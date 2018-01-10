Корреспондент «Советского спорта» - о главных событиях индивидуальной гонки у мужчин, которая прошла на очередном этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

ТЕПЛЫЙ РУПОЛЬДИНГ, МЕДЛЕННЫЕ РУССКИЕ

- Очень приятно возвращаться в Рупольдинг, особенно после Оберхофа. Не зря говорят, что все познается в сравнении. В Оберхофе были все прелести погоды: и туман, и дождь, и ветер, и снег. А в Рупольдинге в этом плане все замечательно.

Здесь великолепный рельеф, организаторы делают все, чтобы этап прошел на самом высоком уровне – старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов очень рад, что оберховские мучения его команды подошли к концу. Но будет ли лучше в Рупольдинге? Да, здесь нет тумана и дикого ветра на стрельбище, но на столбике термометра «плюс семь» и даже самая укатанная трасса не выдерживает таких испытаний.

Поэтому в мужской индивидуальной гонке, которая открывала очередной немецкий этап, преимущество было у тех, кому повезло с ранним стартовым номером. Среди счастливчиков - все фавориты - Мартен Фуркад, Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свенсен уместились в первых тридцати номерах.

Из россиян хорошие стартовые позиции были у Александра Логинова, Евгения Гараничева, Антона Шипулина и Матвея Елисеева, которые отправились на дистанцию под 7-м, 21-м, 34-м и 37-м номерами.

Сложно сказать, что это дало какое-то преимущество нашим биатлонистам. По скорости приличный уровень показывал лишь Логинов, но у него вылезли привычные проблемы со стрельбой. Все остальные ребята выглядели на дистанции очень тяжело, да и на рубежах не впечатляли.

Как и Елисеев, Шипулин промазал на первом же рубеже, Гараничев получил две штрафные минуты на стойке, про Логинова даже говорить страшно. На четырех рубежах самый быстрый биатлонист России собрал коллекцию из пяти неточных выстрелов и переместился в самый конец протокола. Рассчитывать на топ-10 в очередной раз не приходилось. Впрочем, ничего нового.

Жаль было Юрия Шопина, который дебютировал на Кубке мира в этом сезоне. Его 103-й стартовый номер практически не оставлял шансов на приличное время ходом, надо было справиться со стрельбой, но и этого не получилось. Если говорить конкретнее, то стрельба Шопина – это катастрофа. Семь (!) штрафных минут и место на дне итоговой таблицы.

За Алексея Волкова, который тоже стартовал ближе к концу, в этом плане переживать не стоило. Отстрелял он достойно, допустил лишь один промах и пришел на финиш 27-м, став лучшим среди партнеров по сборной. Но почти 4 минуты отставания ходом от Фуркада – это просто кошмар. Результаты других россиян лучше даже не искать в таблице, они вгонят вас в бесконечную депрессию.

ФУРКАД НЕ ПРОЩАЕТ ОБИД

Имя победителя по оберховской традиции стало известно уже к середине гонки. Свенсен самоустранился уже на второй стрельбе, промахнувшись дважды, а кроме него никто не может тягаться с Фуркадом и Бе-младшим. Даже Ондржей Моравец, выбивший четыре нуля.

Всем известно, что в индивидуальной гонке стрельба выходит на первых план и некоторые биатлонисты сознательно жертвуют скоростью в угоду чистой работе на рубежах, но это не касается инопланетян. Фуркад давил газ в пол со старта и стрелял безошибочно.

Чем портил настроение Бе-младшему, который приходил на стрельбище следом за французом. Промежуточные результаты Мартена были космическими, и до них не мог дотянуться даже норвежец, еще пару дней назад уничтожавший его на трассах Оберхофа.

Сначала могло показаться, что Йоханнес просто сделал ставку на стрельбу и подтянется на последних кругах, но заключительные рубежи не оставили сомнений – Фуркад сегодня играет в другой лиге и жестко мстит за все обиды в предыдущих гонках.

Француз даже позволил себе разок промахнуться и все равно привез автобусную остановку Моравецу. Бе задергался на последней стойке и тоже отправил один выстрел мимо цели, однако уже не имел шансов бороться за победу – Фуркад к тому моменту опережал его ходом на целую минуту. Впрочем, самое большое разочарование ждало норвежца на финише – там он умудрился уступить уже упомянутому чеху Моравецу и стал только третьим.

