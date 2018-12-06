Дмитрий Малышко: Год привыкал к требованиям Хованцева. Но теперь буду прибавлять

Биатлон 06 декабря 2018 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

Российским биатлонистам не удалось пробиться в десятку лучших в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Лучшим среди них стал Дмитрий Малышко, который после гонки прокомментировал свои впечатления спецкору "Советского спорта" и рассказал, что команде нужно время, чтобы привыкнуть к работе с новым тренером.

«Если спортсмен готов, то он готов всегда»

- Сегодня вы стреляли достаточно быстро. Это ваша новая тактика?

- Не скажу, что это можно делать всегда, но при условии безветрия и на таком стрельбище это возможно.

- В чем особенности этого стрельбища и этого подхода, что позволяет вести стрельбу столь быстро?

- Во-первых, очень длинный спуск, после которого сразу оказываешься на рубеже. Если долго готовиться к стрельбе на такой высоте, сразу начинается тремор, который не дает стрелять. Поэтому лучше начинать стрельбу раньше и проводить ее быстрее.

- Вы довольны своей скоростью?

- Нет, но я знал, что сегодня будет такое самочувствие. Гонка на 20 км первая, а уже в эстафете чувствовалось западение по скорости. На такой длинной дистанции всегда тяжело. Надеюсь, организм проработается и дальше я буду лучше смотреться.

- В чем причина промаха на стойке?

- Немножко не обработал, поторопился. Пришлось четвертый выстрел задержать и немного сбилось дыхание.

- Что у вас случилось с обоймой?

- Совершил ошибку, но на следующем круге вспомнил, что у меня стоит другая заряженная обойма и потом все исправил.

- На вас повлияла отмена вчерашней гонки?

- Нет. Если спортсмен готов, то он готов и сегодня, и завтра, и вчера. Если только немножко был физический дискомфорт в связи с тем, что вчера мы настраивались на гонку, а пришлось тренироваться. Но в целом все было нормально.

- Из-за отмены старта вчера нормально заснули?

- Все нормально было. Мы привыкли к таким ситуациям. На Кубке мира постоянно проходят такие природные катаклизмы.

«С Хованцевым мы долго пытались избавиться от негативных мелочей»

- Вчера на пристрелке удавалось что-то видеть?

- Совсем плохо. В спокойном-преспокойном ритме еще удавалось рассмотреть мишень, а когда пробовали подходить с хода глаз слезился, было тяжело и ничего не видно.

- Решение отменить гонку было правильным?

- Конечно.

- Насколько тяжело бежать гонки три дня подряд?

- Это тяжелая связка в любом случае, но было бы намного легче, если бы она проходила внизу, а не на высоте 1400 метров.

- У вас уже был опыт бегать три дня подряд?

- Да, нас уже так запускали и не раз. Но одно дело пробежать спринт, преследование и эстафету, и совсем другое - начинать с 20 км, когда сил после индивидуальной гонки остается совсем мало.

- У вас два сезона были проблемы со стрельбой лежа, а сейчас у вас этот компонент получается все лучше и лучше. В этой гонке вообще обошлись без промахов. Что помогло решить проблему?

- Во-первых, мы много работали с Хованцевым и в прошлом году, и сейчас. Мы поменяли мушки, поменяли положение диоптра, долго пытались найти оптимальные настройки и избавиться от мелочей и недоработок, оказывавших негативное влияние.

- Создается впечатление, что вам с Алексеем Слеповым второй сезон работы с Хованцевым дается легче, чем остальной части команды, которая работает с ним впервые?

- Наверное, так и есть. Мы в прошлом году также испытывали некоторое недоверие и осторожность, так как организм перестраивался под другие нагрузки и другие тренировки. Конечно, спортсмен, привыкший работать по накатанной, будет переживать из-за работы по другому плану.

- Функционально насколько оцените свою форму в процентах от оптимальной?

- На данный момент стрельба есть, а значит внутреннее самочувствие хорошее. С каждой гонкой мы будем добавлять. Я в этом просто уверен.