Четырехкратный чемпион мира по биатлону – о бронзе мужской сборной России на этапе Куба мира в Рупольдинге.

- Бронза в такой компании – вроде бы неплохо.

- Эстафета – это командная борьба. И наши спортсмены в эстафетных гонках всегда радовали советских и российских болельщиков. И честно говоря, нынешнему третьему месту я рад.

- И что важно – после главных фаворитов Норвегии и Франции, которые тоже выступали в сильнейших составах. Единственный сюрприз – французы Фуркада поставили на предпоследний этап. А вот у норвежцев завершал Йоханнес Бе, все, как положено.

- Видимо, французы решили немного поэкспериментировать. Думаю, на Олимпиаде Фуркад побежит последний этап. Мне кажется, тренеры сборной Франции решили посмотреть, как выглядит на генеральной репетиции потенциальный дублер Фуркада на четвертом этапе эстафеты. А норвежцы решили не экспериментировать. Но у нас тоже тренеры выставили на данный момент сильнейший состав. Возможно, кто-то еще и подключится.

- Кто?

- Может быть, Малышко. Гараничев? У него мало шансов, учитывая его нынешние результаты.

- Будем считать, что тренеры сборной России выставил на этой генеральной репетиции тот состав, который и будет выступать на Олимпиаде.

- Думаю, да. И я на данный момент рад этому результату. За второе-третье места наши ребята должны бороться. Могут еще вмещаться немцы, они ведь и шли два с половиной этапа на равных с лидерами. В результате – четвертые. Полагаю, эти команды и разыграют медали в эстафетной гонке на Играх в Корее.

Что касается состава, впереди еще один этап Кубка мира, и в Пхенчхане перед эстафетой будут индивидуальные гонки. В любом случае, тренерский штаб будет исходить из самочувствия каждого спортсмена уже непосредственно во время Олимпиады. Если кто-то будет выглядеть явно лучше кого-то из нынешней четверки, вполне может занять место в эстафетной команде. Поэтому твердо говорить, что с мужской эстафетной командой тренеры определились на сто процентов, пока рано.

- Наши девушки продолжают, скажем так, не радовать…

- Это пока индивидуальные гонки. А эстафета – особый вид программы. Командная гонка всегда стоит особняком. Поэтому прогнозировать результат нашей женской команды в эстафете по результатам индивидуальных гонок, я бы не стал. У нас ведь тоже бывало, что в индивидуальных гонках мы не попадали в двадцатку на чемпионатах мира, но в эстафете всегда составляли конкуренцию соперникам. В эстафетах идет совсем другая борьба. Более контактная, здесь другая психология и т.д. Поэтому нашим девушкам надо настраиваться на завтрашнюю гонку. И очень важно показать качественную стрельбу. Это залог успеха.

- Тот есть, мы наших девушек не списываем?

- Ни в коем случае. И даже можно надеяться на повторение в женской эстафете такого результата, как и у мужчин.

Биатлон. Кубок мира

Рупольдинг (Германия)

Эстафета

Мужчины

4х7,5 км

1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе) 1.13.11,1 (0+7)

2. Франция (Симон Дестье, Квентин Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антони Гигонна) + 24,9 (0+6)

3. Россия (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин) + 53,4 (0+4)