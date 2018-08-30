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IBU обвинил в нарушении антидопинговых правил четырех наших биатлонистов – Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

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Владимир Драчев: Надеюсь, что ситуация c допингом не отразится на СБР

Имена обвиняемых пытались какое-то время держать в тайне, но шило, как обычно, довольно быстро вылезло из мешка. Устюгов и Слепцова – олимпийские чемпионы Ванкувера-2010, однако их спортивные карьеры уже завершены. Печенкин с Чернышевым – фигуры третьего, а то и четвертого ряда. Тем не менее, действующим лидерам сборной эта история может аукнуться очень сильно и горько.

Напомню, что с декабря прошлого года IBU перевел Союз биатлонистов России (СБР) в статус «временного члена» международной федерации (то есть, на грани дисквалификации), потом МОК допустил на Игры в Пхенчхане только четырех наших - Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Екатерину Юрлову и Татьяну Акимову, которые там, конечно, ничего и близко не выиграли. А в мае двухлетнюю «отсидку» схлопотала Екатерина Глазырина. Плюс сейчас ожидают рассмотрения своих дел в CAS Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. В общем, картина маслом.

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

В марте, оценивая текущую обстановку на допинг-фронтах после Пхенчхана, «Советский спорт» констатировал не только временное затишье, но и то, что «новая бомба уже тикает». Просто так, за здорово живешь нас никто отпускать не станет. Тем более, что кроме уже выжатого досуха перебежчика Григория Родченкова у ВАДА есть добытая нелегальным путем (легальным наши не отдают) база данных московской антидопинговой лаборатории, и данные оттуда были разосланы в десятки международных федераций по разным видам спорта. Оставалось только ждать, где раньше рванет.

И вот, рвануло в биатлоне. Причем, как и при предыдущих допинг-атаках, момент вычислен очень вовремя – за неделю до конгресса IBU 5-9 сентября, где будут не только выборы нового президента (фаворит – швед Улле Далин, его якобы конкурентка – Байба Брока из Латвии), но и должен вновь рассматриваться вопрос о статусе СБР. А теперь догадайтесь с одного раза: захотят нас миловать при такой «информационной повестке» или все-таки дисквалифицируют? Кстати, в декабре от полного «бана» Россия отбилась еле-еле, с перевесом всего в один голос.

КАК В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ?

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Александр Тихонов: Нас давно нужно было выгнать из мирового биатлона

Понятно, что на действующий состав сборной эта история прямо не нацелена, там все больше про «бывших». Но если конгресс IBU дисквалифицирует Россию, то и «нынешним» мало не покажется. Тогда будет, как в легкой атлетике, где наших уже давно если и допускают на международную арену, то только в резко усеченном количестве и в нейтральном статусе - без флага, гимна и прочих государственных причиндалов.

Некоторым, правда, и это побеждать не мешает - например, лучшей прыгунье-высотнице мира Марии Ласицкене. Но это все равно не команда. Так, пяток отдельных суперспортсменов, каждый по отдельности. И я сильно сомневаюсь, что если СБР получит «дисквал» от IBU, то лидер нашей сборной Антон Шипулин захочет бегать дальше. В 31 год и на птичьих правах: захотят - допустят, захотят – не допустят…

Короче, это вполне может быть крах. Всего российского биатлона. Хотя… А он у нас вообще-то был?

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