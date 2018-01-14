Француз Мартен Фуркад – второй, лучший из россиян Антон Шипулин –15-й.

После отличного этапа в позавчерашней эстафете, где Шипулин бежал с такой же высочайшей скоростью, что и Бе-младший (на одном из кругов россиянин норвежца по времени даже опередил), и принес сборной России бронзовую медаль, лидер нашей команды решил в воскресенье действовать «с позиции силы». Возглавлял «караван» все первые километры рядом с Мартеном Фуркадом, а на последнем подъеме перед огневым рубежом даже рискнул резко ускориться и уйти в отрыв на несколько метров!

Француз проводил шипулинский рывок глазами, но реагировать на него конечностями не стал. И, как выяснилось, совершенно правильно: всего через несколько секунд первая же «лежка» обернулась для Антона тремя катастрофическими промахами, отбросившими его на 29-е, предпоследнее место.

Фуркад же спокойно попал пять из пяти. Как и на второй стрельбе, где они вновь работали с Бе бок о бок, на соседних ковриках – и практически синхронно. А вот третий рубеж обернулся два француза двумя штрафными кругами и 15-м текущим место при отставании больше 40 секунд…

Думаете, он сдался? Да ни в коем случае! На подходе к последнему рубежу Фуркад был уже девятым. На выходе с него – четвертым. А еще через несколько сотен метров – вторым! Конечно, отыграть у Бе 17,6 на трех километрах заключительного круга было практически нереальной задачей. Однако француз всерьез пытался ее решить. И даже когда не получилось, все равно сохранил и свою медальную серию (в личных гонках этого сезона он без подиума не оставался еще ни разу), и лидерство в общем зачете КМ.

Впрочем, норвежец тоже мог быть вполне доволен. Ведь всего четырьмя днями ранее в марафонской «индивидуалке» он проиграл Фуркаду больше минуты – и это при одинаковой стрельбе. Зато сегодня был уже совсем другой коленкор. «Дуэль двух монстров» продолжается.

Наши? Начнем с того, что их на сей раз было только двое – в три раза меньше, чем в другом уже состоявшемся масс-старте КМ-2017/18 в декабре в Анси. Кроме Шипулина и Александра Логинова право стартовать сегодня еще имел Антон Бабиков, но после жуткого последнего круга на третьем эстафетном этапе (46 секунд проигрыша на 2,5 км!) его предпочли отправить обратно на сбор в Италию.

Логинов первый рубеж прошел чисто, зато на втором допустил две ошибки – и присоединился к Шипулину в середине третьего десятка из трех. Там они соседствовали еще несколько километров, пока Шипулин («ход» сегодня у него опять был очень приличным) не ушел вперед. Для Логинова - намного вперед: у Александра на последнюю часть дистанции сил, увы, не хватило. Для зарубежных конкурентов – не очень намного: на финише Шипулин был 15-м и в общем зачете Кубка мира опустился с пятого места на седьмое, пропустив вперед старшего брата Бе и итальянца Хофера.

Этап в Рупольдинге завершится сегодня женским масс-стартом, где у нас тоже будут две участницы из трех возможных – Екатерина Юрлова и Дарья Виролайнен. Татьяна Акимова, подвернувшая ногу на тренировке и пропустившая из-за этого пятничную эстафету, не побежит и сегодня.

Еще в КМ до Олимпиады остается только итальянско-среднегорная Антерсельва: следующая неделя, два спринта (женский в четверг, мужской – в пятницу), две гонки преследования (суббота) и два масс-старта (воскресенье). Дальше кроме мелких подробностей вроде ЧЕ и Кубка IBU – только Пхенчхан.

Потом? А кого это сейчас интересует?

Кубок мира

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+0+0+1) 2 (+15,1) 37.11,2 2 Мартен Фуркад (Франция) 2 (0+0+2+0) 1 (33.23,4) +4,5 3 Антонен Гигонна (Франция) 0 (0+0+0+0) 13 (+39,2) +8,4 4 Кентен Фийон-Майе (Франция) 1 (0+0+1+0) 5 (+21,5) +12,6 5 Тарьей Бе (Норвегия) 1 (0+0+0+1) 3 (+18,9) +14,2 6 Симон Шемпп (Германия) 1 (0+0+0+1) 6 (+21,7) +14,6 15 Антон Шипулин (Россия) 4 (3+0+1+0) 8 (+26,8) +1.02,9 27 Александр Логинов (Россия) 5 (0+2+1+2) 23 (+1.07,5) +2.23,2

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Шипулин 29 (+56,4) 27 (+52,0) 25 (+1.17,5) 15 (+1.06,4) Логинов 13 (+9,8) 26 (+48,1) 26 (+1.23,1) 27 (+2.06,3)

Общий зачет