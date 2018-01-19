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В борьбе за бронзу разыгралась целая драма, главным героем которой стал Мартен Фуркад.

Чудо от Йоханнеса Бе

Главное чудо этой гонки – победа Йоханнеса Бе над Мартеном Фуркадом при том, что у норвежца был промах на первой стрельбе, а француз прошел оба рубежа с нулем. Но каков Йоханнес! Ногами он был быстрее француза на 36 секунд! Шипулина превзошел на 50. При этом Шипулин, проигрывающий 14 секунд Фуркаду, – это похоже на выздоровление.

Но обо всем по порядку. От этого этапа мы, конечно, ждали много хорошего. Это последняя встреча стреляющих лыжников перед Олимпиадой и неплохо было бы покинуть ее с высоко поднятой головой – чтоб не ходить все оставшееся время до Игр под безмедальным грузом, а с хорошим настроением начать последний рывок подготовки к главному старту. Исходные данные для этого были – во-первых, сборная России, в частности, Антон Шипулин, традиционно здорово выступает в Италии. Если вы помните прошлый год, то именно здесь неожиданно для себя Шипулин забрал золото в индивидуалке – такое случилось с ним впервые в истории. Во-вторых, еще на немецких этапах стало понятно, что Антон постепенно решает проблемы с функциональной подготовкой и его отставания от лидеров становятся все меньше.

«А потом Пайффера подцепил Фуркад»

Со своей сегодняшней скоростью Антон Шипулин вполне мог рассчитывать на пьедестал. Он вел заочную борьбу за третье место с немцем Арндом Пайффером, стартовавшим на несколько номеров позже. У Пайффера не было промахов в отличие от Антона, но решающим в битве за пьедестал стало то, что на последнем круге Пайффер встретился с Фуркадом, который все еще надеялся достать Йоханнеса, а потому гнал к финишу на чем свет стоит. Пайффер, конечно, оперся на плечо, которое невольно подставил ему Фуркад и приехал к финишу на четыре секунды быстрее, чем Антон.

«После штрафного круга мне было тяжеловато, – говорил после финиша Шипулин. – Но на трассе мне подсказывали, что я иду четвертый, что нужно отыграть у Пайффера пять секунд, четыре, три… Потом сказали, что я отыграл, сравнялся с ним, а потом Пайффера подцепил Фуркад. И именно эта ситуация все решила. Что касается моей физической формы, то есть еще, конечно, помарки, но и есть время исправить их до Олимпиады».

Помимо Шипулина гонку отрабатывали еще пятеро российских спортсменов. В десятку попал еще и Антон Бабиков. Да, у него по-прежнему серьезные проблемы со скоростью – 52-я скорость дня, отставание от Бе – 1 минута 48 секунд. Но – это биатлон! – стрельба помогла Антону-младшему. Лишь семь биатлонистов из 109 стартовавших сегодня не промахнулись. Бабиков оказался в этой группе снайперов, что в итоге вывело его на восьмое место.

Его отставание на старте пасьюта будет почти полторы минуты. Еще больше там задержатся все остальные наши: Максим Цветков – на 2 минуты 10 секунд, Александр Логинов – на 2 минуты 22 секунды , Матвей Елисеев – на 2 минуты 32 секунды, Евгений Гараничев – на 2 минуты 39 секунд.

Кубок мира
6-й этап. Антерсельва (Италия)
Спринт 10 км. Мужчины

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (1+0)

1 (21.07,2)

23.19,3

2

Мартен Фуркад (Франция)

0 (0+0)

3 (+35,6)

+12,8

3

Арнд Пайффер (Германия)

0 (0+0)

11 (+1.00,2)

+42,2

4

Антон Шипулин (Россия)

1 (0+1)

6 (+50,0)

+46,3

5

Эмильен Жакелен (Франция)

0 (0+0)

20 (+1.16,6)

+53,7

8

Антон Бабиков (Россия)

0 (0+0)

52 (+1.48,2)

+1.27,8

23

Тимофей Лапшин (Корея)

2 (1+1)

52 (+1.48,2)

+2.01,2

31

Максим Цветков (Россия)

2 (0+2)

44 (+1.43,9)

+2.10,7

42

Александр Логинов (Россия)

3 (1+2)

29 (+1.29,6)

+2.22,2

48

Матвей Елисеев (Россия)

3 (3+0)

41 (+1.40,3)

+2.32,3

53

Евгений Гараничев (Россия)

3 (1+2)

39 (+1.39,6)

+2.39,0

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (с)

Шипулин

1 (-3,7)

5 (+27,2)

Бабиков

20 (+27,3)

7 (+58,0)

Цветков

6 (+11,5)

18 (+1.28,6)

Логинов

44 (+45,2)

52 (+1.59,9)

Елисеев

83 (+1.20,3)

38(+1.47,1)

Гараничев

53 (+50,7)

64 (+2.11,0)

Общий зачет

1

Мартен Фуркад (Франция)

720

2

Йоханнес Бе (Норвегия)

682

3

Яков Фак (Словения)

438

4

Антон Шипулин (Россия)

380

5

Арнд Пайффер (Германия)

378

19

Антон Бабиков (Россия)

221

21

Александр Логинов (Россия)

211
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