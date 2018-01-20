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Волшебная каша для Йоханнеса Бе

Славная была погоня! Как всегда, когда у Шипулина есть настроение рубиться, а главное – есть для этого силы.

Антон все-таки на этом этапе взял свое. В спринте он потерпел очень обидное поражение от Арнда Пайффера при удивительных обстоятельствах. По всем раскладам в той гонке Антон должен быть на пьедестале вместе с младшим Бе и младшим же Фуркадом. Но немец обогнал нашего спортсмена благодаря тому, что его буквально «подтянул» к финишу Фуркад. Судьбу бронзы в итоге решили несчастные четыре секунды.

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Здорово бомбанул в спринте и Йоханнес Бе. Преследование он начинал первым, причем его преимущество над Фуркадом было просто космическим – 36 секунд! И это при том, что у Фркада не было промахов, а у норвежца был.

Черт побери, да чем же они его кормят? Что за секреты знает Зигфрид Мазе – нынешний тренер норвежцев, бывший наставник Фуркада?

Рецепт этой волшебной каши Йоханнеса неизвестен, зато результат мы видим: перед четвертой стрельбой в пасьюте он опережал француза на минуту! Мог позволить себе ошибиться, даже пару раз, – все равно победил бы. Но он не стал играть в кошки-мышки – в буквальном смысле очередью закрыл четвертую мишень и погнал к финишу. Заканчивал гонку, естественно, с флагом. Полный триумф!

Шипулин: «Я соскучился по медалям!»

Это, между прочим, третий золотой дубль Йоханнеса Бе в комбинации спринт-пасьют: то же самое было в Анси и Хохфильцене. Вообще товарищи Бе позолили Фуркаду выиграть только один спринт в этом сезоне – в Оберхофе. Еще в трех победил Йоханнес, а в самом первом, в Эстерсунде, -- Тарьей Бе.

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Вот это очень интересный предолимпийский расклад: неужели Бе и Пхенчхане нанесет двойной удар Мартену Фуркаду? Цифры – за норвежца!

Если еще немножечко оцифровать происходящее, то тут, конечно, много впечатляющего. Для Фуркада – это 14-я гонка подряд на пьедестале. Он вообще в этом сезоне ни разу не оставался без медали. Для Бе – это третья победа подряд, восьмая победа в сезоне. Без медалей он оставался лишь дважды: «загубил» именно спринт-пасьют в Эстерсунде (11-е и 13-е места).

А Антон Шипулин принес российской команде третью бронзовую медаль нынешнего Кубка мира. Одна, напомним, у нас была в эстафете в Рупольдинге, еще одна также у Шипулина в Анси, опять же в гонке преследования.

«Я доволен, что сегодня есть медаль, -- Антон и вправду был очень счастлив после финиша. -- Я по ним соскучился, их не так много в этом сезоне. Те ребята, которые были впереди, не давали шансов побороться с ними, они сегодня вне конкуренции. Хотя я, конечно, мог бы сразиться с Мартеном, если бы не ошибка на первом рубеже. На последнем круге мы все трое уже отдыхали, поскольку изменить особо было уже ничего нельзя. А так я шел очень сильно, но с небольшим запасом: не дай бог, пришлось бы бежать штрафной. Йоханнес был очень далеко впереди, Фуркада я хотя бы видел – от него перло уверенностью. Он понимал, что промахиваться нельзя и не промахивался. Хотя в душе мне хотелось, чтобы он ошибся. Что касается меня, то на третьем рубеже у меня была уверенность, знал, что справлюсь. На четвертом стало подколбашивать, но повезло, я все попал».

Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (-13,0)

0 (0+0+0+0)

19 (+45,0)

31.14,4

2

Мартен Фуркад (Франция)

2 (+13,0)

1 (1+0+0+0)

31 (+1.06,7)

+1.00,5

3

Антон Шипулин (Россия)

4 (+46,0)

1 (1+0+0+0)

30 (+1.04,4)

+1.18,4

4

Арнд Пайффер (Германия)

3 (+42,0)

1 (0+1+0+0)

40 (+1.24,5)

+1.47,5

5

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

32 (+2.11,0)

0 (0+0+0+0)

7 (+24,0)

+1.57,1

14

Антон Бабиков (Россия)

8 (+1.28,0)

2 (1+1+0+0)

33 (+1.09,2)

+2.46,7

20

Максим Цветков (Россия)

31 (+2.11,0)

3 (0+0+2+1)

11 (+31,8)

+2.57,7

32

Александр Логинов (Россия)

42 (+2.22,0)

4 (0+2+0+2)

15 (+38,6)

+3.48,2

33

Матвей Елисеев (Россия)

48 (+2.32,0)

3 (1+0+1+1)

20 (+47,4)

+3.51,4

39

Евгений Гараничев (Россия)

53 (+2.39,0)

3 (0+2+0+1)

25 (+55,9)

+4.10,4

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Шипулин

5 (+1.07,3)

3 (+1.08,0)

3 (+1.15,5)

3 (+1.22,0)

Бабиков

13 (+1.57,0)

23 (+2.29,1)

15 (+2.51,3)

14 (+3.11,8)

Цветков

22 (+2.13,6)

10 (+2.07,1)

19 (+3.01,5)

17 (+3.26,3)

Логинов

27 (+2.20,8)

40 (+3.10,4)

31 (+3.24,1)

36 (+4.17,1)

Елисеев

43 (+2.51,9)

30 (+2.51,1)

32 (+3.29,4)

34 (+4.13,3)

Гараничев

42 (+2.47,8)

49 (+3.40,9)

40 (+4.01,6)

41 (+4.35,3)

Общий зачет

1

Мартен Фуркад (Франция)

774

2

Йоханнес Бе (Норвегия)

742

3

Яков Фак (Словения)

438

4

Антон Шипулин (Россия)

428

5

Арнд Пайффер (Германия)

421

6

Тарьей Бе (Норвегия)

380

7

Симон Шемпп (Германия)

365

19

Антон Бабиков (Россия)

248

21

Александр Логинов (Россия)

220
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