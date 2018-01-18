Солнечное место

Антхольц – это настолько яркое и солнечное место, что и наша команда чаще всего здесь выглядит под стать – ярко и солнечно. Помните, в прошлом сезоне здесь впервые в истории Антон Шипулин взял и победил в индивидуальной гонке. Так-то он их терпеть не может – индивидуалки эти, скучные, тягучие, где ни с Фуркадом не поработаешь душа в душу, ни с Бе – лыжа в лыжу. Но год назад Антона прорвало – взял и победил. Да и женщины наши могли сделать чудо в этой же дисциплине. Ольга Подчуфарова распрощалась с золотом только на последней стрельбе. А так шла с результатом на первое место. Ну да, она была медленнее соперниц, но нули на первых трех рубежах позволяли надеяться на прекрасное завершение дня. Обидно было, но два промаха на решающей стойке отправили спортсменку на 8-е место.

А пару лет назад именно в Антхольце происходило невероятное. Тогда наши стреляющие лыжники провели один из самых успешных этапов в истории: завоевали медали во всех без исключения гонках, при этом одержали четыре (мама дорогая!) победы. По нынешним временам – это нечто невообразимое. У нас по-прежнему за весь сезон две медали, обе бронзовые. И все. С таким багажом россияне начали последний предолимпийский этап, на котором окончательно определится состав на Пхенчхан и, может быть, хоть сколько-нибудь станет понятно, сможет ли сборная России выбраться из глубокой ямы, в которой все это время находилась.

Юрловой-Перхт – цветы!

Наши участницы последнего предолимпийского спринта: Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Юрлова-Перхт, побеждавшая в Антхольце два года назад в пасьюте, на этот раз показала свой лучший личный результат в сезоне – она стала шестой и попала на цветочную церемонию. Бороться за высокое место ей позволила безукоризненная стрельба. В скорости, как и многие другие, Екатерина сильно сбавила на финишном круге.

«С самого начала я решила не беречь себя и не запасаться силами на последний круг, -- это Юрлова-Перхт говорила после финиша. – Тут запасайся--не запасайся, к концу гонки все равно будет тяжело. А вот чему я рада – наконец, удалось справиться со стрельбой, несмотря на непростые здешние условия.

За кого бы еще сегодня порадоваться?

«Очень тяжело переносится высота»

Виролайнен и Кайшева уже на первой стрельбе допустили по два промаха, и их результаты перед вторым кругом были 63-й и 73-й. Вот вам и солнечный Антхольц.

Долгое время лидером оставалась Лаура Дальмайер, но ее сенсационно обошла Тириль Экхофф, стартовавшая позже почти на полсотни номеров после немки. Единственное, что не удалось Экхофф, – превзойти ногами Дарью Домарчеву, которая так и осталась быстрейшей спортсменкой в этой гонке, а победительница проиграла ей две секунды. Что касается наших, то Юрлова уступила лидеру 41 секунду, Дарья Виролайнен – 45. Много, конечно, но а) делаем скидку на высоту, б) раньше было хуже.

Возвращаясь к победительнице, заметим, что до этого милая норвежка с белоснежной улыбкой рисковала остаться вообще без Олимпиады – настолько скромны были ее результаты. Теперь, она избежит участь великого соотечественника Уле-Айнара Бьорндалена и на Игры все-таки поедет.

Поедет ли туда лидер Кубка IBU Ульяна Кайшева? Пока это вопрос, но скорее всего да, потому что – а кто еще?

Вот что сама Ульяна сказала про свое состояние на этом спринте:

-- Это была самая тяжелая гонка за весь год. Очень тяжело переносится высота. Мы находимся здесь всего третий день, а до этого долго не были в горах. С каким настроением я начала гонку? Это было ужасно -- все было размыто перед глазами».

Ульяна, за которую так переживает весь биатлонный люд, стала в итоге 66-й и не попала в гонку преследования, куда берут только 60 лучших гонщиц по итогам спринта. Виролайнен также осталась без пасьюта. Акимова и Услугина вместе с Юрловой-Перхт остались в игре.

До Игр – меньше месяца. Первая биатлонная дисциплина, как раз женский спринт, намечена на 10 февраля.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Женщины

Спринт 7,5 км

Стрельба Ход Финиш 1 Тирилль Экхофф (Норвегия) 0 (0+0) 2 (+1,9) 21.05,3 2 Лаура Дальмайер (Германия) 0 (0+0) 4 (+12,4) +12,0 3 Вероника Виткова (Чехия) 0 (0+0) 12 (+28,2) +20,6 4 Дарья Домрачева (Белоруссия) 1 (0+1) 1 (19.01,2) +23,0 5 Анаис Бескон (Франция) 0 (0+0) 8 (+20,1) +26,6 6 Екатерина Юрлова (Россия) 0 (0+0) 18 (+41,4) +39,4 7 Доротея Вирер (Италия) 1 (0+1) 13 (+33,5) +40,0 10 Дениз Херрманн (Германия) 2 (1+1) 3 (+8,1) +56,2 18 Анастасия Кузьмина (Словакия) 3 (1+2) 5 (+13,4) +1.15,1 24 Жюстин Бреза (Франция) 2 (1+1) 10 (+26,2) +1.28,4 26 Кайса Макарайнен (Финляндия) 3 (2+1) 7 (+19,9) +1.33,1 31 Татьяна Акимова (Россия) 1 (0+1) 39 (+1.00,9) +1.35,5 42 Ирина Услугина (Россия) 2 (2+0) 46 (+1.11,4) +1.55,6 62 Дарья Виролайнен (Россия) 4 (2+2) 23 (+45,0) +2.32,5 75 Ульяна Кайшева (Россия) 3 (2+1) 60 (+1.35,0) +2.50,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Юрлова 9 (+8,6) 6 (+15,2) Акимова 12 (+10,8) 23 (+59,6) Услугина 79 (+1.04,3) 42 (+1.19,1) Виролайнен 71 (+1.00,4) 79 (+2.14,8) Кайшева 84 (+1.10,8) 74 (+2.07,6)

Общий зачет