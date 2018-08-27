Как Шопина уговорили на флаг

Для российских биатлонистов чемпионат мира в Нове-Место стал первой проверкой сил после избрания нового руководства федерации. Состав команды на летний мундиаль нельзя назвать оптимальным, но ряд сильных спортсменов из сборной всё же приняли в нём участие. 75 процентов команды попали в Чехию через внутренний отбор в Чайковском, а несколько сборников получили wild card. В итоге уже первая гонка принесла сенсацию. Российский смешанный квартет обыграл ведущие составы крепких европейских сборных - Польши, Украины и команду хозяев во главе с Вероникой Витковой и Ондржеем Моравцем.

Квинтессенцией событий на трассе стал последний этап, на котором ульяновский биатлонист Юрий Шопин выиграл очное противостояние у поляка Лукаша Щурека и финишировал с флагом. Последнего акта почёта могло и не быть, так как Юрий не раз заявлял, что не хочет брать флаг, чтобы не демонстрировать неуважение к соперникам. Однако корреспонденту "Матча" Дмитрию Занину удалось совершить невозможное и вручить Юрию флаг на финише, от которого он уже не мог отказаться.

Васильева готова стать открытием

Дебютантка основного состава сборной Маргарита Васильева отлично проявила себя на апрельском чемпионате России, где и завоевала место в сборной. К 25 годам подававшая надежды спортсменка не могла пробиться в основной состав сборной, но предстоящий сезон под руководством Виталия Норицына может стать для неё прорывным. В смешанной эстафете она стала одной из героинь гонки, отыграв отставание на первом этапе. В личных стартах до медалей Маргарита не смогла добраться, но стала самой яркой спортсменкой в российской команде и показала один из лучших результатов в чистом ходе.



Золота хватило всем

Стоит отметить, что россияне завоевали золотые медали во всех четырёх категориях (мужчины, женщины, юниоры и юниорки). После успеха во взрослой смешанной эстафете плодотворным получился последний соревновательный день, когда отличились юниоры. Валерия Васнецова совершила блестящий камбек, отыграв более минуты стартового отставания в гонке преследования, а затем её успех повторил и воспитанник Максима Кугаевского Вячеслав Малеев. В активе Васнецовой и Малеева ещё бронза и серебро в спринте.



Новая вертикаль резерва

Для резервной команды чемпионат тоже стал весьма знаковым событием. Впервые за долгие годы юниоры готовились без шефства многолетнего старшего тренера по резерву Александра Касперовича. Специалист из Петербурга ассоциируется с большим количеством чемпионов и медалистов соревнований различного уровня, но многие юниорские звёзды при переходе во взрослый спорт поблекли. Новую концепцию подготовки резерва выстраивает Николай Большаков. Конечно, результаты его работы можно будет оценить объективно лишь спустя несколько лет, но две победы для не самого оптимального юниорского состава - хороший почин.

Здоровью Григорьевой ничего не угрожает

Любителей биатлона в смешанной юниорской эстафете заставила поволноваться 19-летняя спортсменка Анна Григорьева. По ходу гонки у неё начались проблемы с сердцем, из-за чего она финишировала с трудом и проиграла на финише так много, что команда выбыла из борьбы за медали. В то же время, по словам представителей команды, здоровью спортсменки сейчас ничего не угрожает. Усталость организма в подготовительный период - дело в биатлоне обычное, а потому не стоит здесь проводить параллели с историей трёхлетней давности Алины Якимкиной, которая ушла из жизни прямо во время гонки на Кубке России.

Преждевременно говорить и об окончании карьеры для Анны. В конце концов, в схожих ситуациях оказывались многие известные биатлонисты. Здесь уместно вспомнить и Надежду Писареву два года назад во время эстафеты в Рупольдинге и известного немца Марко Моргенштерна, которого дважды вырубало во время первого эстафетного этапа в Поклюке. Но после случившегося спортсменам удавалось продолжить карьеру.

Лучший выездной чемпионат за семь лет

Если сравнивать летние чемпионаты мира последних лет, то у россиян были и более успешные выступления. Например, в том же Нове-Место семь лет назад наши биатлонисты выиграли семь гонок из девяти. Не менее успешным получился и чемпионат в Уфе через год. Однако в последнее время только на домашних турнирах в Уфе и Чайковском наши спортсмены выигрывали больше наград. Более того четыре года назад во время первого крупного турнира в ранге президента Александра Кравцова в Тюмени россияне не завоевали ни одной медали на взрослом уровне.

Триумф хозяев

Больше всех золотых медалей - пять завоевали чехи и это тоже стало приметой времени. На летние чемпионаты не многие страны выставляют оптимальные составы, но для хозяев это всегда дело чести. Даже не жалующие летние старты немцы и французы в родных Оберхофе и От-Морьене ставили всех местных звёзд, включая Магдалену Нойнер и Мартена Фуркада. Чешские лидеры Виткова, Моравец и Михал Крчмарж свой уровень подтвердили личными победами, а ещё две награды высшего достоинства принесли юниоры.