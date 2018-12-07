Очередное сражение Фуркада и Бе. Что сегодня смотреть на Кубке мира?

Биатлон 07 декабря 2018 13:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Мы опять увидим схватку двух Йокодзун.

Спринт 10 км, мужчины. 16:15

Сегодня в Поклюке первый спринт нового сезона. Разумеется, если позволит погода. Поскольку словенская трасса расположена в среднегорье на высоте 1300 метров на уровнем моря, туман здесь в порядке вещей, особенно в этот период. Из-за него уже пришлось переносить мужскую индивидуальную гонку с среды на утро четверга, а проведение женской долгое время оставалось под сомнением.

Если сегодня погода позволит, то мы увидим очень крутой спринт, в котором будет масса интриг. Трасса в Поклюке позволяет бежать быстро, а ветер – точно стрелять. Поэтому преимущество сегодня будет исключительно у топовых бегунов. Победить можно будет даже с промахом.

Кто побежит за Россию?

Здесь, как и в гонке на 20 км побежит вся основа: Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. Понятно, что все наши надежды связаны с Малышко и Логиновым, которые вчера показали приемлемую стрельбу и адекватное отставание ходом от простых смертных (Йоханнеса Бе, по скорости улетевшего от всех в стратосферу, выносим за скобки).

Но есть проблема, с которой справиться будет непросто, - восстановление. Если за признанных лидеров мирового биатлона переживать не стоит, то по поводу наших гонщиков есть большие сомнения. Понятно, что в тренерском штабе сборной России работают не студенты, но почему-то кажется, что современных инструментов и методик восстановления нам не хватает.

Так что сегодняшний спринт станет проверкой не только для наших гонщиков. Эта гонка даст понять многое о медицинском и методическом потенциале российской биатлонной команды.

Кто будет претендовать на победу?

Здесь ничего нового. Мартен Фуркад – главный фаворит и не надо смотреть на его 14-й ход во вчерашней индивидуалке. Француз стартовал 87-м, шел по разбитой трассе, но уже знал результаты всех соперников, поэтому не рвал, а сделал ставку на точную стрельбу. Он овертоповый спринтер, равных ему нет.

Тот же Бе-младший, хоть и невероятно быстр, несмотря на все слухи о проблемах со здоровьем, мучивших его в межсезонье, не может таковым считаться. Норвежца слишком часто подводит стрельба. В теории с двумя нулями он может победить Фуркада, но для начала нужно, что это случилось.

Вчера был очень быстр опытнейший Лукас Хофер, да и вообще у итальянской команды в Поклюке все хорошо со скоростью. Так что его тоже можно отнести к фаворитам сегодняшней гонки.

Пара немцев Симон Шемпп и Эрик Лессер тоже наверняка будут претендовать на то, чтобы оказаться максимально близко к пьедесталу. Но вообще, не стоит удивляться, если в спринте выстрелит очередной ноунейм по примеру Йоханнеса Кюна, занявшего второе место в гонке на 20 км.

На наших лучше не рассчитывать. Если в двадцатке окажутся двое, это можно будет считать успехом. Все-таки по скорости сильно отстает от лидеров даже быстрейший в нашей команде Логинов, да и по стрельбе вопросы есть ко всем. И о восстановлении забывать не стоит.

Под какими номерами стартуют наши и лидеры?

3. Арнд Пайффер (Германия)

4. Евгений Гараничев (Россия)…

7. Мартен Фуркад (Франция)…

16. Матвей Елисеев (Россия)…

19. Лукас Хофер (Италия)…

22. Симон Эдер (Австрия)…

25. Тарьей Бе (Норвегия)

26. Эрик Лессер (Германия)…

30. Симон Шемпп (Германия)

31. Йоханнес Бе (Норвегия)…

38. Доминик Ландертингер (Австрия)

39. Себастьян Самуэльссон (Швеция)…

42. Йоханнес Кюн (Германия)…

45. Александр Логинов (Россия)…

52. Дмитрий Малышко (Россия)…

77. Эдуард Латыпов (Россия)…

91. Яков Фак (Словения)…

106. Алексей Слепов (Россия)