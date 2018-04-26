Не думаю, что есть еще кто-то из читателей, кто не в курсе этой истории. Но на всякий случай – вот она. А вот последовавшие объяснения тренера. Ничего нового в этом наборе нет – практически любое заявление о харрасменте (домогательстве) вызывает такую ответную реакцию. Недавно аналогичное дело рассматривал комитет по этике Государственной Думы – и ничего не решил. Там тоже были аудиозаписи. Роли не сыграли.

Точку в этой истории поставят компетентные органы – тем более, что дело передано в следственный комитет. Министр спорта Московской области Роман Терюшков обещает во всем разобраться. Варианты возможны разные, нередко обвиняемым удается уйти от ответственности. Но это не наше дело. Речь о другом.

Случаи, когда спортсменка становится любовницей (а, возможно, и женой) своего тренера – в спорте не просто нередки, а встречаются на каждом шагу. Не только в российском, хотя в нем это явление, пожалуй, распространено сильнее. По-моему, Анфиса Резцова, с инициативы которой история Моисеевой и дошла до СМИ, поднимает эту тему не в первый раз, и наверняка ей есть что сказать на этот счет. Да ни для кого, работающего в спорте – это не может быть секретом. Это случается, и случается часто.

Секс в спорте тоже является не той же частью жизни, что у обывателя. Его влияние на выступление атлетов изучалось наукой самых разных стран, у знаменитой копьеметательницы из ГДР Петры Фельке (олимпийская чемпионка-1988) были просчитаны не только варианты фармакологической поддержки, но и временной период до выхода в сектор, когда должно «случиться это».

Разумеется, основным «флажком», на который среагировала общественность, стал возраст Моисеевой. Но, мне кажется, говорить о нем стоит не только и не столько в контексте тренерских фантазий, а в аспекте моральном. Тренер может сколько угодно спать со своими воспитанницами, если их симпатии взаимны, и всех ситуация устраивает. После достижения ими определенного возраста. Но даже если бы Моисеевой было 20 или 25 – тренер не имеет права делать минутные утехи инструментом шантажа. Обменивать свое удовольствие на патроны, мишени и мазь для лыж. Это уже не адюльтер, а проституция и склонение к ней.

И чем меньше возраст спортсменки, тем более ответственным должен быть работающий с ней специалист. Да, 17-летних из циклических видов спорта (а биатлон, пожалуй, самый легкий из них) бывает трудно воспринимать детьми, изучая соцсети Моисеевой, многие говорят о том, что она не выглядит ребенком. К тому же, она сама рассказывает о нарушении спортивного режима, когда они были «с мальчиками». Да и, говоря откровенно, в сегодняшнем мире возраст первых «сексуальных экспериментов» давно снизился, и полное понимание того, о чем идет разговор, присутствует даже у 15-летних, если не младше.

Но все это «лирические детали», которые совсем не имеют отношения к делу. Любой детский тренер должен понимать, что в спорт попадет весьма малый процент его воспитанников. А остальных он выпускает во взрослую жизнь, с небольшим лишь спортивным опытом. Кстати, судя по результатам Моисеевой, так вполне может и случиться. И вот каким будет этот опыт – зависит только он тренера (педагога, это в данном случае синонимы).

Тема сексуальных домогательств в последние годы шагает по миру очень широко. Все началось с небольшого (поначалу) флешмоба в одной из соцсетей с хэштегом «я не боюсь сказать». Так из бутылки был выпущен джинн, и теперь уже действительно никто не боится сказать, зато все менее понятно, где правда, а где наговор.

Однако в данном деле есть аудиозапись, вот ее расшифровка. Из нее однозначно следует, что тренер находился за границами своих полномочий. Была бы Моисеева чуть старше – на это обратили бы меньше внимания, но сейчас дело приняло серьезный поворот.

Проблема, однако, гораздо шире частного случая Моисеевой и Тутмина. Надеюсь, что в этой истории действительно разберутся. Но таких историй сотни, если не тысячи. Еще раз – подменять симпатию шантажом не имеет права никакой тренер, ни детский, ни первой сборной. К сожалению, понятия в последнее время у многих попутались настолько, что многие тренеры, да и просто люди «не видят в этом ничего такого», рассуждают о «сама дала повод», и так далее. Но в любой паре тренер-спортсмен больше ответственности на первом. Он по определению должен быть мудрее. И делиться со своими воспитанниками совсем не тем, чем хотел поделиться Тутмин.

Вот эта часть устройства спортивного мира должна подвергнуться изменениям, и кроме самого сообщества, этого не сделает никто. Так же, как и допинг появляется вовсе не на уровне национальной сборной, нетерпимость к нему должна воспитываться с первых дней занятия спортом. Аналогичный случай и здесь – пока подобные адюльтеры «за пряники» будут считаться нормой, пока спортсменки будут идти на поводу у своих похотливых наставников, казусы будут происходить снова и снова.

Каждый сделает свои выводы. И пойдет с ними дальше в жизнь. Которая не ограничивается биатлоном или спортом вообще. И никто кроме нас самих, эту жизнь за нас не построит.