БЬОРНДАЛЕН ПРОМАХНУЛСЯ МИМО ПХЕНХЧАНА

Одной из главных интриг индивидуальной гонки в Рупольдинге был результат, который покажет Уле Эйнар Бьорндален. Дело в том, что 44-летний настоящий Король биатлона не выполняет критерии отбора в сборную Норвегии на Олимпийские игры. Чтобы оказаться в Пхенчхане, ему нужен как минимум один заезд в топ-6 или два заезда в топ-12. Лучший результат Бьорндалена в этом сезоне – 18 место.

- Бьорндален должен выполнить критерии отбора. Его участие в Играх не является само собой разумеющимся - спортивный директор сборной Норвегии весьма категорично дал понять, что за заслуги перед отечеством никого в команду брать не будут.

С одной стороны – чистой воды идиотизм. У Бьорндалена за плечами шесть Олимпиад и 13 медалей, восемь из которых золотые. Лишить его возможности выступить на седьмой – не только имиджевый просчет, но и очень некрасивый поступок чисто по-человечески.

С другой – есть молодые Ларс Хельге Биркеланд и Хенрик Л’Абе Лунн, которые выполнили все нормативы и для них Пхенчхан в условиях жесткой конкуренции современного биатлона может стать единственным шансом выступить на Играх.

Почему Бьорндален так сильно сдал в этом сезоне – вопрос, который достоин отдельного материала. Но факт остается фактом – индивидуалка Рупольдинга была для него одним из последних шансов побороться за поездку в Пхенчхан, и Уле Эйнар это прекрасно понимал. К старту в Рупольдинге он по традиции готовился на высоте, нагрузился, спустился и можно сказать, что шел к успеху, но не получилось, не фартануло.

Норвежец великолепно отработал два первых рубежа, однако на третьем допустил два промаха и расстался с надеждой на попадание хотя бы в топ-12. Возможно, сказался 81-й стартовый номер и то, что большую часть времени он шел по разбитой трассе, но, похоже, это никого не волнует. На Олимпиаде Бьорндалена мы не увидим.

Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 1 (0+0+0+1) 1 (40.16,6) 44.27,9 2 Ондржей Моравец (Чехия) 0 (0+0+0+0) 15 (+2.04,5) +1.01,0 3 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+0+0+1) 2 (+59,9) +1.06,3 4 Роман Реес (Германия) 0 (0+0+0+0) 22 (+2.19,5) +1.19,1 5 Михал Крчмарж (Чехия) 0 (0+0+0+0) 19 (+2.07,7) +1.36,6 27 Алекcей Волков (Россия) 1 (1+0+0+0) 76 (+4.15,7) +3.56,8 42 Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) 3 (0+0+2+1) 36 (+2.54,5) +4.43,6 43 Евгений Гараничев (Россия) 3 (0+2+0+1) 28 (+2.38,2) +4.45,7 45 Матвей Елисеев (Россия) 2 (1+0+0+1) 70 (+3.56,6) +4.46,3 54 Антон Шипулин (Россия) 4 (1+0+2+1) 23 (+2.23,6) +5.09,1 73 Александр Логинов (Россия) 5 (0+2+1+2) 17 (+2.06,8) +6.07,7 97 Юрий Шопин (Россия) 7 (3+1+1+2) 59 (+3.35,5) +9.44,2

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) С3 (л) С4 (с) Волков 66 (+1.28,9) 40 (+2.18,1) 29 (+3.04,6) 18 (+2.59,0) Гараничев 19 (+26,2) 69 (+3.01,1) 44 (+3.33,5) 53 (+4.14,0) Елисеев 61 (+1.22,3) 30 (+2.01,9) 25 (+2.52,5) 37 (+3.45,8) Шипулин 62 (+1.23,8) 31 (+2.03,8) 66 (+4.25,9) 68 (+4.46,0) Логинов 11 (+21,6) 63 (+2.51,8) 63 (+4.18,6) 77 (+5.44,2) Шопин 104 (+3.33,1) 102 (+5.20,0) 99 (+7.10,3) 98 (+8.57,3)

Общий зачет