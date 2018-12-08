Борьба Старых за подиум. Что сегодня смотреть на Кубке мира? - Советский спорт
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    • Биатлон08 декабря 2018 11:43Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Борьба Старых за подиум. Что сегодня смотреть на Кубке мира?

    Все о женском спринте в Поклюке, который вы не имеете права пропустить.

    Спринт 7,5 км, женщины. 16:15

    Сегодня нам предстоит увидеть первый спринт нового сезона у женщин. В Поклюке ничего не меняется. Трасса и снег здесь, несмотря на плюсовую температуру, по-прежнемудают преимущество хорошим лыжникам. Ветер позволяет стрелять нули, но даже в индивидуальной гонке в медали заезжали люди со штрафными минутами.

    К сожалению, этот расклад совсем не в пользу российских биатлонисток. Некоторые из них были откровенно разочарованы результатами гонки на 15 км. Дебютантка Кубка мира Маргарита Васильева, выглядевшая ходом совсем неплохо, не смогла сдержать эмоции в расплакалась в прямом эфире «Матч ТВ».А вот Евгения Павлова, финишировавшая ненамного выше, пообещала «наваливать со страшной силой» и брать медали в следующих гонках.

    Ирина Старых на эмоциях заявила, что ненавидит себя за промах последним выстрелом, который лишил ее серебра. Такое неравнодушие радует. И даже если сегодня никому из наших биатлонисток не удастся заехать на приличные позиции, знайте, что девчонки бились.

    Кто побежит за Россию?

    Опять-таки, вся заявленная на этот этап основа: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и Ульяна Кайшева. Тренерский штаб никого не наказывает, выставляя полный состав на гонки, чтобы зарабатывать очки в Кубке наций.

    Сегодня все наши надежды будут связаны со Старых и 21-летней Васнецовой, которая великолепно выглядела в индивидуальной гонке, стрельнув четыре нуля и финишировав в топ-20. По скорости, конечно, к ней есть вопросы, но, в то же время, ощущение, что эта девушка может удивить, присутствует.

    Старых на старте сезона поражает. Ирина все межсезонье готовилась у себя в Тюмени, а в сборную попала через отбор, где была абсолютно лучшей. После неудачного начала в прошлом году тренерский штаб национальной команды поставил на ней крест, но Старых не сдалась. Сегодня она вновь готова подтвердить статус быстрейшей биатлонистки России.

    Кто будет претендовать на победу?

    У мужчин мы анонсировали жаркое противостояние Мартена Фуркада и Йоханнеса Бе, но борьбы не получилось. Норвежец вынес всех в одну калитку, а французский уникум провалился, показав худший для себя результат на Кубке мира за последние 2,5 года.

    У женщин, по идее, должны зарубиться Кайса Макарайнен и Анастасия Кузьмина, но обе только вкатываются в сезоне и в гонке на 15 км не блеснули. Вообще, в Поклюке просто шикарно выглядят ходом итальянцы. У мужчин летает Лукас Хофер, а у девушек парят Лиза Витоцци и Доротея Вирер. Видно, что на словенской высоте они чувствуют себя очень комфортно.

    Украинка Анастасия Меркушина выдала отличный перфоманс вместе с Артемом Тищенко в сингл-миксте, завоевав бронзу, и была достаточно быстра в индивидуалке. На нее определенно стоит обратить внимание.

    У немок потрясающей скоростью обладает Дениз Херманн. Если она ограничится одним промахом на стойке, которая у нее получается через раз, то станет главным претендентом на победу.

    Под какими номерами стартуют наши и лидеры?

    1. Вероника Виткова (Чехия)…

    6. Анастасия Кузьмина (Словакия)…

    14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)…

    17. Кайса Макарайнен (Финляндия)…

    19. Анаис Шевалье (Франция)

    20. Доротея Вирер (Италия)

    21. Франциска Хильдебранд (Германия)

    22. Анастасия Меркушина (Украина)…

    24. Ульяна Кайшева (Россия)…

    28. Юлия Джима (Украина)…

    30. Лиза Витоцци (Италия)…

    32. Дениз Херманн (Германия)…

    42. Ханна Эберг (Швеция)

    43. Ирина Старых (Россия)…

    59. Паулина Фиалкова (Словакия)…

    78. Валерия Васнецова (Россия)

    79. Моника Хойниш (Польша)…

    82. Евгения Павлова (Россия)…

    93. Маргарита Васильева (Россия)

    #старых ирина#кубок мира по биатлону
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