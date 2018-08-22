Три олимпийских чемпионки в одной команде, лучшая российская биатлонистка и умелые продавцы билетов украсят летний чемпионат мира по биатлону.

В чешском Нове-Место в ближайший уик-энд пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. Это будет серьезная проверка для лидеров многих национальных команд и первый старт сборной России под руководством Владимира Драчева. По нему будет видно кто как тренировался и какую набрал форму.

Настоящее, прошлое, будущее

Сборная России привезла в Чехию вполне боеспособный смешанный состав, где нашлось место и молодым и перспективным, и ветеранам, и даже действующим сборникам. Возглавит команду опытнейший экс-наставник сборной Александр Селифонов, а в помощь ему командированы и действующие наставники национальной команды: старший тренер по резерву Николай Большаков и Виталий Норицын, а также ряд авторитетных тренеров из регионов. По два человека в каждую команду командировано из национальных сборных, а остальные проходили отбор в Чайковском. В итоге получился сплав трех поколений.

С одной стороны, как хочется верить светлое будущее российского биатлона Никита Поршнев, Валерия Васнецова, Елена Кручинкина и Маргарита Васильева, которых с той или иной степенью условности можно считать перспективными спортсменами. Приятным сюрпризом стало участие лидера женской сборной Екатерины Юрловой-Перхт. Большую часть предсезонной подготовки она проходит по индивидуальному графику в Европе, а потому ей элементарно проще выехать в Чехию, чем остальной команде, проводящей сборы в России. Основной состав мужской сборной представляет Петр Пащенко, который еще в юниорском возрасте был хорош на лыжероллерах и впервые заявил о себе.

Наконец, в составе есть пласт спортсменов, которые уже достигли своего пика или прошли его, а потому сейчас готовы еще попылить лишь на региональном уровне. Среди них 32-летний Александр Бабчин, успевший сгонять на пару лет в Белоруссию, вернуться обратно, выиграть Кубок России и потренироваться с Рикко Гроссом. Для плодотворных рассказов внукам уже достаточно. Максим Буртасов первый старт на Кубке мира провел семь лет назад, как раз после успехов на летнем чемпионате России. В том сезоне он провел там четыре гонки и набрал 12 очков, но в сборной так и не закрепился и давно уже стал одним из ветеранов Кубка России.

Другие звезды

Для восточноевропейских стран летний биатлон – всегда важное мероприятие, так как не только свои силы можно проверить, но и получить премии от государства. А потому наши соседи нередко привозят на эти старты боевые составы. Так и в этот раз можно насчитать с десяток вполне себе топовых биатлонистов. В болгарской сборной выступят бессменные звезды последнего десятилетия Красимир Анев и Владимир Илиев, которые не покладая рук бьются за медали всех возможных турниров от чемпионата Европы до военного первенства. Хозяева также выставили боевой состав с Вероникой Витковой, Онржеем Моравцев, Михалом Шлезингром и Михалом Крчмаром. В переживающей биатлонный бум Чехии эти ребята без проблем продадут все билеты.

Сборная Казахстана привезла в Чехию своего лидера Галину Вишневскую, поляки заявили нестареющую Магдалену Гвиздонь, а словаки приехали хоть и без Анастасии Кузьминой, зато с сестрами Фиалковыми. Выйдет на старт даже лучшая биатлонистка в истории Испании, призер чемпионата Европы Виктория Падьяль. Однако дальше всех пошли украинцы. Желающих приехать в Нове-Место у соседей оказалось так много, что пришлось даже проводить контрольные старты. По их итогам в состав попали сразу три олимпийских чемпионки: Елена Пидгрушная и сестры Семеренко и лидеры мужской сборной Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Главным же событием станет возвращение в дело «главного баламута» Виталия Кильчицкого, который покинул команды пару лет назад из-за конфликта с тренерским штабом и недовольства российскими легионерами.

:))) Публикация от вита семеренко (@vita_semerenko) 12 Авг 2018 в 9:57 PDT

Кого не досчитались?

Ни одна из четырех самых успешных сборных на последней Олимпиаде не выступит на летнем чемпионате мира. Немцы и норвежцы, французы и шведы и даже итальянцы решили полностью проигнорировать это соревнование. Это нехороший знак для всего мирового биатлона. Пока IBU не поднимет статус и призовые этого турнира, не предложит календарь удобный для всех стран, он и будет оставаться местечковыми соревнованиями, хотя по потенциалу может стать аналогом легкой атлетики в залах или плавания на короткой воде. Но вряд ли изменится ситуация и с приходом к власти нового президента Улле Далина. Для шведов летний биатлон был всегда чем-то вроде седла на корове.

Сборная Молдавии привезла в Нове-Место четырех спортсменов, из которых трое легионеры. Алла Гиленко и Анастасия Нечипоренко перебрались отсюда из Украины, а Михаил Усов – из Уфы. Российский десант мог быть гораздо солиднее, но Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева пока не получили документов о переходе. Сложнее всего будет Шумиловой, так как если СБР упрется, то сможет настаивать на карантине вплоть до следующего марта.

Состав сборной России

Мужчины: Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Евгений Шамеев, Никита Поршнев, Петр Пащенко

Женщины: Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Елена Кручинкина, Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева

Юниоры: Иван Колотов, Данил Калинин, Николай Чуфистов, Вячеслав Малеев, Денис Таштимеров, Александр Мяконький

Юниорки: Алена Юдина, Анна Терехова, Анастасия Халиуллина, Юлия Сидоркина, Валерия Васнецова, Анна Григорьева