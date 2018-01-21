В мужском масс-старте лучший из наших Антон Шипулин финишировал девятым. Победил Мартен Фуркад.

Очень хотелось, чтобы Шипулин ушел на олимпийские «каникулы» третьим в общем зачете КМ. Мол, два супермена – Мартен Фуркад и Йоханнес Бе – конечно, недосягаемы, зато из «прочих смертных» наш биатлонист был бы лучшим. И ведь мог! Перед сегодняшним масс-стартом отставание от Шипулина от Якова Фака составляло всего 10 очков, и по ходу гонки Антон все время был впереди словенца. Но его итогового перевеса над Факом (9-е место против 12-го) для рокировки оказалось, увы, недостаточно. Шипулин так и остался четвертым.

Чего не хватило? Как это обычно бывает в биатлоне, одного точного выстрела. Не допусти Антон третьего, рокового промаха четвертым патроном на заключительной «стойке», он не только точно опередил бы Фака в кубковой классификации, но и на призовое место в сегодняшней «рубке» вполне мог бы претендовать. А так – решил не перетруждаться на заключительном круге и спокойно доехал в конце первой десятки.

Два остальных российских участника этого масс-старта – Александр Логиново с Антоном Бабиковоым – как ушли в тень с самого начала дистанции, так и толком ни разу из нее и не вышли. Ни по скорости, ни по стрельбе.

Ну, а главный сюжет был типичным для нынешнего сезона: Мартен Фуркад против Йоханнеса Бе. Рыжий норвежец, до этого выигравший три личных гонки подряд, допустил аж четыре (!) промаха на двух первых рубежах и потом, при всей своей быстроногости, шансов догнать француза уже не имел. Хотя убежать от Шипулина на 12 секунд на последнем круге, который они начинали одновременно, Бе ничего не помешало. Впрочем, учитывая мощь скандинава, в данном случае «-12» – это не так уж много.

А Фуркад, видимо, начал свою, ответную серию побед. Ведь хет-трику Бе предшествовал золотой «покер» француза. Вот так они и перетягивают друг у друга лидерский «канат» с самого начала сезона. И только биатлонный бог знает, чем это закончится.

Хотя сначала – Олимпиада. До которой осталось меньше трех недель и на которую у России пока нет внятно сформулированного состава. Впрочем, его не так уж сложно предугадать, за исключением всяких мелочей вроде «Кайшева, Услугина или кто-то еще».

Из соревнований до Пхенчхана еще будут чемпионат Европы (24-28 января) и один этап Кубка IBU (2-3 февраля). И то, и другое – в Италии.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Мужчины

Масс-старт 15 км

Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 2 (0+1+0+1) 4 (+24,0) 40.18,6 2 Тарьей Бе (Норвегия) 2 (1+0+0+1) 5 (+28,7) +2,8 3 Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) 2 (0+1+0+1) 2 (+20,7) +5,1 4 Бенедикт Долль (Германия) 2 (1+0+0+1) 8 (+38,8) +16,0 5 Йоханнес Кюн (Германия) 2 (1+0+1+0) 6 (+34,9) +18,3 6 Йоханнес Бе (Норвегия) 5 (2+2+0+1) 1 (35.21,4) +29,2) 7 Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 3 (0+0+2+1) 7 (+35,1) +33,5 9 Антон Шипулин (Россия) 3 (0+1+1+1) 13 (+51,7) +41,8 12 Яков Фак (Словения) 1 (0+0+0+1) 18 (+1.12,0) +47,7 18 Александр Логинов (Россия) 3 (1+1+0+1) 19 (+1.14,6) +1.16,8 24 Антон Бабиков (Россия) 4 (1+1+1+1) 26 (+1.42,1) +2.14,6

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Шипулин 3 (+1,9) 3 (+18,4) 6 (+29,4) 8 (+51,5) Логинов 22 (+36,6) 21 (+1.12,2) 18 (+1.08,1) 17 (+1.25,1) Бабиков 18 (+30,2) 20 (+1.11,7) 23 (+1.34,1) 24 (+2.08,0)

Общий зачет