Менее, чем через две недели состоятся выборы нового главы IBU. Норвежцы подозревают кандидата в связях с русскими.

Именно такое мнение высказывают журналисты норвежского издания Dagbladet в своей статье, перевод которой предлагает «Советский спорт».

Руководители федераций зимних видов спорта в большинстве своем так или иначе связаны с Владимиром Путиным. После ухода Андерса Бессеберга, похоже, ставится цель найти еще одного пророссийски настроенного кандидата на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU).

Себастьян Самуэльссон еще зимой попытался организовать бойкот соревнований в России, выступая за чистоту спорта. Не удалось. Норвежцы все равно отправились в Тюмень, не смотря на то, что WADA рекомендовала спортсменам оставаться дома. Предприятие провалилось, потому что в зимних видах спорта все карты в руках у русских.

После провала бойкота полиция Австрии явилась в штаб-квартиру Международного союза биатлонистов. В результате операции бывший президент организации Андерс Бессеберг и его генеральный секретарь Николь Реш оказались под следствием. Спортивные чиновники принимали щедрые подарки от русских.

После обвинений в тотальной коррупции биатлон пытается выбраться из ямы. Отличная возможность сделать это – выборы нового президента IBU, которые состоятся через пару недель. Но все может испортить маленький факт – один из кандидатов, похоже, ставленник русских.

Речь идет о бывшем министре юстиции Латвии из националистической партии Байбе Броке. Ее появление в списке кандидатов стало настоящей неожиданностью. Собственно, в оппозиции ей – бывший ближайший соратник Андерса Бессеберга шведский ветеран биатлона Улле Далин. Конечно, четких доказательств контактов Байбы Броки с Россией нет. Но еще в 2014 году Байба была вынуждена уйти в отставку с поста министра юстиции после отказа в допуске к национальной секретной информации. Кстати, и полиция безопасности Латвии отказалась назвать причину. В этом многие видят связь с Россией. Пока что все это лишь обоснованные предположения. Но пост президента IBU предполагает тесные контакты с Россией.

Почему? Дело в том, что традиционно федерации зимних видов спорта имеют очень тесные личные связи с Россией. Именно поэтому многие президенты ранее старались сделать все возможное, чтобы русские избежали дисквалификации накануне Олимпийских игр в Пхенчхане зимой. Некоторые, причем, имеют тесные связи лично с Владимиром Путиным. Так президент Международной федерации санного спорта немец Йозеф Фендт на своем 60-летнем юбилее в Берхтесгадене принимал в качестве гостя президента российской Федерации санного спорта с личным подарком непосредственно от президента РФ. Путин подарил Фендту золотые часы. Возможно, именно поэтому немец отплатил России лояльностью, поддержав русских, после того, как был опубликован доклад Макларена. В нем разоблачались многолетние махинации в российском спорте высоких достижений. Кстати, звезды российского санного спорта были в числе тех, кто значился наиболее активным потребителем допинга.

В большинстве зимних видов спорта можно четко проследить нити, ведущие в Россию. Президент Международной федерации бобслея Иво Ферриани, например, продолжает поддерживать Александра Зубкова в попытке обелить себя после обвинений в приеме допинга на сочинской Олимпиаде. Зубков был избран президентом национальной Федерации бобслея, не смотря на то, что в его допинг-пробах во время Олимпийских игр было обнаружено высокое содержание соли. Ферриани написал официальное письмо, в поддержку гражданского иска Зубкова с целью обжаловать приговор.

Ферриани делает это не просто так. Он очень нуждается в поддержке России, чтобы добиться назначения на пост главы Организации олимпийских видов спорта. А следовательно именно таким образом российские спортсмены, уличенные в допинге, получают содействие от западных коллег. Да, там всегда идет закулисная игра.

Теперь же новые выборы ждут IBU. Молодой кандидат из Швеции продолжает говорить о глобальной борьбе с допингом. Но на вершине мирового спорта нужно обязательно учитывать многие другие важные факторы при принятии решений.