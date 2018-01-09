Количество критических оценок на предмет текущего состояния отечественного биатлона превысило все разумные нормы. Читаешь, вдумываешься и боишься – не столько за, собственно, состояние, сколько за осведомленность и посвященность в тему многочисленных критиков. Я всегда был уверен, что из среды болельщиков и «специалистов» найдется немало желающих занять пост старшего тренера сборной, но на текущий момент сформировалась, кажется, целая инициативная группа и, вот еще немного, Зимний дворец в виде офиса Союза биатлонистов России падет, временное правительство будет низвергнуто. Как говаривал незабвенный Чапай, устами Бориса Бабочкина – «вот перебьем белых и настанет счастливая жизнь».

Что характерно, рецепт быстрого исправления ситуации известен всем – один только тренерский штаб и правление СБР упорно гнет вредительскую линию, как бы подтверждая собственную антинародную сущность. Тем же самым в футбольном «Спартаке» занимались и занимаются Леонид Федун с Массимо Каррерой, в хоккейной сборной страны – Олег Знарок, ну да речь сейчас не о них. Между тем рецепт побед давно известен – надо только кинуть клич и «дубина народного гнева» все поправит.

Выдающийся биатлонист Александр Тихонов, например, тоже так считает – хотя и настаивает на том, что решит все сам. Благодаря неистовому Александру Ивановичу в спортивной среде даже возник мем – «знал и предупреждал». Пролистаешь его высказывания за последние 7-8 лет – осьминог Пауль отдыхает. И пусть покойный моллюск делал свои предсказания до события, и в силу немоты не мог потом сказать – знал, дескать, и больше, но его неправильно поняли, увенчанный славой и почестями экс-президент СБР на то и человек.

Притом человек незаурядный. Десять лет прошло с тех пор как перешла из России в Словакию Анастасия Кузьмина, но именно теперь надо напомнить, что один Тихонов удерживал ее как всеми силами, а никому больше этого нужно не было. И мест вакантных в женской команде по состоянию на 2008 год было полно (Медведцева, Богалий, Ахатова, Зайцева, Гусева, Слепцова, Булыгина, Юрьева, Моисеева, Неупокоева, Мальгина – просто бери любую и выкидывай), и все в российском биатлоне было хорошо и стабильно, и разрешение на переход – тоже не он, Тихонов, лично подписывал (заставили), но ведь знал и предупреждал. И о грядущей допинговой бомбе, и о двух золотых в Ванкувере, и о том, что потом не будет ничего, а в Сочи все же что-то выиграем, но потом и за это на прилетит. И (самое главное) готов даже сейчас все взять и исправить. Ерунда, что до начала Игр остался месяц – дайте только волю. По трагическому стечению обстоятельств (нет – по злонамеренным козням руководителей СБР и Минспорта за этот же период времени) никто Александру Ивановичу такой воли не дает – отсюда все беды.

И все же Тихонов прав. Прав он в том смысле, что знания, опыт, накопленная информация о нюансах подготовки к сезону и большим турнирам, связи в мире биатлона, личное знакомство со спортсменами и тренерами, собственная узнаваемость в их среде – дает ему основание и право публично заявлять собственную точку зрения. Уж кто и как к ней относится – вопрос авторитета и степени доверия тому самому «знал и предупреждал». Еще десяток специалистов сыщется в биатлоне – чей личный опыт, знание предмета и авторитет у аудитории, которой адресуется мнение – может заслуживать внимания специалистов. Ну а набросы, как принято говорить, на вентилятор – они, конечно, нужны для поддержания ажиотажа и автор искренне надеется, что никто из тренеров и сотрудников СБР всерьез к ним не относится.

Нынешняя ситуация, несомненно, уникальна – СБР почти четыре года избавляется от возможных следствий допинговой истерии, к которой никто из нынешнего руководство Союза отношения не имел (последний допинговый случай датирован январем 2014 года). Если кто-то из читателей считает, что это не должно влиять на командный дух и результаты – пусть попробует представить ситуацию: на участок его работы (любимой работы) заявился «биг босс» наорал, что все, что он, читатель, лично делает – галиматья и очковтирательство, поручил боссу на месте пристрастно разобраться и уволить и вот этот местный босс вызывает вас спустя пару месяцев и спрашивает – отчего это вы работать стали без огонька и почему снизились производственные показатели? На женскую сборную Германии в 2009 году лишь тень подозрения упала – так к 2014 году в бундес-маншафт было некому бежать и олимпийский турнир немки (безоговорочные лидеры трех последних сезонов в Кубке наций) закончили без единой медали.

Все это к чему? Высоколобые размышления многочисленных диванных аналитиков (не обладающих и тремя процентами знаний Тихонова и того самого десятка) об одной медали в почти 30 гонках – это, конечно, тот еще уровень дискуссии. Не нужно долго лазить по официальным протоколам чтобы узнать – в сезоне 2001/2002 года, например, у нашей женской сборной была единственная победа (добыла ее на Играх в Солт-Лейк-Сити Ольга Пылева), а в сезоне 05/06 наша мужская команда вовсе ни одной победы не одержала (равно как и наша женская сборная – в сезоне 13/14). Это я только про олимпийские сезоны говорю. В том же сезоне 05/06 сборная Белоруссии, не зацепив в Турине, увы, ничего уже на следующем кубковом этапе в Финляндии добыла награды решительно всех достоинств. И что – белорусские болельщики выдохнули облегченно?

Автор статьи решительно за плюрализм мнений. Пусть болельщики и аналитики обсуждают и спорят, пусть ругают и восторгаются – все это совершенно необходимая часть биатлона. Вот только к работе тренеров и выступлениям сборной это не должно иметь отношения. Иначе тренерский штаб и в самом деле стоит признать непрофессионалами.

А Владимир Королькевич, например – профессионал. Осенью 2014 года он имел совсем уж разобранную женскую команду, но к чемпионату мира команда собралась и прибавила – золото Юрловой и практически во всех гонках наши были в четверке-шестерке лучших. Формальной претензией к Королькевичу стала потеря квоты (ну разобранной была команда, а Владимир Борисович – профессионал, но не маг и чародей) в том самом Кубке наций. Королкевич ушел, дела пошли еще хуже (по многим причинам). Королькевича вернули – наша женская сборная четвертая и в эстафетах, и в Кубке наций. Я почему-то уверен, что «аналитические» колонки российских СМИ Королькевич не читает. Профессионал. Результат даст. В мужском тренерском штабе профессионалы тоже есть. Впрочем, дорогой читатель, верить мне не призываю – я не осьминог Пауль и уж тем более не Александр Тихонов.