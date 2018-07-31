Олимпийский чемпион и лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин не уверен, что продолжит выступать.

В российском биатлоне полностью поменялось руководство, мужская и женская команды разъехались по сборам, но странных вещей по-прежнему хватает. В первую очередь, не до конца понятны перспективы главного биатлониста страны Антона Шипулина. В конце прошлого сезона не раз доводилось слышать мнение о том, что лидер нашей сборной завершит карьеру.

С одной стороны, эти слухи не удивляли. Очевидно, что российский биатлон переживает не лучшие времена: Союз биатлонистов России (СБР) ограничен в правах и является одним из главных фигурантов в коррупционном скандале, который разгорелся вокруг Международного союза биатлонистов (IBU). Австрийская прокуратура подозревает в употреблении допинга всех наших гонщиков, принимавших участие на чемпионата мира по биатлону в Австрии в 2017-м. В списках подозреваемых есть и Шипулин. Возможно, именно по этой причине Международный олимпийский комитет (МОК) не пустил Антона в Пхенчхан-2018.

В то же время, Шипулину всего 30 лет, и он никогда не выигрывал Большой хрустальный глобус. Да, у него есть золото Олимпиады и чемпионата мира, но незакрытый гештальт все равно остается. Надо же ответить хейтерам, которые наперебой галдят о том, что Шипулину никогда не обыграть Мартена Фуркада.

В недавнем интервью «Советскому спорту» вице-президент СБР Сергей Чепиков выразил уверенности, что Антон продолжит выступления:

- Карьеру Антон не завершил. Примерно месяц назад я с ним встречался, разговаривал с Антоном и президент СБР Владимир Драчев. Шипулин попросил разрешения готовиться к сезону индивидуально, дать ему возможность разгрузиться психологически. К команде он присоединится осенью, - заявил функционер.

Но сегодня Шипулин запостил два видео в своем инстаграме, которые теперь точно заставят поволноваться поклонников российского биатлона.

- Красиво, ляпота. Читаю все ваши комментарии. Моих любимых хейтеров и тех, кто меня защищает. Всех очень люблю. Спасибо, что следите за моей жизнью. Итак, внимание, самый главный вопрос: буду ли я дальше продолжать свою профессиональную карьеру? Тут должна прозвучать барабанная дробь, три секунды молчания… И правильный ответ: я пока сам не знаю.

Все, о чем я говорил в конце прошлого сезона и в начале летней подготовки, это правда. Я пока не определился. И на это есть веские причины. Какие? Многие, кто следит за биатлоном по-настоящему, а не только измеряют жизнь по фотографиям, наверное, знают. Поэтому тренируюсь, наслаждаюсь, поддерживаю форму. А решение я приму, как и говорил, наверное, в середине осени. Как только я решу, вы будете об этом знать. На самом деле, тренируемся, животик еще не вырос, все нормально. Всех люблю, какие бы вы ни были. А вы у меня все такие разные. И злые, и веселые, и защитники настоящие.

Хотите – отписывайтесь, хотите – оставайтесь. Я вам хотел показать жизнь вне спорта. Как живут спортсмены, как живут те люди, которые не только выкладывают целыми днями то, что делают на тренировках. А еще и то, чем занимаются в жизни. И, кстати, в политику я не собрался.