Прогноз, который «Советский спорт» дал в среду, перед началом конгресса IBU в Хорватии, оказался верным. Союз биатлонистов России не восстановили в правах, но и не дисквалифицировали. Опасения насчет последнего варианта, возникшие на днях, после новых допинг-обвинений в адрес четырех наших биатлонистов – Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова, оказались напрасными. Вопрос об ужесточении санкций против СБР конгрессом даже не рассматривался. Голосовали только на предмет выбора «восстанавливать или нет». И результаты получились далеко не единогласными.

20:29 ПРИ ДВУХ ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ

Из 51 человека 20 проголосовали в пользу России, 29 – против и двое воздержались. Чтобы снять временное отстранение, под которым СБР находится с декабря 2017 года, требовалось набрать не меньше 50 процентов. Таким образом, нам не хватило всего-то шести голосов. Считайте, проиграли в финишном створе или по пенальти.

Это означает, что Россия по-прежнему не имеет права проводить у себя международные соревнования и выдвигать своих представителей на выборные посты в IBU. В то же время наша сборная будет и дальше выступать в Кубке мира и на ЧМ в полном составе, с полными квотами, а также с флагом и гимном. Кошмары в стиле легкой атлетики, где наших допускают на элитные турниры очень выборочно и только в нейтральном статусе, биатлону сейчас не грозят.

По небольшой разнице в голосах «за» и «против» несложно предположить, что свежий «скандал четырех», хитро устроенный как раз накануне конгресса, сыграл едва ли не ключевую роль. Не будь этой, дополнительной гирьки, чаши весов вполне могли склониться и в российскую сторону. Впрочем, это может произойти по ходу предстоящего сезона – на одном из заседаний исполкома IBU, который отстранял нас в конце прошлого года и, соответственно, имеет достаточно полномочий для «помилования». Лишь бы не было новых допинг-вбросов про анализы давних лет (этого исключать, увы, нельзя) и особенно новых допинг-подвигов у действующих спортсменов.

ЭТАПЫ КУБКОВ МИРА ВАДА У НАС НЕ ОТНИМЕТ

Еще один опасный момент: часть руководства IBU предлагает увязать будущее оправдание СБР с восстановлением в правах РУСАДА, которого в скором времени не предвидится. Напомню, что ВАДА требует от российской стороны признать выводы доклада комиссии Макларена, а также получить доступ к пробам московской лаборатории, опечатанных нашим Следственным комитетом. По обоим требованиям никакого движения нет уже давно, и ситуация совершенно тупиковая. Посмотрим, какую позицию займет преемник Андерса Бессеберга на посту главы IBU. Выборы нового президента тоже состоятся на конгрессе в Хорватии. Фаворитом считается швед Уле Даллин, его соперница – Байба Брока из Латвии.

В общем, России оставили почти полноценный биатлон. Только без домашних соревнований.

Кстати, изучив календари зимних Кубков мира-2018/19 (не проекты, а утвержденные – сезон-то начнется уже вот-вот), я обнаружил там российские этапы по саням (в Сочи), прыжкам с трамплина (Нижний Тагил и Чайковский), сноуборду (Москва), горным лыжам (опять Сочи), фристайлу (Миасс и опять Москва), а также привычный московский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Похоже, недавние поправки в регламент ВАДА, вроде бы оставившие Россию без крупных домашних соревнований, на КМ и подобные серии турниров не распространяются. Разве что на чемпионаты мира и Европы. И если через несколько месяцев СБР с его новым президентом Владимиром Драчевым сумеет перетянуть на свою сторону шесть заветных голосов, то Тюмень с Ханты-Мансийском смогут вновь претендовать на кубковые этапы.

Так что посыпать голову пеплом оснований не вижу. Нас атакуют, но мы защищаемся и боремся. Нормальный процесс.