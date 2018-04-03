Ой, как же мы его когда-то ненавидели, этого «Далена»! Мол, какой это биатлон? Пуляет через раз «в молоко», а потом на лыжне вприпрыжку отыгрывает. И еще эта его вечная «борода» из замерзшей слюны на финише. Фу, гадость какая…

Потом этот парень начал догонять и в стрельбе. Промахов становилось все меньше и меньше. А потом, на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити он выиграл, четыре золота из четырех. Это было нечто фантастическое. Даже российским ненавистникам пришлось уважительно развести руками. Слюна слюной, но счет-то – на табло. Разгромный, против всего остального мира. Одно слово: Великий.

…Когда два года назад на чемпионате мира он «воскрес» и начал, как в старые-добрые, брать одну медаль за другой, Россия вела себя уже совершенно иначе – искренне ликовала. Наши биатлонисты тогда «радовали» примерно, как и сейчас, так что в качестве отдушины Бьорндален подошел идеально. Вот молодец, старик! Сдюжил, с самим Фуркадом на равных бодается.

Наконец, когда в феврале этого года норвежцы не взяли Бьорндалена в олимпийскую сборную, это вызвало у нас взрыв негодования не меньший, чем из-за шедших параллельно антироссийских допинг-атак. Как «без Далена»? Мы не хотим «без Далена»! Верните нам Далена!..

Время, увы, непобедимо. Сейчас ему 44, и на сегодняшней пресс-конференции он признался: прошлым летом были проблемы с сердцем. Суперспортсмен понял, что ему пора заканчивать.

…Теперь проблемы с сердцем возникли у нас. Нам будет тоскливо без этого норвежского мужика, который, без всяких пиар-фокусов (в плане общения с журналистами Бьорндален долго слыл букой и лишь под занавес карьеры научился более-менее улыбаться в телекамеры), заставил весь мир выучить свою заковыристую скандинавскую фамилию. Спросите у первого прохожего на любой улице любого города России, кто такой Гарринча или даже Пеле? А потом повторите «операцию» с Бьорндаленом – и почувствуйте разницу.

Он заслужил обожание всего мира. Плюс руку и сердце совсем не чужой нам Дарьи Домрачевой, с которой они уже как год с лишним воспитывают маленькую дочку Ксюшу. И как мы все ликовали вместе с Уле-Айнером на финише февральско-олимпийской эстафеты, когда Домрачева принесла Белоруссии сенсационное золото! «Норвежский дедушка» бегал и тряс кулаками над головой так, словно вернулся в юность, когда его карьера только начина…

Между прочим, начиналась она в 1992-м. В год рождения Максима Цветкова, только что, несколько дней назад выигравшего последнюю гонку Кубка мира-2017/18. Бьорндален в ней не участвовал - он просто не отобрался в масс-старт. Зато сразу четверо его соотечественников вошли в четверку сильнейших. В том числе – Эрлен Бьонтегорд, вытеснивший Великого из олимпийской команды-2018. Таков большой спорт…

Но кроме безжалостности отбора там есть и кое-что еще. Например, преклонение перед раздвинувшими границы возможного суперчемпионами.

Такими, как бегун Усэйн Болт.

Прыгун Сергей Бубка.

И, конечно, Уле Эйнар Бьорндален. Скромный, сдержанный человек, занимавшийся вроде бы очень странной профессией: бегом на лыжах с периодической стрельбой из винтовки.

Эх, как же мы теперь будем без тебя, а?..