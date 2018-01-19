Фуркад снова насолил Шипулину. Как француз не пустил россиянина на пьедестал
В спринте на этапе в Антхольце Антон Шипулин финишировал четвертым.
В борьбе за бронзу разыгралась целая драма, главным героем которой стал Мартен Фуркад.
Чудо от Йоханнеса Бе
Главное чудо этой гонки – победа Йоханнеса Бе над Мартеном Фуркадом при том, что у норвежца был промах на первой стрельбе, а француз прошел оба рубежа с нулем. Но каков Йоханнес! Ногами он был быстрее француза на 36 секунд! Шипулина превзошел на 50. При этом Шипулин, проигрывающий 14 секунд Фуркаду, – это похоже на выздоровление.
Но обо всем по порядку. От этого этапа мы, конечно, ждали много хорошего. Это последняя встреча стреляющих лыжников перед Олимпиадой и неплохо было бы покинуть ее с высоко поднятой головой – чтоб не ходить все оставшееся время до Игр под безмедальным грузом, а с хорошим настроением начать последний рывок подготовки к главному старту. Исходные данные для этого были – во-первых, сборная России, в частности, Антон Шипулин, традиционно здорово выступает в Италии. Если вы помните прошлый год, то именно здесь неожиданно для себя Шипулин забрал золото в индивидуалке – такое случилось с ним впервые в истории. Во-вторых, еще на немецких этапах стало понятно, что Антон постепенно решает проблемы с функциональной подготовкой и его отставания от лидеров становятся все меньше.
«А потом Пайффера подцепил Фуркад»
Со своей сегодняшней скоростью Антон Шипулин вполне мог рассчитывать на пьедестал. Он вел заочную борьбу за третье место с немцем Арндом Пайффером, стартовавшим на несколько номеров позже. У Пайффера не было промахов в отличие от Антона, но решающим в битве за пьедестал стало то, что на последнем круге Пайффер встретился с Фуркадом, который все еще надеялся достать Йоханнеса, а потому гнал к финишу на чем свет стоит. Пайффер, конечно, оперся на плечо, которое невольно подставил ему Фуркад и приехал к финишу на четыре секунды быстрее, чем Антон.
«После штрафного круга мне было тяжеловато, – говорил после финиша Шипулин. – Но на трассе мне подсказывали, что я иду четвертый, что нужно отыграть у Пайффера пять секунд, четыре, три… Потом сказали, что я отыграл, сравнялся с ним, а потом Пайффера подцепил Фуркад. И именно эта ситуация все решила. Что касается моей физической формы, то есть еще, конечно, помарки, но и есть время исправить их до Олимпиады».
Помимо Шипулина гонку отрабатывали еще пятеро российских спортсменов. В десятку попал еще и Антон Бабиков. Да, у него по-прежнему серьезные проблемы со скоростью – 52-я скорость дня, отставание от Бе – 1 минута 48 секунд. Но – это биатлон! – стрельба помогла Антону-младшему. Лишь семь биатлонистов из 109 стартовавших сегодня не промахнулись. Бабиков оказался в этой группе снайперов, что в итоге вывело его на восьмое место.
Его отставание на старте пасьюта будет почти полторы минуты. Еще больше там задержатся все остальные наши: Максим Цветков – на 2 минуты 10 секунд, Александр Логинов – на 2 минуты 22 секунды , Матвей Елисеев – на 2 минуты 32 секунды, Евгений Гараничев – на 2 минуты 39 секунд.
Кубок мира
6-й этап. Антерсельва (Италия)
Спринт 10 км. Мужчины
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
1 (1+0)
|
1 (21.07,2)
|
23.19,3
|
2
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
0 (0+0)
|
3 (+35,6)
|
+12,8
|
3
|
Арнд Пайффер (Германия)
|
0 (0+0)
|
11 (+1.00,2)
|
+42,2
|
4
|
Антон Шипулин (Россия)
|
1 (0+1)
|
6 (+50,0)
|
+46,3
|
5
|
Эмильен Жакелен (Франция)
|
0 (0+0)
|
20 (+1.16,6)
|
+53,7
|
8
|
Антон Бабиков (Россия)
|
0 (0+0)
|
52 (+1.48,2)
|
+1.27,8
|
23
|
Тимофей Лапшин (Корея)
|
2 (1+1)
|
52 (+1.48,2)
|
+2.01,2
|
31
|
Максим Цветков (Россия)
|
2 (0+2)
|
44 (+1.43,9)
|
+2.10,7
|
42
|
Александр Логинов (Россия)
|
3 (1+2)
|
29 (+1.29,6)
|
+2.22,2
|
48
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
3 (3+0)
|
41 (+1.40,3)
|
+2.32,3
|
53
|
Евгений Гараничев (Россия)
|
3 (1+2)
|
39 (+1.39,6)
|
+2.39,0
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (с)
|
Шипулин
|
1 (-3,7)
|
5 (+27,2)
|
Бабиков
|
20 (+27,3)
|
7 (+58,0)
|
Цветков
|
6 (+11,5)
|
18 (+1.28,6)
|
Логинов
|
44 (+45,2)
|
52 (+1.59,9)
|
Елисеев
|
83 (+1.20,3)
|
38(+1.47,1)
|
Гараничев
|
53 (+50,7)
|
64 (+2.11,0)
Общий зачет
|
1
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
720
|
2
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
682
|
3
|
Яков Фак (Словения)
|
438
|
4
|
Антон Шипулин (Россия)
|
380
|
5
|
Арнд Пайффер (Германия)
|
378
|
19
|
Антон Бабиков (Россия)
|
221
|
21
|
Александр Логинов (Россия)
|
211