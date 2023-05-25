Биатлонистка сборной России трагически погибла в 24 года. Чемпионку сбил школьный друг

Мария Демидова в своё время подавала большие надежды. Уже на юниорском уровне она входила в число сильнейших биатлонисток страны, а вскоре после перехода на взрослый уровень даже завоевала титул чемпионки мира. Однако раскрыть свой потенциал полностью девушке не удалось: жизнь спортсменки трагически прервалась, когда ей было всего 24 года.

Талантливую биатлонистку задавил её же школьный друг.

Чемпионка России и мира

Демидова начала заниматься биатлоном в Омске, пойдя по стопам отца: он работал в местном центре лыжного спорта. Первую большую победу на национальном уровне Мария одержала в 2008 году, выступая ещё в юниорах: спортсменка выиграла «золото» по итогам спринта на чемпионате России. Выдающийся результат помог ей получить приглашение в сборную, и вскоре биатлонистка дебютировала уже на чемпионате мира. В Рупольдинге, однако, девушка выглядела не так уверенно: свою фирменную гонку она закончила лишь на 33-м месте.

На следующий год Демидова наконец перешла на взрослый уровень, получив право участвовать на Кубке IBU. Сохранить прежние результаты в конкуренции с опытными профессионалами оказалось тяжело, но несколько раз биатлонистке удавалось пробиться в десятку лучших. Потенциал спортсменки по-прежнему оценивался как высокий: летом она даже выиграла серебряные медали ЧМ по летнему биатлону.

Источник фото: РИА Новости

Карьера Демидовой развивалась медленно, но верно, однако в какой-то момент девушку, видимо, одолел кризис. В 2012 году 24-летняя биатлонистка неожиданно объявила об уходе из спорта в возрасте, вернувшись в родной Омск, чтобы через некоторое время возобновить тренировки. Похоже, Мария планировала возвращение на лыжню, но довести дело до конца, к несчастью, девушка не успела.

«Друзья сообщили: это была Маша»

Трагедия произошла 26 июля в Омске – всего за пять дней до первого юбилея Марии. Поздним вечером Демидова возвращалась домой на велосипеде. Захотев срезать путь, спортсменка решила переехать дорогу в неположенном месте. План был заведомо опасный: трасса была шестиполосной и движение на ней не прекращалось, а на улице было уже темно – вовремя заметить девушку для водителя было практически невозможно.

Биатлонистка не успела доехать даже до середины на дороги. Вблизи двойной сплошной Демидову на большой скорости сбила красная «Хонда». Удар оказался крайне сильным: велосипед спортсменки буквально переломило пополам!

«Дом со шпилем» на улице Карла Маркса в Омске. Источник фото: РИА Новости

У руля машины, по страшному совпадению, находился давний школьный приятель Марии: он впоследствии опознал её по татуировке. Мужчина тут же вызвал скорую, но помочь спортсменке было уже нельзя. В итоге Демидову не успели даже госпитализировать – она скончалась прямо на месте.

– Я не узнал Машу, когда после ДТП вышел из машины и подбежал к ней. Мы давно не виделись. На следующий день общие друзья сообщили, что это была Маша Демидова. Я даже как-то не поверил сразу… Это просто кошмар какой-то, – сокрушался водитель.

Когда личность водителя стала известна, часть публики начала подозревать в трагедии его злой умысел. Не в пользу мужчины говорила и его репутация: он любил быструю езду и регулярно получал штрафы. Однако в этот день молодой человек правил ПДД, как выяснили в полиции, не нарушал – в отличие от Демидовой, которую впоследствии признали виновной в трагедии.