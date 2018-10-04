ТОТАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Российский биатлон продолжает находиться в подвешенном состоянии. В начале сентября Конгресс IBU не стал восстанавливать СБР в правах, даже несмотря на то, что там полностью сменилось руководство, а это значит, что очередной залет может стоить нам места в мировом биатлоне. Все же помнят, что накануне Конгресса взорвалась еще одна допинговая бомба российского производства. В употреблении запрещенных препаратов подозревают олимпийских чемпионов – Светлану Слепцову и Евгения Устюгова.

Новое руководство СБР во главе с Владимиром Драчевым сохраняет видимое спокойствие, пытается сглаживать углы в интервью, но при этом очевидно, что в российском биатлоне по-прежнему полно странных процессов.

Один из них – кейс Антона Шипулина. Все межсезонье биатлонная общественность ломала голову: продолжит ли один из лучших спортсменов России карьеру? Шипулин затаился и сначала не говорил вообще ничего, а в конце июля выстрелил двумя видосами в инстаграме, в которых с ироничной улыбкой сообщил, что пока сам не знает – будет ли продолжать.

При этом Антон пообещал озвучить решение осенью. Все понимали – главный российский биатлонист ждет решения по будущему СБР. На тот момент существовала серьезная вероятность, что нас наглухо забанят и запретят выступать на международных стартах. В таком раскладе продолжение карьеры просто не имело бы никакого смысла.

ВЕРНЕТСЯ-НЕ ВЕРНЕТСЯ. ВЕРНЕТСЯ

Весь остаток лета и начало осени биатлонная общественность нервно теребила ромашки, отрывая лепестки и приговаривая: «Вернется – не вернется». Драчев и главный тренер сборной Анатолий Хованцев говорили о том, что ждут Шипулина в любом состоянии и готовы предоставить ему место в команде без отбора. Сам Антон в ответ красноречиво охарактеризовал форму, в которой он находится после длительного отдыха: «Мне сейчас по лестнице подняться тяжело».

Но, кажется, сегодня ситуация, наконец, окончательно прояснится. Шипулин вновь использовал свой инстаграм, чтобы взорвать медиа-пространство.

– В апреле в своем интервью на «Матч ТВ», я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильей Трифановым и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и Вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на «Матч ТВ» обо всем расскажу. И да. Увидимся на Кубке мира! – написал Антон под фото.

Ждать осталось совсем недолго. В сообщении скрыт прозрачный намек на то, что спортсмен все-таки продолжит карьеру. Вот и Хованцев уже вбросил спойлер: «Я приблизительно знал, что Антон будет продолжать. Конечно, то, что он присоединится к подготовке и будет с командой – это определенный позитив», – так он прокомментировал пост Шипулина российским СМИ.

Источники «Советского спорта» подтверждают, что Антон возвращается в большую игру. Прямо сейчас он активно ведет переговоры со спонсорами. С некоторыми из них контракты уже подписаны. Вряд ли он это делает для того, чтобы ездить на этапы Кубка мира в качестве простого болельщика.

Но открывать шампанское российским болельщикам пора рано. Давайте дождемся официального объявления. Вот тогда и пошумим.