим кажется: средний выигрыш скандинава - по секунде за каждый километр. Это немало, но и не «караул». Когда Бе попадает не хуже Фуркада – он выигрывает. Когда нет – то наоборот. Интересно было бы посмотреть вариант «плюс один» по стрельбе в пользу француза, однако такого в этом сезоне еще не случалось.

Когда шесть лет назад Тарьей Бе, в 23 ставший обладателем «большого» Кубка мира, говорил, что еще не «засветившийся» младший брат потенциально сильнее его, это воспринималось с улыбкой. Оказалось, зря: Бе-младший, раскрывшийся минувшей осенью, действительно заставил всерьез попотеть самого Фуркада. Тоже, кстати, младшего брата из биатлонной семьи: старший Симон только что съездил в запас сборной Франции на Кубок IBU, но в Рупольдинге должен вернуться обратно.

ВМЕСТО БЬОРНДАЛЕНА И ПУАРЕ

Еще любопытный момент: за мировой биатлонный трон опять дерутся норвежец с французом. Сначала были Уле-Айнер Бьорндален и Рафаэль Пуаре, потом Пуаре сменил Фуркад, теперь вот на скандинавскую «вахту» заступил Бе. Постоянство норвежского участия в этих битвах не удивляет, а вот французское… Да у них там еще лет 20 назад не было толком вообще никакого биатлона!

Если Пуаре на серьезную популяризацию вида спорта в своей стране особо не претендовал, то Фуркад подошел к проблеме поосновательнее – и пробил-таки этот барьер! В середине декабря на этапе в Анси стадион был не полупустым, как прежде, а переполненным - и ревел так, что любые «штатные» немцы умерли бы от зависти.

Фуркад очень хотел там выиграть, но его никак не пускал упрямец Бе. Лишь в последнее воскресенье француз добрался-таки до золота, и ликование – как всеобщее, так и самого Мартена – было великолепным. Ей-богу, у России есть повод для белой зависти, ведь на их месте могли бы быть мы. Со своим регулярно-обильным снегом и огромными пространствами, но… Увы, в сегодняшнем биатлоне не шибко снежная Франция запросто бьет Россию. И, к сожалению, не только она.

Впрочем, не будем о грустном. Популярность биатлона сейчас настолько велика, что российская публика вполне готова следить за дуэлью Бе с Фуркадом даже при регулярных провалах нашей команды. Типа как за футбольными Месси и Криштиану. Собственно, а почему нет?

РЫЖИЙ И МУШКЕТЕР

У Бе есть еще одно важное преимущество над своим предшественником Бьорндаленом: если Уле-Айнер никогда не тяготел к публичности и все время норовил куда-нибудь от журналистов сбежать – будь то личный огромный супертрейлер или какая-то высокогорная тренировочная база (правда, события последних лет показали, что замкнутость Бьорндалена была слегка преувеличена или, если быть точным, просто сошла на нет с возрастом – все-таки не каждому ухажеру под силу «захомутать» такую статную красотку, как Дарья Домрачева), то Йоханнес – это признанный весельчак-хулиган. Настоящий Рыжий! Все время шутит в телекамеры и по любому поводу готов устроить какое-нибудь безобразие – вроде массового снятия штанов на трассе с партнерами по команде.

Но и Фуркад – тоже далеко не промах. И в Инстаграмме, и в прочем публичном поле – как-никак он только что выпустил в свет свою автобиографическую книгу. И на трассе мастерски владеет искусством «дозволенных провокаций» - например, прийдя на огневой рубеж чуть позже конкурента, «засунуть» тому свой первый выстрел «под руку» - на долю секунды раньше его первого выстрела. Что ни говорите, а это отличный способ сбить конкурента с толку.

В общем, битва идет серьезная. И в ней важны все факторы: начиная с долей секунд на трассе и заканчивая долями процентов симпатии женской биатлонной аудитории. Рыжий норвежский пацан и чернявый французский «мушкетер» - весьма завлекательные персоны, не так ли, дорогие дамы?

Мартен Фуркад Йоханнес Бё Дата рождения 14.09.1988 (29 лет) 16.05.1993 (24 года) Место рождения Сере (Франция) Стрюн (Норвегия) Рост 186 см 187 см Семейное положение Женат, двое дочерей Не женат, детей нет Медали Олимпийских игр 4 (2+2+0) 0 Медали чемпионатов мира 25 (11+10+4) 9 (3+4+2) Дебют в Кубке мира 13.03.2008 (19 лет) 20.01.2013 (19 лет) Победы в Кубке мира (личные) 78 (67) 26 (18) Медали в Кубке мира (личные) 152 (125) 46 (30) Гонки в Кубке мира 281 131 Кубки мира в общем зачете 6 0 Малые Кубки мира 20 0 Медали в КМ-2017/18 10 (4+4+2) 9 (6+2+1) Общий зачет КМ-2017/18 1-е место (552 очка) 2-е место (514 очков) Средняя скорость «хода» в личных гонках КМ-2017/18 26,26 км/ч 26,46 км/ч Среднее время на 10 км без стрельбы в КМ-2017/18 22.51,1 22.40,4 Точность стрельбы в личных гонкахКМ-2017/18 В том числе лежа В том числе стоя 92,5% (148/160) 95,0% (76/80) 90,0% (72/80) 89,4% (143/160) 88,8% (71/80) 90,0% (72/80) Среднее время на стрельбу в личных гонках КМ-2017/18 В том числе лежа В том числе стоя 29,7 33,1 26,2 26,5 29,7 23,3 Худшее место в личных гонках КМ-2017/18 3 13

Бё и Фуркад в 10 личных гонках Кубка мира-2017/18

Мартен Фуркад Йоханнес Бё Стрельба Ход Место Стрельба Ход Место 30.11. Эстерсунд. ИН 2 (0+0+0+2) 1 (-2,8) 3 (+2.14,3) 0 (0+0+0+0) 3 (+11,2) 1 (-2.01,0) 2.12. Эстерсунд. СП 1 (1+0) 3 (+9,1) 2 (+0,7) 1 (0+1) 1 (-8,9) 1 (-0,7) 3.12. Эстерсунд. ПР 1 (1+0+0+0) 21 (+57,0) 1 (-40,8) 6 (0+1+2+3) 1 (-4,5) 13 (+1.20,4) 8.12. Хохфильцен. СП 0 (0+0) 2 (+15,3) 2 (+12,1) 0 (0+0) 1 (-15,3) 1 (-12,1) 9.12. Хохфильцен. ПР 5 (1+0+1+3) 12 (+26,1) 3 (+1.10,0) 3 (2+0+1+0) 11 (+26,0) 1 (-58,8) 15.12. Анси. СП 0 (0+0) 2 (+14,9) 2 (+21,1) 0 (0+0) 1 (-14,9) 1 (-21,1) 16.12. Анси. ПР 2 (0+0+1+1) 3 (+16,1) 2 (+1.01,4) 0 (0+0+0+0) 13 (+38,7) 1 (-1.01,4) 17.12. Анси МС 0 (0+0+0+0) 2 (+16,6) 1 (-3,9) 2 (2+0+0+0) 1 (-16,6) 2 (+3,9) 5.01. Оберхоф. СП 0 (0+0) 3 (+27,9) 1 (-8,1) 2 (2+0) 1 (-26,4) 3 (+10,2) 6.01. Оберхоф. ПР 1 (1+0+0+0) 2 (+26,0) 1 (-6,3) 3 (1+1+1+0) 1 (-26,0) 2 (+6,3)