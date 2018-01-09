Фуркад и Бе: битва за трон
В среду в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира.
Там продолжится дуэль за первенство в мировом биатлоне между его признанным лидером Мартеном Фуркадом и дерзким норвежцем Йоханнесом Бе.
6:4 В ПОЛЬЗУ НОРВЕГИИ
Из десяти уже состоявшихся личных гонок сезона эти двое выиграли десять. То есть, рядом с ними и близко никого нет.
Пока счет по золоту – 6:4 в пользу Бе. Зато в общем кубковом зачете преимущество у Фуркада. За счет стабильности: француз в нынешнем КМ еще ни разу не выпадал из призовой тройки. Фуркад точнее стреляет (статистика - см. ниже), хотя норвежец делает это быстрее – и вдобавок быстрее бежит.
Впрочем, не настолько быстрее, как многим кажется: средний выигрыш скандинава - по секунде за каждый километр. Это немало, но и не «караул». Когда Бе попадает не хуже Фуркада – он выигрывает. Когда нет – то наоборот. Интересно было бы посмотреть вариант «плюс один» по стрельбе в пользу француза, однако такого в этом сезоне еще не случалось.
Когда шесть лет назад Тарьей Бе, в 23 ставший обладателем «большого» Кубка мира, говорил, что еще не «засветившийся» младший брат потенциально сильнее его, это воспринималось с улыбкой. Оказалось, зря: Бе-младший, раскрывшийся минувшей осенью, действительно заставил всерьез попотеть самого Фуркада. Тоже, кстати, младшего брата из биатлонной семьи: старший Симон только что съездил в запас сборной Франции на Кубок IBU, но в Рупольдинге должен вернуться обратно.
ВМЕСТО БЬОРНДАЛЕНА И ПУАРЕ
Еще любопытный момент: за мировой биатлонный трон опять дерутся норвежец с французом. Сначала были Уле-Айнер Бьорндален и Рафаэль Пуаре, потом Пуаре сменил Фуркад, теперь вот на скандинавскую «вахту» заступил Бе. Постоянство норвежского участия в этих битвах не удивляет, а вот французское… Да у них там еще лет 20 назад не было толком вообще никакого биатлона!
Если Пуаре на серьезную популяризацию вида спорта в своей стране особо не претендовал, то Фуркад подошел к проблеме поосновательнее – и пробил-таки этот барьер! В середине декабря на этапе в Анси стадион был не полупустым, как прежде, а переполненным - и ревел так, что любые «штатные» немцы умерли бы от зависти.
Фуркад очень хотел там выиграть, но его никак не пускал упрямец Бе. Лишь в последнее воскресенье француз добрался-таки до золота, и ликование – как всеобщее, так и самого Мартена – было великолепным. Ей-богу, у России есть повод для белой зависти, ведь на их месте могли бы быть мы. Со своим регулярно-обильным снегом и огромными пространствами, но… Увы, в сегодняшнем биатлоне не шибко снежная Франция запросто бьет Россию. И, к сожалению, не только она.
Впрочем, не будем о грустном. Популярность биатлона сейчас настолько велика, что российская публика вполне готова следить за дуэлью Бе с Фуркадом даже при регулярных провалах нашей команды. Типа как за футбольными Месси и Криштиану. Собственно, а почему нет?
РЫЖИЙ И МУШКЕТЕР
У Бе есть еще одно важное преимущество над своим предшественником Бьорндаленом: если Уле-Айнер никогда не тяготел к публичности и все время норовил куда-нибудь от журналистов сбежать – будь то личный огромный супертрейлер или какая-то высокогорная тренировочная база (правда, события последних лет показали, что замкнутость Бьорндалена была слегка преувеличена или, если быть точным, просто сошла на нет с возрастом – все-таки не каждому ухажеру под силу «захомутать» такую статную красотку, как Дарья Домрачева), то Йоханнес – это признанный весельчак-хулиган. Настоящий Рыжий! Все время шутит в телекамеры и по любому поводу готов устроить какое-нибудь безобразие – вроде массового снятия штанов на трассе с партнерами по команде.
Но и Фуркад – тоже далеко не промах. И в Инстаграмме, и в прочем публичном поле – как-никак он только что выпустил в свет свою автобиографическую книгу. И на трассе мастерски владеет искусством «дозволенных провокаций» - например, прийдя на огневой рубеж чуть позже конкурента, «засунуть» тому свой первый выстрел «под руку» - на долю секунды раньше его первого выстрела. Что ни говорите, а это отличный способ сбить конкурента с толку.
