Драма крутого русского биатлониста. Ради сына пришлось продать олимпийское золото

У советского биатлониста Николая Круглова-старшего очень много регалий. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира… Однако уроженца Горьковской области всегда отличала скромность. Даже с наградами, ради которых он страдал на лыжне, Круглов был готов расставаться легко.

Всё, чтобы помочь близким.

«КОНЧИЛОСЬ, КРУГЛОВ, ТВОЁ ЧЕМПИОНСТВО»

Николай Круглов пришел в биатлон случайно, еще в армии. Один из боевых товарищей предложил будущему спортсмену попробовать — и у того сразу же получилось.

— До этого о биатлоне только слышал, но сразу начало получаться неплохо, я всегда прилично стрелял. А потом и бегать научился, когда согнал вес килограммов на десять. Я ведь в армии набрал прилично: на той каше не худели, а полнели. Но это лишние кило быстро улетели, надо было просто потрудиться, — рассказывал биатлонист ТАСС.

После службы Круглов занимался строительством подводных лодок, но, по собственному признанию, на работу ходил нечасто. Практически всё его время занимала спортивная карьера. Постепенно начинающего биатлониста стали привлекать в сборную СССР.

Первое международное золото Круглов взял в 1974-м, победив в эстафете на чемпионате мира в Минске. Через год было еще три медали на ЧМ в Италии: одно золото и два серебра. Тогда же Николай отправился на свой главный старт: Олимпиаду в Инсбруке.

РИА Новости

Из Австрии Круглов привез два олимпийских золота. Впоследствии биатлонист рассказывал, что чувствовал после победы на Играх.

— Вот говорят, что олимпийский чемпион — это уже навсегда, навечно. Ну, пошумят немного о тебе. И всё… Я знаете, что понял, когда на пьедестале стоял, когда гимн наш играли и флаг наш в честь моей победы подняли? Я понял, что за такие минуты и полжизни отдать не жалко… Но вот гимн сыграли, флаг опустили и надо уходить. Всего-то три ступеньки вниз, с пьедестала. Иду я по этим ступенькам и думаю: «А назад-то тебя, Круглов, сюда никто никогда уже не пустит. Кончилось, Круглов, твоё чемпионство. Хочешь вновь сюда подняться — начинай всё с начала». Я это прекрасно понял. Жизнь есть жизнь… Золотая медаль — не капитал в банке, с неё проценты не идут, — цитирует Круглова «Чемпионат».

Подобное отношение к наградам впоследствии позволило Круглову совершить красивый поступок и помочь сыну. Тот же, став большим чемпионом, отплатил отцу за щедрость.

«ПРОСТО АКСЕССУАР»

Николай Круглов-младший начинал биатлонную карьеру в 90-е годы. Время было тяжелое, денег в семье почти не было. Чтобы как-то помочь сыну встать на ноги в спорте, Круглов-старший решил пойти на крайние меры. Он продал свои олимпийские медали, выручив за обе около пяти тысяч долларов.

— Да, ради его карьеры я продал свои олимпийские награды, но я не хочу на эту тему особо распространяться. Не дай бог вам жизнь во времена перемен. Люди оставались без денег в одно мгновенье, я знаю людей, которые в петлю лезли. Но мы смогли, продолжали, и у нас все получилось. мне ничего не надо, все и так знают, кто я. Вы же не видите моих медалей, но говорите со мной. Медали — это просто аксессуар, дело в другом. Мне приятно осознавать, что я был участником великих событий — Олимпийских игр, где защищал честь страны. Мне повезло был удачливым спортсменом. А что касается моих успехов, то жена любит говорить так: «Твое имя выбито на трамплине в Инсбруке золотыми буквами», — рассказывал бывший биатлонист ТАСС.

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Инвестиция оказалась не напрасной. Круглов-младший четырежды брал золото чемпионатов мира, а в 2006 году в Турине стал серебряным призером в эстафете. Одну из медалей отца спортсмену в итоге удалось выкупить на аукционе. Помогли в том числе спортивные меценаты. По слухам, цена награды составила 50 тысяч долларов. Круглов-старший назвал то, что сделал сын, «мужским поступком». Говорят, что и вторая награда вернулась к своему законному владельцу. Однако точных данных на этот счет нет.

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Когда спортсмен продает кровно заработанные медали — это, конечно, жизненная драма. С другой стороны, в наградах действительно нет никакой реальной ценности - только символическая. И великий советский биатлонист показал: семья важнее золота.