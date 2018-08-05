Ровно через месяц в Хорватии откроется отчетно-выборный конгресс IBU, где станет известно не только имя нового руководителя мирового биатлона, но и судьба российского. Восстановят нашу страну в правах или сделают изгоем, как пострадают спортсмены и когда вернутся соревнования в Россию?

Пожалуй еще никогда в истории конгресс IBU в России не ждали с плохо скрываемой тревогой. С декабря 2017 года после многочисленных допинговых скандалов и публикации доклада Макларена Союз биатлонистов России был поражен в правах и получил статус временного члена IBU. Это лишает Россию права голоса и право подачи заявок на проведение чемпионатов мира и на выборные должности. Восстановить статус СБР сможет на конгрессе только в том случае, если за это проголосует половина делегатов. Пока перспективы остаются туманными, а вопросы острыми.

1. Будет ли восстановлен СБР в правах?

Проходи подобное голосование лет десять назад, сомневаться бы в этом не приходилось, но сейчас многое поменялось. Уже нет мощного пророссийского блока из стран СНГ и Восточной Европы, нет группы развивающихся стран, которые благодаря большому вкладу России в развитие летнего биатлона были готовы нас поддержать. За месяц до конгресса норвежцы разыгрывают заезженную пластинку о коррупции, рассказывая, как президента их федерации русские пытались подкупить за 500 евро. Это нам смешно читать, а они подобное говорят на полном серьезе. Есть мнение, что это только цветочки, а за месяц мы услышим столько всего, что смешно уже не будет, и это обязательно повлияет на мнение многих делегатов.

2. Кто возглавит мировой биатлон?

Первый и пока единственный президент IBU Андерс Бессеберг заканчивает свое четвертьвековое правление в опале. Весной против него и других чиновников организации заведено дело о коррупции и сокрытии положительных допинг-проб, а его расследованием занимаются полиции Австрии и Норвегии. Пока внешний аудит не выявил никаких нарушений, но масштаб скандала столь велик, что у Бессеберга нет даже теоретических шансов избраться снова. Его родная страна выставляет другого кандидата Туре Бейгарда и только на пост первого вице-президента. Пока выборы грозят стать безальтернативными. Единственным реальным кандидатом остается швед Улле Далин, вице-президент IBU по развитию, известный своей жесткой антидопинговой позицией и голосованием против России на всех последних заседаниях исполкома.

Его кандидатуру поддержит набирающий мощь североамериканский блок в лице Макса Кобба и Джимми Каррабре, а немцы и норвежцы будут вынуждены согласиться и принять, потому как их члены Исполкома Бессеберг и Томас Пфюллер находятся под следствием. Исключительно ради плюрализма решила выдвинуть свою кандидатуру и президент латвийской федерации Байба Брока, которая вряд ли получит больше пяти голосов.

3. Получит ли Россия хоть один пост в IBU?

В настоящий момент первым вице-президентом организации является россиянин Виктор Майгуров, а сам этот пост с 1993 года занимали только представители нашей страны: Виктор Маматов, Александр Тихонов, Сергей Кущенко и Майгуров. Очевидно, что в нынешних реалиях отстоять его не удастся, как и место в Исполкоме, куда входят вице-президенты организаций. Четыре года назад Россия лишилась своего представителя и в техническом комитете, куда ее кандидат Иван Мелихов не был избран. Сейчас перспективы отстоять хоть какое-то место непосредственно зависят от восстановления федерации в правах. Представительство в других комитетах также заметно сократилось в последние годы. В 2010 году после ухода Ларисы Жуковской Россия лишилась места в медицинском комитете, а в 2014 - в информационном. С большой вероятностью Россия останется без единого представителя в международной федерации в отличие от таких «великих» биатлонных держав, как Венгрия и Бразилия.

4. Когда Россия сможет проводить соревнования?

В ближайшие два сезона в международном календаре нет ни одного старта в России. Чтобы претендовать на них в дальнейшем, нужно как минимум восстановить права федерации, а как максимум дождаться полного восстановления РУСАДА. Два года пролетят незаметно, а предварительный календарь на сезон-2020/21 будет сверстан уже через год, и Тюмени придется заново отвоевывать там место. Чуть проще будет с этапами Кубка IBU, юниорскими и летними чемпионатами, принимать которые не так много желающих.



5. Продолжит ли карьеру Антон Шипулин?

Казалось бы при чем тут Шипулин и конгресс? Однако эти два вопроса связаны невидимой нитью, неслучайно Антон именно в сентябре планирует окончательно определиться со своим будущим. Весь последний год он провел в условиях сплошной нервотрепки, которую провоцировали проблемы со здоровьем, недопуск до Олимпиады и необходимость постоянно держать удар на собраниях спортсменов перед иностранными коллегами. Жить в таком стрессе Антон больше не хочет, и его понять можно. Однако никто не может гарантировать ему спокойную жизнь. Доклад Макларена по-прежнему рассматривается очередными независимыми комиссиями, где в том числе изучаются и причины недопуска Шипулина и компании на Олимпиаду. Возможно, результаты очередных расследований мы узнаем непосредственно на конгрессе, а следствием этого может быть как временное отстранение отдельных спортсменов, так и санкции в отношении всей команды от урезания квоты, до перевода в нейтральный статус.