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Француз Мартен Фуркад – второй, лучший из россиян Антон Шипулин –15-й.

После отличного этапа в позавчерашней эстафете, где Шипулин бежал с такой же высочайшей скоростью, что и Бе-младший (на одном из кругов россиянин норвежца по времени даже опередил), и принес сборной России бронзовую медаль, лидер нашей команды решил в воскресенье действовать «с позиции силы». Возглавлял «караван» все первые километры рядом с Мартеном Фуркадом, а на последнем подъеме перед огневым рубежом даже рискнул резко ускориться и уйти в отрыв на несколько метров!

Француз проводил шипулинский рывок глазами, но реагировать на него конечностями не стал. И, как выяснилось, совершенно правильно: всего через несколько секунд первая же «лежка» обернулась для Антона тремя катастрофическими промахами, отбросившими его на 29-е, предпоследнее место.

Фуркад же спокойно попал пять из пяти. Как и на второй стрельбе, где они вновь работали с Бе бок о бок, на соседних ковриках – и практически синхронно. А вот третий рубеж обернулся два француза двумя штрафными кругами и 15-м текущим место при отставании больше 40 секунд…

Думаете, он сдался? Да ни в коем случае! На подходе к последнему рубежу Фуркад был уже девятым. На выходе с него – четвертым. А еще через несколько сотен метров – вторым! Конечно, отыграть у Бе 17,6 на трех километрах заключительного круга было практически нереальной задачей. Однако француз всерьез пытался ее решить. И даже когда не получилось, все равно сохранил и свою медальную серию (в личных гонках этого сезона он без подиума не оставался еще ни разу), и лидерство в общем зачете КМ.

Впрочем, норвежец тоже мог быть вполне доволен. Ведь всего четырьмя днями ранее в марафонской «индивидуалке» он проиграл Фуркаду больше минуты – и это при одинаковой стрельбе. Зато сегодня был уже совсем другой коленкор. «Дуэль двух монстров» продолжается.

Наши? Начнем с того, что их на сей раз было только двое – в три раза меньше, чем в другом уже состоявшемся масс-старте КМ-2017/18 в декабре в Анси. Кроме Шипулина и Александра Логинова право стартовать сегодня еще имел Антон Бабиков, но после жуткого последнего круга на третьем эстафетном этапе (46 секунд проигрыша на 2,5 км!) его предпочли отправить обратно на сбор в Италию.

Логинов первый рубеж прошел чисто, зато на втором допустил две ошибки – и присоединился к Шипулину в середине третьего десятка из трех. Там они соседствовали еще несколько километров, пока Шипулин («ход» сегодня у него опять был очень приличным) не ушел вперед. Для Логинова - намного вперед: у Александра на последнюю часть дистанции сил, увы, не хватило. Для зарубежных конкурентов – не очень намного: на финише Шипулин был 15-м и в общем зачете Кубка мира опустился с пятого места на седьмое, пропустив вперед старшего брата Бе и итальянца Хофера.

Этап в Рупольдинге завершится сегодня женским масс-стартом, где у нас тоже будут две участницы из трех возможных – Екатерина Юрлова и Дарья Виролайнен. Татьяна Акимова, подвернувшая ногу на тренировке и пропустившая из-за этого пятничную эстафету, не побежит и сегодня.

Еще в КМ до Олимпиады остается только итальянско-среднегорная Антерсельва: следующая неделя, два спринта (женский в четверг, мужской – в пятницу), две гонки преследования (суббота) и два масс-старта (воскресенье). Дальше кроме мелких подробностей вроде ЧЕ и Кубка IBU – только Пхенчхан.

Потом? А кого это сейчас интересует?

Кубок мира
5-й этап. Рупольдинг (Германия)
Масс-старт 15 км. Мужчины

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (0+0+0+1)

2 (+15,1)

37.11,2

2

Мартен Фуркад (Франция)

2 (0+0+2+0)

1 (33.23,4)

+4,5

3

Антонен Гигонна (Франция)

0 (0+0+0+0)

13 (+39,2)

+8,4

4

Кентен Фийон-Майе (Франция)

1 (0+0+1+0)

5 (+21,5)

+12,6

5

Тарьей Бе (Норвегия)

1 (0+0+0+1)

3 (+18,9)

+14,2

6

Симон Шемпп (Германия)

1 (0+0+0+1)

6 (+21,7)

+14,6

15

Антон Шипулин (Россия)

4 (3+0+1+0)

8 (+26,8)

+1.02,9

27

Александр Логинов (Россия)

5 (0+2+1+2)

23 (+1.07,5)

+2.23,2

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Шипулин

29 (+56,4)

27 (+52,0)

25 (+1.17,5)

15 (+1.06,4)

Логинов

13 (+9,8)

26 (+48,1)

26 (+1.23,1)

27 (+2.06,3)

Общий зачет

1

Мартен Фуркад (Франция)

666

2

Йоханнес Бе (Норвегия)

622

3

Яков Фак (Словения)

430

4

Тарьей Бе (Норвегия)

349

5

Лукас Хофер (Италия)

346

6

Симон Шемпп (Германия)

344

7

Антон Шипулин (Россия)

337

20

Александр Логинов (Россия)

211

23

Антон Бабиков (Россия)

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