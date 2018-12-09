Упал к бронзе. Логинов едва не выиграл пасьют - Советский спорт
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    • Биатлон09 декабря 2018 15:30Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

    Упал к бронзе. Логинов едва не выиграл пасьют

    Падение за 200 метров до финиша лишило Александра Логинова возможности выиграть золото, но не помешало второй раз подряд попасть на подиум в Поклюке. Россиянин стал третьим в гонке преследования.

    ОШИБКА ЛОГИНОВА

    – Был контакт?
    – Не было контакта. Сам попал палкой в ботинок. Бывает. Вечно мне чего-то не хватает, – вздохнул Александр в эфире «Матч ТВ» сразу после финиша.

    По лицу видно – обидно парню. Еще бы – в напряженной борьбе он едва не стал лучшим, атакуя самого Йоханнеса Бе! Но досадная осечка на заключительном подъеме перечеркнула этот шанс. Уехал вперед и норвежец, и француз Кентен Фийон-Майе. Логинов на финиш накатил уже третьим.

    – Чувствовал, что силы оставались. Специально пустил Бе на спуске, чтобы немного отдышаться и атаковать его перед финишем. Все могло получиться. Но трасса в этом месте узковата. К сожалению вышло, что вышло, – добавил россиянин.

    Ох, как же мощно он провел этот старт!

    Пусть Бе-младший, начавший гонку первым на правах победителя спринта (еще и с гандикапом в 16 секунд), со стартового круга наращивает свой отрыв. Антонен Гигонна и Александр Логинов, ушедшие на дистанцию вслед за ним дружной парочкой, постепенно, понемногу, но все же отстают. Даже хорошая стрельба не спасает – Йоханнес сам стреляет без промаха на первой лежке, доводя преимущество до внушительных 40 секунд. Группа остальных догоняющих держится близко, но вот по-настоящему включиться в битву за подиум не может. Там будут перестановки – свои, незначительные. Мартен Фуркад опять провалится – что-то в Поклюке у него «не пошло». Тарьей Бе откатится на шестую позицию (с изначальной четвертой). Резко прибавит Лукас Хофер, скакнувший с 19-го места в топ-10. Но еще лучше выстрелит (во всех возможных смыслах) Кентон Фийон-Майе – стартуя 11-м, к последнему рубежу он подойдет в той самой группе лидеров, которая плотной гурьбой будет вести борьбу за серебро и бронзу…

    ШАНС ОТ БЕ

    Нет, стоп. За золото!

    Все 40 секунд преимущества младшего Бе растают, как лед по весне, из-за двух промахов Йоханнеса. Пусть все только снимают свои винтовки с плеч, стоя на ковриках, пока норвежец уже проходит половину первого штрафного круга, но победитель спринта все-таки не настолько быстр, чтобы лишние 300 метров махнуть за 10-15 секунд. Вопрос – как долго будут стрелять его соперники? Кто отстреляется чисто? И сделает это быстрее?

    Ответ – Логинов!

    Именно Логинов не просто кладет все пули в мишени без промахов – он не теряет ни секунды, ни выцеливает, ни задерживается… И потому уходит на последний круг внезапным лидером.

    – Я, если честно, не знал, что Бе ушел на два круга. Поэтому, когда отстрелялся, то думал, что все равно – второй. Потом, конечно, удивился. Но основная борьба все равно была впереди, – расскажет Александр.

    Отставание норвежца от россиянина после ухода с рубежа составило чуть больше секунды. Фийон-Майе держался еще в двух позади. Казалось – сейчас Йоханнес в два прыжка догонит Логинова и умчится вперед. Не тут было! И у Бе-младшего силы подзакончились, и сам Александр их вполне себе сохранил. Дружной тройкой эта компания так и пройдет весь заключительный круг. Симон Эдер, претендовавший на медали после второй стойки, по факту «отвалится» – не выдержит темпа. А зрители начнут готовиться к красивому, напряженному спурту, в котором решится порядок восхождения трех лучших на подиум. Кто именно в эту тройку войдет, сомнений уже не осталось.

    Спурт действительно будет. Но – лишь с участием двоих биатлонистов… Что случилось, мы знаем – последний подъем, досадная ошибка Логинова, падение – и норвежец с французом умчатся вперед, причем Бе-младший все-таки добудет свое второе золото (так определит фотофиниш).

    Но все равно… Когда в последний раз российский биатлонист так радовал нас медалями уже на первом же этапе? Чтобы при этом его фамилия была не Шипулин? Похоже, нас ждет весьма интересный сезон!

    Кубок мира
    Первый этап
    Поклюка (Словения)
    Мужчины
    Гонка преследования. 12,5 км

    1 (1-й в спринте). Йоханнес Бе (Норвегия) – 30.20,4 (3 штрафных круга)
    2 (11). Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 0,1 (0)
    3 (3). Александр Логинов (Россия) – +1,9 (1)
    ...24 (22). Евгений Гараничев (Россия) – +2.02,7 (3)
    ...29 (27). Матвей Елисеев (Россия) – +2.29,3 (3)
    ...41 (43). Эдуард Латыпов (Россия) – +3.17,8 (3)

    #кубок мира по биатлону#логинов александр#бе йоханнес#фийон-майе кентен
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