В общем, битва идет серьезная. И в ней важны все факторы: начиная с долей секунд на трассе и заканчивая долями процентов симпатии женской биатлонной аудитории. Рыжий норвежский пацан и чернявый французский «мушкетер» - весьма завлекательные персоны, не так ли, дорогие дамы?
|
|
Мартен Фуркад
|
Йоханнес Бё
|
Дата рождения
|
14.09.1988 (29 лет)
|
16.05.1993 (24 года)
|
Место рождения
|
Сере (Франция)
|
Стрюн (Норвегия)
|
Рост
|
186 см
|
187 см
|
Семейное положение
|
Женат, двое дочерей
|
Не женат, детей нет
|
Медали Олимпийских игр
|
4 (2+2+0)
|
0
|
Медали чемпионатов мира
|
25 (11+10+4)
|
9 (3+4+2)
|
Дебют в Кубке мира
|
13.03.2008 (19 лет)
|
20.01.2013 (19 лет)
|
Победы в Кубке мира (личные)
|
78 (67)
|
26 (18)
|
Медали в Кубке мира (личные)
|
152 (125)
|
46 (30)
|
Гонки в Кубке мира
|
281
|
131
|
Кубки мира в общем зачете
|
6
|
0
|
Малые Кубки мира
|
20
|
0
|
Медали в КМ-2017/18
|
10 (4+4+2)
|
9 (6+2+1)
|
Общий зачет КМ-2017/18
|
1-е место (552 очка)
|
2-е место (514 очков)
|
Средняя скорость «хода»
в личных гонках КМ-2017/18
|
26,26 км/ч
|
26,46 км/ч
|
Среднее время на 10 км
без стрельбы в КМ-2017/18
|
22.51,1
|
22.40,4
|
Точность стрельбы
в личных гонкахКМ-2017/18
В том числе лежа
В том числе стоя
|
92,5% (148/160)
95,0% (76/80)
90,0% (72/80)
|
89,4% (143/160)
88,8% (71/80)
90,0% (72/80)
|
Среднее время на стрельбу
в личных гонках КМ-2017/18
В том числе лежа
В том числе стоя
|
29,7
33,1
26,2
|
26,5
29,7
23,3
|
Худшее место
в личных гонках КМ-2017/18
|
3
|
13
Бё и Фуркад в 10 личных гонках Кубка мира-2017/18
|
|
Мартен Фуркад
|
Йоханнес Бё
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Место
|
Стрельба
|
Ход
|
Место
|
30.11. Эстерсунд. ИН
|
2 (0+0+0+2)
|
1 (-2,8)
|
3 (+2.14,3)
|
0 (0+0+0+0)
|
3 (+11,2)
|
1 (-2.01,0)
|
2.12. Эстерсунд. СП
|
1 (1+0)
|
3 (+9,1)
|
2 (+0,7)
|
1 (0+1)
|
1 (-8,9)
|
1 (-0,7)
|
3.12. Эстерсунд. ПР
|
1 (1+0+0+0)
|
21 (+57,0)
|
1 (-40,8)
|
6 (0+1+2+3)
|
1 (-4,5)
|
13 (+1.20,4)
|
8.12. Хохфильцен. СП
|
0 (0+0)
|
2 (+15,3)
|
2 (+12,1)
|
0 (0+0)
|
1 (-15,3)
|
1 (-12,1)
|
9.12. Хохфильцен. ПР
|
5 (1+0+1+3)
|
12 (+26,1)
|
3 (+1.10,0)
|
3 (2+0+1+0)
|
11 (+26,0)
|
1 (-58,8)
|
15.12. Анси. СП
|
0 (0+0)
|
2 (+14,9)
|
2 (+21,1)
|
0 (0+0)
|
1 (-14,9)
|
1 (-21,1)
|
16.12. Анси. ПР
|
2 (0+0+1+1)
|
3 (+16,1)
|
2 (+1.01,4)
|
0 (0+0+0+0)
|
13 (+38,7)
|
1 (-1.01,4)
|
17.12. Анси МС
|
0 (0+0+0+0)
|
2 (+16,6)
|
1 (-3,9)
|
2 (2+0+0+0)
|
1 (-16,6)
|
2 (+3,9)
|
5.01. Оберхоф. СП
|
0 (0+0)
|
3 (+27,9)
|
1 (-8,1)
|
2 (2+0)
|
1 (-26,4)
|
3 (+10,2)
|
6.01. Оберхоф. ПР
|
1 (1+0+0+0)
|
2 (+26,0)
|
1 (-6,3)
|
3 (1+1+1+0)
|
1 (-26,0)
|
2 (+6,3)
СП – спринт 10 км, ПР – гонка преследования 12,5 км, МС – масс-старт 15 км, ИН – индивидуальная гонка 20 км.