Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» прокомментировал новости о том, что четыре российских биатлониста подозреваются в употреблении допинга.

– Как прокомментируете последние новости о том, что четверых российских биатлонистов подозревают в применении допинга?

– А больше, чем вы написали, уже и не скажешь. Получили информацию от Международного союза биатлонистов (IBU). Сейчас занимаемся тем, что ее рассматриваем.

– Можете подтвердить информацию о том, что в списке подозреваемых фигурируют фамилии Светланы Слепцовой, Евгения Устюгова, Александра Печенкина и Александра Чернышова?

– Не могу выдавать эту информацию, потому что по каждому спортсмену она конфиденциальна.

– Для вас это как снег на голову или что-то подобное ожидалось?

– Слушайте, ну что пришло, то пришло. Мы же не девочки с вами тут разбираться – снег на голову или не снег на голову.

– Такой поворот событий вы могли предвидеть?

– Ну как можно предвидеть ураган, цунами и другие погодные катаклизмы? Пришла такая информация. Сейчас будем разбираться.

– Эта ситуация может отразиться на перспективах СБР быть восстановленным в правах на Конгрессе IBU, который пройдет в начале сентября?

– Надеюсь, что нет.