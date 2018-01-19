В борьбе за бронзу разыгралась целая драма, главным героем которой стал Мартен Фуркад.

Чудо от Йоханнеса Бе

Главное чудо этой гонки – победа Йоханнеса Бе над Мартеном Фуркадом при том, что у норвежца был промах на первой стрельбе, а француз прошел оба рубежа с нулем. Но каков Йоханнес! Ногами он был быстрее француза на 36 секунд! Шипулина превзошел на 50. При этом Шипулин, проигрывающий 14 секунд Фуркаду, – это похоже на выздоровление.

Но обо всем по порядку. От этого этапа мы, конечно, ждали много хорошего. Это последняя встреча стреляющих лыжников перед Олимпиадой и неплохо было бы покинуть ее с высоко поднятой головой – чтоб не ходить все оставшееся время до Игр под безмедальным грузом, а с хорошим настроением начать последний рывок подготовки к главному старту. Исходные данные для этого были – во-первых, сборная России, в частности, Антон Шипулин, традиционно здорово выступает в Италии. Если вы помните прошлый год, то именно здесь неожиданно для себя Шипулин забрал золото в индивидуалке – такое случилось с ним впервые в истории. Во-вторых, еще на немецких этапах стало понятно, что Антон постепенно решает проблемы с функциональной подготовкой и его отставания от лидеров становятся все меньше.

«А потом Пайффера подцепил Фуркад»

Со своей сегодняшней скоростью Антон Шипулин вполне мог рассчитывать на пьедестал. Он вел заочную борьбу за третье место с немцем Арндом Пайффером, стартовавшим на несколько номеров позже. У Пайффера не было промахов в отличие от Антона, но решающим в битве за пьедестал стало то, что на последнем круге Пайффер встретился с Фуркадом, который все еще надеялся достать Йоханнеса, а потому гнал к финишу на чем свет стоит. Пайффер, конечно, оперся на плечо, которое невольно подставил ему Фуркад и приехал к финишу на четыре секунды быстрее, чем Антон.

«После штрафного круга мне было тяжеловато, – говорил после финиша Шипулин. – Но на трассе мне подсказывали, что я иду четвертый, что нужно отыграть у Пайффера пять секунд, четыре, три… Потом сказали, что я отыграл, сравнялся с ним, а потом Пайффера подцепил Фуркад. И именно эта ситуация все решила. Что касается моей физической формы, то есть еще, конечно, помарки, но и есть время исправить их до Олимпиады».

Помимо Шипулина гонку отрабатывали еще пятеро российских спортсменов. В десятку попал еще и Антон Бабиков. Да, у него по-прежнему серьезные проблемы со скоростью – 52-я скорость дня, отставание от Бе – 1 минута 48 секунд. Но – это биатлон! – стрельба помогла Антону-младшему. Лишь семь биатлонистов из 109 стартовавших сегодня не промахнулись. Бабиков оказался в этой группе снайперов, что в итоге вывело его на восьмое место.

Его отставание на старте пасьюта будет почти полторы минуты. Еще больше там задержатся все остальные наши: Максим Цветков – на 2 минуты 10 секунд, Александр Логинов – на 2 минуты 22 секунды , Матвей Елисеев – на 2 минуты 32 секунды, Евгений Гараничев – на 2 минуты 39 секунд.

Кубок мира

6-й этап. Антерсельва (Италия)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (1+0) 1 (21.07,2) 23.19,3 2 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 3 (+35,6) +12,8 3 Арнд Пайффер (Германия) 0 (0+0) 11 (+1.00,2) +42,2 4 Антон Шипулин (Россия) 1 (0+1) 6 (+50,0) +46,3 5 Эмильен Жакелен (Франция) 0 (0+0) 20 (+1.16,6) +53,7 8 Антон Бабиков (Россия) 0 (0+0) 52 (+1.48,2) +1.27,8 23 Тимофей Лапшин (Корея) 2 (1+1) 52 (+1.48,2) +2.01,2 31 Максим Цветков (Россия) 2 (0+2) 44 (+1.43,9) +2.10,7 42 Александр Логинов (Россия) 3 (1+2) 29 (+1.29,6) +2.22,2 48 Матвей Елисеев (Россия) 3 (3+0) 41 (+1.40,3) +2.32,3 53 Евгений Гараничев (Россия) 3 (1+2) 39 (+1.39,6) +2.39,0

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Шипулин 1 (-3,7) 5 (+27,2) Бабиков 20 (+27,3) 7 (+58,0) Цветков 6 (+11,5) 18 (+1.28,6) Логинов 44 (+45,2) 52 (+1.59,9) Елисеев 83 (+1.20,3) 38(+1.47,1) Гараничев 53 (+50,7) 64 (+2.11,0)

Общий зачет