Единственную награду нашей сборной принес Антон Шипулин, который завоевал бронзу в гонке преследования. У женской команды по-прежнему в этом сезоне медалей нет. «Советский спорт» рассказывает о главных событиях этапа.

НУЛЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Готовность наших стреляющих лыжниц к Олимпийским играм – это катастрофа. Единственная спортсменка, показывающая приличные результаты, – Екатерина Юрлова-Перхт, которая целиком пропустила предыдущий сезон из-за рождения ребенка.

Все настолько плохо, что поначалу в стартовом листе последнего предолимпийского масс-старта значилась только Юрлова. Одно место наряду с нашей командой было у Казахстана, Швейцарии, Польши, Финляндии. Для сравнения: норвежек, итальянок и украинок в гонке для элиты было по трое, француженок – четверо, немок – сразу шесть!

В последний момент судьба подарила шанс выступить в масс-старте и Татьяне Акимовой, но, честное слово, лучше б этого не происходило вовсе. Прошлогодний первый номер российской команды проиграла лидеру шесть с половиной минут и финишировала последней. Провал.

За счет чего мы и за счет кого биатлонная Россия будет пытаться сохранить лицо в Пхенчхане – совершенно непонятно. Медальные перспективы – они не просто туманные, они нулевые. Счастьем будет заезд в цветы имени Юрловой. Если случится что-то более радостное, то принимать это нужно как чудо.

ЕЩЕ ОДНА БРОНЗА ШИПУЛИНА

Теперь у мужской команды целых три бронзовые медали за сезон. Одна, напомним, была в эстафете в Рупольдинге еще одна – у Шипулина в Анси в гонке преследования и, наконец, третья бронза в минувшую субботу в Антхольце, опять же в пасьютье.

Радоваться или плакать – решайте сами.

Впрочем, сам Шипулин доволен происходящим:

– Рад, что сегодня есть медаль, – сказал он после финиша. – Я по ним соскучился, их не так много в этом сезоне. Йоханнес и Мартен, которые были впереди, не давали шансов побороться с ними, они сегодня вне конкуренции. Хотя я мог бы сразиться с Мартеном, если бы не ошибка на первом рубеже. На последнем круге мы все трое уже отдыхали, поскольку изменить особо было уже ничего нельзя. А так я шел очень сильно, но с небольшим запасом: не дай бог пришлось бы бежать штрафной. Йоханнес был очень далеко впереди, Фуркада я хотя бы видел – от него перло уверенностью. Он понимал, что промахиваться нельзя, и не промахивался. Хотя в душе мне хотелось, чтобы он ошибся. Что касается меня, то на третьем рубеже была уверенность, знал, что справлюсь. На четвертом стало подкалбашивать, но повезло, я все попал.

Может ли Шипулин тягаться с Фуркадом, стало ясно на следующий день. В масс-старте, когда судьба их столкнула на трассе, преимущество француза было налицо. И функционально, и психологически наш лидер по-прежнему не конкурент французу, и до Олимпийских игр вряд ли расклад изменится. Вне конкуренции и Йоханнес Бе, который демонстрирует космическую скорость и такую же стрелковую подготовку. Бронзу, однако, никто не отменял – за нее всегда можно побороться. Хотя Шипулина такой расклад должен сильно подстегивать. Он ни разу в карьере не выигрывал личное золото на чемпионатах мира и Олимпиадах. Между тем уже поговаривает о завершении карьеры. Так когда, если не сейчас?

ТРИУМФ ДОМРАЧЕВОЙ

Легендарного супруга Домрачевой окончательно и бесповоротно лишили Олимпиады. Если кто не в курсе – это восьмикратный олимпийский чемпион лучший биатлонист всех времен норвежец Уле-Айнар Бьорндален. 27 января ему исполнилось 43 года, и сейчас его результатов не хватает для квалификации в национальную сборную. Окончательно все прояснилось в Рупольдинге. Была надежда, что поездку в Корею Бьорндалену организует Международный олимпийский комитет (такие случаи в истории были), но сейчас рычагов, позволяющих это, не существует. В общем, в доме Домрачевой – Бьорндалена ответственная за медали теперь Дарья.

И надо сказать – она очень ответственная! В субботу могла принести коробочку с серебром. Но случилось непредвиденное. Когда в гонке преследования Даша вела борьбу за это самое серебро с Доро Вирер, то наступила итальянке на палку. Вирер выронила палку и стала практически безоружной. Домрачева в лучших традициях честной игры не стала ее обгонять, добровольно отказавшись от серебра. В воскресенье ей воздалось, и она выиграла золотую медаль в масс-старте. Вместе с этой победой она получила бесценную порцию уверенности в своих силах накануне важнейших стартов. Да, она уже трехкратная чемпионка, герой своей страны и все такое. Но когда в твоем доме живет восьмикратный олимпийский чемпион, то почему бы не попробовать подобраться к нему поближе в списке своих достижений?

СУПЕРДУЭЛЬ ФУРКАДА И БЕ-МЛАДШЕГО

Казалось бы, давно пора привыкнуть. Но то, что происходит в этом сезоне между Йоханнесом Бе и Мартеном Фуркадом, – это фантастика. Российские болельщики не один год ждали, когда на равных с французом начнет бегать Шипулин. Но ожидание затянулось, и от россиянина роль главного конкурента Фуркада перешла к Бе-младшему.

Что он уже сделал? Трижды в сезоне норвежец сокрушил Мартена в комбинации спринт-пасьют: в Анси, Хохфильцене и в Антхольце. Фуркаду впору призадуматься над своими «неудачами» в спринте, которые потом аукаются ему в пасьютах.

Но французу, конечно, есть чем утешиться. Масс-старт стал для него 15-й гонкой подряд на пьедестале. То есть пока мы всей страной пересчитываем свои три медали, он их выиграл уже 15, ни разу в сезоне не оставшись без награды. И он лидер Кубка мира, потому что Бе – трижды провалился и на пьедестал не попал. В частности, в последнем масс-старте и на первой, и на второй лежке Бе вдруг промазал по два раза.

Впрочем, когда Бе мажет, это еще ничего не значит. В спринте, например, у норвежца был промах, а у француза нет, при этом Йоханнес все равно привез ему на финише 12 секунд. Кто эти двое? Инопланетяне? Да.

Ждем с нетерпением их битву в Пхенчхане. С надеждой, что и наш лидер сможет вмешаться в эту супердуэль. По крайней мере он обещал поправить прицел.