«На четвертом рубеже стало подколбашивать». Но Шипулин все равно с медалью!
Антон Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольтце. Вот как это было.
Волшебная каша для Йоханнеса Бе
Славная была погоня! Как всегда, когда у Шипулина есть настроение рубиться, а главное – есть для этого силы.
Антон все-таки на этом этапе взял свое. В спринте он потерпел очень обидное поражение от Арнда Пайффера при удивительных обстоятельствах. По всем раскладам в той гонке Антон должен быть на пьедестале вместе с младшим Бе и младшим же Фуркадом. Но немец обогнал нашего спортсмена благодаря тому, что его буквально «подтянул» к финишу Фуркад. Судьбу бронзы в итоге решили несчастные четыре секунды.
Здорово бомбанул в спринте и Йоханнес Бе. Преследование он начинал первым, причем его преимущество над Фуркадом было просто космическим – 36 секунд! И это при том, что у Фркада не было промахов, а у норвежца был.
Черт побери, да чем же они его кормят? Что за секреты знает Зигфрид Мазе – нынешний тренер норвежцев, бывший наставник Фуркада?
Рецепт этой волшебной каши Йоханнеса неизвестен, зато результат мы видим: перед четвертой стрельбой в пасьюте он опережал француза на минуту! Мог позволить себе ошибиться, даже пару раз, – все равно победил бы. Но он не стал играть в кошки-мышки – в буквальном смысле очередью закрыл четвертую мишень и погнал к финишу. Заканчивал гонку, естественно, с флагом. Полный триумф!
Шипулин: «Я соскучился по медалям!»
Это, между прочим, третий золотой дубль Йоханнеса Бе в комбинации спринт-пасьют: то же самое было в Анси и Хохфильцене. Вообще товарищи Бе позолили Фуркаду выиграть только один спринт в этом сезоне – в Оберхофе. Еще в трех победил Йоханнес, а в самом первом, в Эстерсунде, -- Тарьей Бе.
Вот это очень интересный предолимпийский расклад: неужели Бе и Пхенчхане нанесет двойной удар Мартену Фуркаду? Цифры – за норвежца!
Если еще немножечко оцифровать происходящее, то тут, конечно, много впечатляющего. Для Фуркада – это 14-я гонка подряд на пьедестале. Он вообще в этом сезоне ни разу не оставался без медали. Для Бе – это третья победа подряд, восьмая победа в сезоне. Без медалей он оставался лишь дважды: «загубил» именно спринт-пасьют в Эстерсунде (11-е и 13-е места).
А Антон Шипулин принес российской команде третью бронзовую медаль нынешнего Кубка мира. Одна, напомним, у нас была в эстафете в Рупольдинге, еще одна также у Шипулина в Анси, опять же в гонке преследования.
«Я доволен, что сегодня есть медаль, -- Антон и вправду был очень счастлив после финиша. -- Я по ним соскучился, их не так много в этом сезоне. Те ребята, которые были впереди, не давали шансов побороться с ними, они сегодня вне конкуренции. Хотя я, конечно, мог бы сразиться с Мартеном, если бы не ошибка на первом рубеже. На последнем круге мы все трое уже отдыхали, поскольку изменить особо было уже ничего нельзя. А так я шел очень сильно, но с небольшим запасом: не дай бог, пришлось бы бежать штрафной. Йоханнес был очень далеко впереди, Фуркада я хотя бы видел – от него перло уверенностью. Он понимал, что промахиваться нельзя и не промахивался. Хотя в душе мне хотелось, чтобы он ошибся. Что касается меня, то на третьем рубеже у меня была уверенность, знал, что справлюсь. На четвертом стало подколбашивать, но повезло, я все попал».
Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
1 (-13,0)
|
0 (0+0+0+0)
|
19 (+45,0)
|
31.14,4
|
2
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
2 (+13,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
31 (+1.06,7)
|
+1.00,5
|
3
|
Антон Шипулин (Россия)
|
4 (+46,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
30 (+1.04,4)
|
+1.18,4
|
4
|
Арнд Пайффер (Германия)
|
3 (+42,0)
|
1 (0+1+0+0)
|
40 (+1.24,5)
|
+1.47,5
|
5
|
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
|
32 (+2.11,0)
|
0 (0+0+0+0)
|
7 (+24,0)
|
+1.57,1
|
14
|
Антон Бабиков (Россия)
|
8 (+1.28,0)
|
2 (1+1+0+0)
|
33 (+1.09,2)
|
+2.46,7
|
20
|
Максим Цветков (Россия)
|
31 (+2.11,0)
|
3 (0+0+2+1)
|
11 (+31,8)
|
+2.57,7
|
32
|
Александр Логинов (Россия)
|
42 (+2.22,0)
|
4 (0+2+0+2)
|
15 (+38,6)
|
+3.48,2
|
33
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
48 (+2.32,0)
|
3 (1+0+1+1)
|
20 (+47,4)
|
+3.51,4
|
39
|
Евгений Гараничев (Россия)
|
53 (+2.39,0)
|
3 (0+2+0+1)
|
25 (+55,9)
|
+4.10,4
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Шипулин
|
5 (+1.07,3)
|
3 (+1.08,0)
|
3 (+1.15,5)
|
3 (+1.22,0)
|
Бабиков
|
13 (+1.57,0)
|
23 (+2.29,1)
|
15 (+2.51,3)
|
14 (+3.11,8)
|
Цветков
|
22 (+2.13,6)
|
10 (+2.07,1)
|
19 (+3.01,5)
|
17 (+3.26,3)
|
Логинов
|
27 (+2.20,8)
|
40 (+3.10,4)
|
31 (+3.24,1)
|
36 (+4.17,1)
|
Елисеев
|
43 (+2.51,9)
|
30 (+2.51,1)
|
32 (+3.29,4)
|
34 (+4.13,3)
|
Гараничев
|
42 (+2.47,8)
|
49 (+3.40,9)
|
40 (+4.01,6)
|
41 (+4.35,3)
Общий зачет
|
1
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
774
|
2
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
742
|
3
|
Яков Фак (Словения)
|
438
|
4
|
Антон Шипулин (Россия)
|
428
|
5
|
Арнд Пайффер (Германия)
|
421
|
6
|
Тарьей Бе (Норвегия)
|
380
|
7
|
Симон Шемпп (Германия)
|
365
|
19
|
Антон Бабиков (Россия)
|
248
|
21
|
Александр Логинов (Россия)
|
220