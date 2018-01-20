Антон Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольтце. Вот как это было.

Волшебная каша для Йоханнеса Бе

Славная была погоня! Как всегда, когда у Шипулина есть настроение рубиться, а главное – есть для этого силы.

Антон все-таки на этом этапе взял свое. В спринте он потерпел очень обидное поражение от Арнда Пайффера при удивительных обстоятельствах. По всем раскладам в той гонке Антон должен быть на пьедестале вместе с младшим Бе и младшим же Фуркадом. Но немец обогнал нашего спортсмена благодаря тому, что его буквально «подтянул» к финишу Фуркад. Судьбу бронзы в итоге решили несчастные четыре секунды.

Здорово бомбанул в спринте и Йоханнес Бе. Преследование он начинал первым, причем его преимущество над Фуркадом было просто космическим – 36 секунд! И это при том, что у Фркада не было промахов, а у норвежца был.

Черт побери, да чем же они его кормят? Что за секреты знает Зигфрид Мазе – нынешний тренер норвежцев, бывший наставник Фуркада?

Рецепт этой волшебной каши Йоханнеса неизвестен, зато результат мы видим: перед четвертой стрельбой в пасьюте он опережал француза на минуту! Мог позволить себе ошибиться, даже пару раз, – все равно победил бы. Но он не стал играть в кошки-мышки – в буквальном смысле очередью закрыл четвертую мишень и погнал к финишу. Заканчивал гонку, естественно, с флагом. Полный триумф!

Шипулин: «Я соскучился по медалям!»

Это, между прочим, третий золотой дубль Йоханнеса Бе в комбинации спринт-пасьют: то же самое было в Анси и Хохфильцене. Вообще товарищи Бе позолили Фуркаду выиграть только один спринт в этом сезоне – в Оберхофе. Еще в трех победил Йоханнес, а в самом первом, в Эстерсунде, -- Тарьей Бе.

Вот это очень интересный предолимпийский расклад: неужели Бе и Пхенчхане нанесет двойной удар Мартену Фуркаду? Цифры – за норвежца!

Если еще немножечко оцифровать происходящее, то тут, конечно, много впечатляющего. Для Фуркада – это 14-я гонка подряд на пьедестале. Он вообще в этом сезоне ни разу не оставался без медали. Для Бе – это третья победа подряд, восьмая победа в сезоне. Без медалей он оставался лишь дважды: «загубил» именно спринт-пасьют в Эстерсунде (11-е и 13-е места).

А Антон Шипулин принес российской команде третью бронзовую медаль нынешнего Кубка мира. Одна, напомним, у нас была в эстафете в Рупольдинге, еще одна также у Шипулина в Анси, опять же в гонке преследования.

«Я доволен, что сегодня есть медаль, -- Антон и вправду был очень счастлив после финиша. -- Я по ним соскучился, их не так много в этом сезоне. Те ребята, которые были впереди, не давали шансов побороться с ними, они сегодня вне конкуренции. Хотя я, конечно, мог бы сразиться с Мартеном, если бы не ошибка на первом рубеже. На последнем круге мы все трое уже отдыхали, поскольку изменить особо было уже ничего нельзя. А так я шел очень сильно, но с небольшим запасом: не дай бог, пришлось бы бежать штрафной. Йоханнес был очень далеко впереди, Фуркада я хотя бы видел – от него перло уверенностью. Он понимал, что промахиваться нельзя и не промахивался. Хотя в душе мне хотелось, чтобы он ошибся. Что касается меня, то на третьем рубеже у меня была уверенность, знал, что справлюсь. На четвертом стало подколбашивать, но повезло, я все попал».

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (-13,0) 0 (0+0+0+0) 19 (+45,0) 31.14,4 2 Мартен Фуркад (Франция) 2 (+13,0) 1 (1+0+0+0) 31 (+1.06,7) +1.00,5 3 Антон Шипулин (Россия) 4 (+46,0) 1 (1+0+0+0) 30 (+1.04,4) +1.18,4 4 Арнд Пайффер (Германия) 3 (+42,0) 1 (0+1+0+0) 40 (+1.24,5) +1.47,5 5 Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 32 (+2.11,0) 0 (0+0+0+0) 7 (+24,0) +1.57,1 14 Антон Бабиков (Россия) 8 (+1.28,0) 2 (1+1+0+0) 33 (+1.09,2) +2.46,7 20 Максим Цветков (Россия) 31 (+2.11,0) 3 (0+0+2+1) 11 (+31,8) +2.57,7 32 Александр Логинов (Россия) 42 (+2.22,0) 4 (0+2+0+2) 15 (+38,6) +3.48,2 33 Матвей Елисеев (Россия) 48 (+2.32,0) 3 (1+0+1+1) 20 (+47,4) +3.51,4 39 Евгений Гараничев (Россия) 53 (+2.39,0) 3 (0+2+0+1) 25 (+55,9) +4.10,4

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Шипулин 5 (+1.07,3) 3 (+1.08,0) 3 (+1.15,5) 3 (+1.22,0) Бабиков 13 (+1.57,0) 23 (+2.29,1) 15 (+2.51,3) 14 (+3.11,8) Цветков 22 (+2.13,6) 10 (+2.07,1) 19 (+3.01,5) 17 (+3.26,3) Логинов 27 (+2.20,8) 40 (+3.10,4) 31 (+3.24,1) 36 (+4.17,1) Елисеев 43 (+2.51,9) 30 (+2.51,1) 32 (+3.29,4) 34 (+4.13,3) Гараничев 42 (+2.47,8) 49 (+3.40,9) 40 (+4.01,6) 41 (+4.35,3)

Общий зачет