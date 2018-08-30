IBU обвинил в нарушении антидопинговых правил четырех наших биатлонистов – Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

Имена обвиняемых пытались какое-то время держать в тайне, но шило, как обычно, довольно быстро вылезло из мешка. Устюгов и Слепцова – олимпийские чемпионы Ванкувера-2010, однако их спортивные карьеры уже завершены. Печенкин с Чернышевым – фигуры третьего, а то и четвертого ряда. Тем не менее, действующим лидерам сборной эта история может аукнуться очень сильно и горько.

Напомню, что с декабря прошлого года IBU перевел Союз биатлонистов России (СБР) в статус «временного члена» международной федерации (то есть, на грани дисквалификации), потом МОК допустил на Игры в Пхенчхане только четырех наших - Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Екатерину Юрлову и Татьяну Акимову, которые там, конечно, ничего и близко не выиграли. А в мае двухлетнюю «отсидку» схлопотала Екатерина Глазырина. Плюс сейчас ожидают рассмотрения своих дел в CAS Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. В общем, картина маслом.

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

В марте, оценивая текущую обстановку на допинг-фронтах после Пхенчхана, «Советский спорт» констатировал не только временное затишье, но и то, что «новая бомба уже тикает». Просто так, за здорово живешь нас никто отпускать не станет. Тем более, что кроме уже выжатого досуха перебежчика Григория Родченкова у ВАДА есть добытая нелегальным путем (легальным наши не отдают) база данных московской антидопинговой лаборатории, и данные оттуда были разосланы в десятки международных федераций по разным видам спорта. Оставалось только ждать, где раньше рванет.

И вот, рвануло в биатлоне. Причем, как и при предыдущих допинг-атаках, момент вычислен очень вовремя – за неделю до конгресса IBU 5-9 сентября, где будут не только выборы нового президента (фаворит – швед Улле Далин, его якобы конкурентка – Байба Брока из Латвии), но и должен вновь рассматриваться вопрос о статусе СБР. А теперь догадайтесь с одного раза: захотят нас миловать при такой «информационной повестке» или все-таки дисквалифицируют? Кстати, в декабре от полного «бана» Россия отбилась еле-еле, с перевесом всего в один голос.

КАК В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ?

Понятно, что на действующий состав сборной эта история прямо не нацелена, там все больше про «бывших». Но если конгресс IBU дисквалифицирует Россию, то и «нынешним» мало не покажется. Тогда будет, как в легкой атлетике, где наших уже давно если и допускают на международную арену, то только в резко усеченном количестве и в нейтральном статусе - без флага, гимна и прочих государственных причиндалов.

Некоторым, правда, и это побеждать не мешает - например, лучшей прыгунье-высотнице мира Марии Ласицкене. Но это все равно не команда. Так, пяток отдельных суперспортсменов, каждый по отдельности. И я сильно сомневаюсь, что если СБР получит «дисквал» от IBU, то лидер нашей сборной Антон Шипулин захочет бегать дальше. В 31 год и на птичьих правах: захотят - допустят, захотят – не допустят…

Короче, это вполне может быть крах. Всего российского биатлона. Хотя… А он у нас вообще-то был?