Избранные места из интервью великого биатлониста, который больше не выйдет на трассу.

Один из лучших биатлонистов в истории, Уле Эйнар Бьорндален, объявил о завершении своей 24-летней карьеры. "Совесткий спорт" вспоминает, что и как великий норвежец рассказывал о себе.

О карьере

"Я тренируюсь каждый день. Это повышает мою мотивацию, да и вообще настроение".

"Мне до сих пор нравится заниматься спортом. Тут дело даже не в результате, я наслаждаюсь процессом его достижения. Тот случай, когда путь интереснее цели. Поэтому биатлон для меня – хобби, а не работа. Работа – это например то, чем я занимаюсь сейчас: спонсорские мероприятия, интервью и тому подобное. А в свободное время я могу заниматься тем, чем хочу, – то есть пойти тренироваться".

"Когда голова и организм не в порядке, не имеет смысла соревноваться. Я тренировался, но были дни, когда мне казалось, что это неразумно".

"Надо работать только с теми, кто сильнее тебя. Именно такие люди помогают тебе расти".

"Многие считают, что победа — это диета. Но это чушь. Я ем все. Помню, как однажды перед соревнованиями я сожрал два пакета чипсов и выпил банку колы. И был первым".

"Кажется, я был первым биатлонистом в истории, который выступал дольше, чем его сервисмен. Он ушел еще в 2016-м: сказал, что устал и хотел бы больше времени проводить дома".

"Нет ничего более непостоянного, чем быть первым".

"Больше всего я не люблю приходить к финишу четвертым".

"Гонки выигрывают люди. Но не нужно недооценивать инвентарь".

"Чтобы выигрывать в биатлоне, вы должны знать свое оружие до последнего винта. Вас могут разбудить ночью и сунуть вам в руку стержень возвратной пружины, и вы должны тут же сказать: «Это стержень возвратной пружины, ребята».

"Многие считают, что победа — это диета. Но это чушь. Я ем все. Помню, как однажды перед соревнованиями я сожрал два пакета чипсов и выпил банку колы. И был первым".

"Нельзя ни в чем винить снег".

О гигиене

"Пылесосы занимают особое место в моей жизни. Куда бы я ни поехал, я всюду беру с собой пылесос. Ведь двести дней в году я нахожусь вне дома, и все эти двести дней я вынужден полагаться на чужие стандарты чистоты. На первый взгляд, ковровые дорожки в гостиницах выглядят чистыми, а на самом деле там полно бактерий. И никто не избавит вас от них — только вы сами. Кстати, ездить с пылесосом — не моя идея. Я перенял ее у старших друзей по команде".

"Мне нельзя болеть. Поэтому я стараюсь никому не пожимать руку. В Норвегии это удается легко, а во всех остальных странах люди так и норовят сунуть тебе свою ладонь. Беспечность этих людей меня поражает: неужели они не понимают, насколько велика опасность заражения?"

"Инфекцию можно подхватить где угодно, чем больше людей вокруг – тем больше вероятность. Но это же не повод ни с кем не общаться, правда? Просто надо соблюдать определенные меры предосторожности, например, мыть руки перед едой".

О себе

"Про себя я могу сказать немного. Я норвежец из простой крестьянской семьи, где было девять коров и пятеро детей и где коровам иногда уделяли больше внимания, чем детям".

"В детстве меня приучили к точности. Так что я начинаю нервничать, если опаздываю на интервью даже на пять минут".

"Не думаю, что алкоголь — это зло. Главное вовремя остановиться. Я, например, еще в 12 лет решил, что не буду пить, и с тех пор меня и не тянет. Правда, по праздникам, когда все напиваются, мне слишком часто приходится водить машину".

"Иногда я жалею о том, что есть какие-то вещи, которых про меня не знает никто. Например, я офигительно хорошо хожу по натянутому канату, а в детстве мечтал стать не лыжником, а спортивным фотографом. Даже фотоаппарат купил".

"В отношении к женщинам биатлонисты не сильно отличаются от всех остальных: нам нравится, когда у женщины ясный взгляд и красивая жопа".

"Самые рискованные моменты моей жизни — это те, которые я провожу в седле на спине лошади. Кому-то это покажется смешным, а для меня это настоящий риск. Ведь я до сих пор не могу понять, как можно управлять животным, которое, по‑моему, лишь немногим меньше слона".

"На Земле существуют три вещи, без которых я могу легко обходиться: алкоголь, роскошь и молочные продукты".

"Я норвежец, и мне нравятся норвежцы. А таких людей, как мы, уже не осталось в Европе: в норвежцах нет европейской прагматичности и тяги к роскоши, норвежцы не делают разницы между богатыми и бедными, и в Норвегии у знаменитостей никогда не бывает проблем. Ведь норвежцы очень деликатны и никогда не будут к тебе лезть за фото или автографом. В Европе все не так. Там люди абсолютно безумны: не так давно один человек посреди лета просил меня поставить автограф на его лыжах".

"По-русски я практически ни слова не понимаю и не говорю. Хотя было бы здорово немного научиться: например, в Москве, я бы хотел сесть за руль, но как только увидел шумный перекресток и прикинул, что совсем не знаю язык, – передумал".

О семье

"Роды – это нечто гораздо более важное, чем биатлон и высотная подготовка. Но я признаю, что это будет особая комбинация – иметь маленького ребенка и заниматься спортом на высшем уровне. Думаю, что правильным будет выступать не дольше, чем в течение двух лет. Биатлон требует многого: этим видом спорта ты должен заниматься целыми днями в течение всего года, если хочешь добиться высоких результатов. А с маленькими детьми времени постоянно не хватает. Так что я попытаюсь делать то, что срабатывает, а оставшееся время уделю семье".

"Я не знаю, какое гражданство выберет моя дочь. Мы будем решать это вместе с ней и с Дарьей. Я могу хотеть чего-то, но вы ведь знаете женщин. Неважно, на что ты пытаешься повлиять, если другая сторона этого не хочет".

О других

"В биатлоне довольно много людей, которым свойственно говорить различные глупости".

"В плане вечеринок Нортуг – настоящий профи, просто чемпион. Не умею так веселиться, тут я гораздо скромнее. Мне тоже нравятся праздники, люблю слегка расслабиться, но мне далеко до некоторых".

"Шипулин умеет настраиваться. Что бы ни случилось накануне, на трассу он выйдет идеально собранным".

"Мне приятно соревноваться с теми, кто вдвое моложе. Например, с Бе. Он так хорош, что я не могу не восхищаться. Но когда я чувствую, что могу потягаться с ним, я сам становлюсь моложе".

"Фуркад не похож на меня, он не будет "вторым Бьорндаленом". Он и сам по себе монстр."

"Все биатлонисты немного не в себе"

Использованы материалы "Советского спорта", сайтов изданий NRK, "МАТЧ", Esquire, "Спорт-экспресс", Sports.Ru.