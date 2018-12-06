Дмитрий Малышко: Год привыкал к требованиям Хованцева. Но теперь буду прибавлять - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 14:15Источник: «Советский спорт»Автор: Круглов Александр

    Дмитрий Малышко: Год привыкал к требованиям Хованцева. Но теперь буду прибавлять

    Российским биатлонистам не удалось пробиться в десятку лучших в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Лучшим среди них стал Дмитрий Малышко, который после гонки прокомментировал свои впечатления спецкору "Советского спорта" и рассказал, что команде нужно время, чтобы привыкнуть к работе с новым тренером.

    «Если спортсмен готов, то он готов всегда»

    - Сегодня вы стреляли достаточно быстро. Это ваша новая тактика?
    - Не скажу, что это можно делать всегда, но при условии безветрия и на таком стрельбище это возможно.

    - В чем особенности этого стрельбища и этого подхода, что позволяет вести стрельбу столь быстро?
    - Во-первых, очень длинный спуск, после которого сразу оказываешься на рубеже. Если долго готовиться к стрельбе на такой высоте, сразу начинается тремор, который не дает стрелять. Поэтому лучше начинать стрельбу раньше и проводить ее быстрее.

    - Вы довольны своей скоростью?
    - Нет, но я знал, что сегодня будет такое самочувствие. Гонка на 20 км первая, а уже в эстафете чувствовалось западение по скорости. На такой длинной дистанции всегда тяжело. Надеюсь, организм проработается и дальше я буду лучше смотреться.

    - В чем причина промаха на стойке?
    - Немножко не обработал, поторопился. Пришлось четвертый выстрел задержать и немного сбилось дыхание.

    - Что у вас случилось с обоймой?
    - Совершил ошибку, но на следующем круге вспомнил, что у меня стоит другая заряженная обойма и потом все исправил.

    - На вас повлияла отмена вчерашней гонки?
    - Нет. Если спортсмен готов, то он готов и сегодня, и завтра, и вчера. Если только немножко был физический дискомфорт в связи с тем, что вчера мы настраивались на гонку, а пришлось тренироваться. Но в целом все было нормально.

    - Из-за отмены старта вчера нормально заснули?
    - Все нормально было. Мы привыкли к таким ситуациям. На Кубке мира постоянно проходят такие природные катаклизмы.

    «С Хованцевым мы долго пытались избавиться от негативных мелочей»

    - Вчера на пристрелке удавалось что-то видеть?
    - Совсем плохо. В спокойном-преспокойном ритме еще удавалось рассмотреть мишень, а когда пробовали подходить с хода глаз слезился, было тяжело и ничего не видно.

    - Решение отменить гонку было правильным?
    - Конечно.

    - Насколько тяжело бежать гонки три дня подряд?
    - Это тяжелая связка в любом случае, но было бы намного легче, если бы она проходила внизу, а не на высоте 1400 метров.

    - У вас уже был опыт бегать три дня подряд?
    - Да, нас уже так запускали и не раз. Но одно дело пробежать спринт, преследование и эстафету, и совсем другое - начинать с 20 км, когда сил после индивидуальной гонки остается совсем мало.

    - У вас два сезона были проблемы со стрельбой лежа, а сейчас у вас этот компонент получается все лучше и лучше. В этой гонке вообще обошлись без промахов. Что помогло решить проблему?
    - Во-первых, мы много работали с Хованцевым и в прошлом году, и сейчас. Мы поменяли мушки, поменяли положение диоптра, долго пытались найти оптимальные настройки и избавиться от мелочей и недоработок, оказывавших негативное влияние.

    - Создается впечатление, что вам с Алексеем Слеповым второй сезон работы с Хованцевым дается легче, чем остальной части команды, которая работает с ним впервые?
    - Наверное, так и есть. Мы в прошлом году также испытывали некоторое недоверие и осторожность, так как организм перестраивался под другие нагрузки и другие тренировки. Конечно, спортсмен, привыкший работать по накатанной, будет переживать из-за работы по другому плану.

    - Функционально насколько оцените свою форму в процентах от оптимальной?
    - На данный момент стрельба есть, а значит внутреннее самочувствие хорошее. С каждой гонкой мы будем добавлять. Я в этом просто уверен.

    #кубок мира по биатлону#малышко дмитрий#мужская сборная россии по биатлону
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