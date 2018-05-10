Придется, знаете ли, плотно покопаться в деталях, чтобы узнать, чем же занимался Рикко Гросс в мужской сборной России. Ну да, зазвали его три года назад в качестве старшего тренера мужской команды. Это вроде бы факт.

Но! Во-первых: инициатива с приглашением немца и соответственно оплата его услуг исходила от тюменского губернатора. С целью первым делом подтянуть – надо понимать, до высшего мирового уровня – своего биатлониста – Евгения Гараничева. На тот момент твердого второго номера мужской сборной. Ок, смотрим динамику результатов Гараничева. В первом сезоне с Гроссом – два личных подиума в Кубке мира и место в итоговой десятке рейтинга (впрочем, уже Евгением обжитое). При этом – хронические провалы в самых ответственных эстафетах. А дальше – неуклонный спуск по биатлонной иерархии. Вспоминаешь минувший малорадостный для нас сезон – и натыкаешься невольно на вопрос: а участвовал ли в нем Гараничев? Настолько глубоко он отошел в тень.

Во-вторых. По причине, мягко скажем, неудовлетворенности двухлетними трудами Гросса в минувшем сезоне ответственность за мужскую сборную решено было поделить между ним и Андреем Падиным. Кто из них каких дров наломал? А кто поработал хоть на маленький просвет в нашем густом мраке? Спросите что полегче… Вот Максим Цветков, пропустив Игры в Пхенчхане, на финише сезона вдруг встрепенулся и даже выиграл гонку на тюменском этапе. Вроде бы – креатура Гросса. Да только мелькнула информация, что во время вынужденных олимпийских каникул Максим, консультировался уже с Николаем Лопуховым, а совсем даже не с Гроссом…

Кто еще работал непосредственно под началом Гросса? Антон Бабиков? Его регресс очевиден. Помните, каким молодцом он вступал в позапрошлый сезон – только-только освоившись в главной сборной, как выиграл на пару с Цветковым преследование? А потом его все сильнее и неотвратимее накрывала немощь. Вспоминается и другое. Два года назад, когда Антон преуспевал во второй биатлонной лиге, Гросс почему-то осторожничал, не подпуская его к основной сборной. И на чемпионат мира Бабиков попал тогда практически дебютантом больших гонок. Хотя задним числом думается – именно тогда должным образом обкатанный Бабиков скорее мог выстрелить, чем и год, и два спустя…

Итого. Три года человек работал в сборной России – а на выходе один-единственный вопрос: а был ли Гросс? Он же, господа русичи биатлонные, немец – а вы об этом словно забыли. Немцу надо все предельно конкретизировать! Какой фронт работы. Какой план. А Гросса, такое чувство, с головой окунули в расейский бардак и коллективную безответственность. Так зачем звали-то?

Сначала, словом, хоть какой-то порядок в биатлоне навести. А уж потом кумекать, кого приглашать и зачем.