Шипулин полез с шашками на пулеметы – и проиграл
На 5-м этапе Кубка мира в Германии золото в масс-старте завоевал норвежец Йоханнес Бе.
Француз Мартен Фуркад – второй, лучший из россиян Антон Шипулин –15-й.
После отличного этапа в позавчерашней эстафете, где Шипулин бежал с такой же высочайшей скоростью, что и Бе-младший (на одном из кругов россиянин норвежца по времени даже опередил), и принес сборной России бронзовую медаль, лидер нашей команды решил в воскресенье действовать «с позиции силы». Возглавлял «караван» все первые километры рядом с Мартеном Фуркадом, а на последнем подъеме перед огневым рубежом даже рискнул резко ускориться и уйти в отрыв на несколько метров!
Француз проводил шипулинский рывок глазами, но реагировать на него конечностями не стал. И, как выяснилось, совершенно правильно: всего через несколько секунд первая же «лежка» обернулась для Антона тремя катастрофическими промахами, отбросившими его на 29-е, предпоследнее место.
Фуркад же спокойно попал пять из пяти. Как и на второй стрельбе, где они вновь работали с Бе бок о бок, на соседних ковриках – и практически синхронно. А вот третий рубеж обернулся два француза двумя штрафными кругами и 15-м текущим место при отставании больше 40 секунд…
Думаете, он сдался? Да ни в коем случае! На подходе к последнему рубежу Фуркад был уже девятым. На выходе с него – четвертым. А еще через несколько сотен метров – вторым! Конечно, отыграть у Бе 17,6 на трех километрах заключительного круга было практически нереальной задачей. Однако француз всерьез пытался ее решить. И даже когда не получилось, все равно сохранил и свою медальную серию (в личных гонках этого сезона он без подиума не оставался еще ни разу), и лидерство в общем зачете КМ.
Впрочем, норвежец тоже мог быть вполне доволен. Ведь всего четырьмя днями ранее в марафонской «индивидуалке» он проиграл Фуркаду больше минуты – и это при одинаковой стрельбе. Зато сегодня был уже совсем другой коленкор. «Дуэль двух монстров» продолжается.
Наши? Начнем с того, что их на сей раз было только двое – в три раза меньше, чем в другом уже состоявшемся масс-старте КМ-2017/18 в декабре в Анси. Кроме Шипулина и Александра Логинова право стартовать сегодня еще имел Антон Бабиков, но после жуткого последнего круга на третьем эстафетном этапе (46 секунд проигрыша на 2,5 км!) его предпочли отправить обратно на сбор в Италию.
Логинов первый рубеж прошел чисто, зато на втором допустил две ошибки – и присоединился к Шипулину в середине третьего десятка из трех. Там они соседствовали еще несколько километров, пока Шипулин («ход» сегодня у него опять был очень приличным) не ушел вперед. Для Логинова - намного вперед: у Александра на последнюю часть дистанции сил, увы, не хватило. Для зарубежных конкурентов – не очень намного: на финише Шипулин был 15-м и в общем зачете Кубка мира опустился с пятого места на седьмое, пропустив вперед старшего брата Бе и итальянца Хофера.
Этап в Рупольдинге завершится сегодня женским масс-стартом, где у нас тоже будут две участницы из трех возможных – Екатерина Юрлова и Дарья Виролайнен. Татьяна Акимова, подвернувшая ногу на тренировке и пропустившая из-за этого пятничную эстафету, не побежит и сегодня.
Еще в КМ до Олимпиады остается только итальянско-среднегорная Антерсельва: следующая неделя, два спринта (женский в четверг, мужской – в пятницу), две гонки преследования (суббота) и два масс-старта (воскресенье). Дальше кроме мелких подробностей вроде ЧЕ и Кубка IBU – только Пхенчхан.
Потом? А кого это сейчас интересует?
Кубок мира
5-й этап. Рупольдинг (Германия)
Масс-старт 15 км. Мужчины
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
1 (0+0+0+1)
|
2 (+15,1)
|
37.11,2
|
2
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
2 (0+0+2+0)
|
1 (33.23,4)
|
+4,5
|
3
|
Антонен Гигонна (Франция)
|
0 (0+0+0+0)
|
13 (+39,2)
|
+8,4
|
4
|
Кентен Фийон-Майе (Франция)
|
1 (0+0+1+0)
|
5 (+21,5)
|
+12,6
|
5
|
Тарьей Бе (Норвегия)
|
1 (0+0+0+1)
|
3 (+18,9)
|
+14,2
|
6
|
Симон Шемпп (Германия)
|
1 (0+0+0+1)
|
6 (+21,7)
|
+14,6
|
15
|
Антон Шипулин (Россия)
|
4 (3+0+1+0)
|
8 (+26,8)
|
+1.02,9
|
27
|
Александр Логинов (Россия)
|
5 (0+2+1+2)
|
23 (+1.07,5)
|
+2.23,2
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Шипулин
|
29 (+56,4)
|
27 (+52,0)
|
25 (+1.17,5)
|
15 (+1.06,4)
|
Логинов
|
13 (+9,8)
|
26 (+48,1)
|
26 (+1.23,1)
|
27 (+2.06,3)
Общий зачет
|
1
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
666
|
2
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
622
|
3
|
Яков Фак (Словения)
|
430
|
4
|
Тарьей Бе (Норвегия)
|
349
|
5
|
Лукас Хофер (Италия)
|
346
|
6
|
Симон Шемпп (Германия)
|
344
|
7
|
Антон Шипулин (Россия)
|
337
|
20
|
Александр Логинов (Россия)
|
211
|
23
|
Антон Бабиков (Россия)
|
187