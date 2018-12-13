Александр Тихонов: Визит полиции к биатлонистам – это расплата за наши старые грехи

Биатлон 13 декабря 2018 13:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о скандале с нашей биатлонной сборной в Австрии.

– На ваш взгляд, это нормально, когда полиция накануне этапа Кубка мира нагрянула в расположение сборной России?

– Это абсолютно нормальная ситуация. Мы сильно наследили за последние 11 лет, это отзвуки наших старых грехов. У кого было больше всех положительных допинг-проб? У нас.

Визит австрийской полиции – это итог большой дружбы бывшего руководства Союза биатлонистов России с Андресом Бессебергом (бывшим президентом UBI. – Прим. ред.) против которого австрийская полиция продолжает расследование.

У нас шел один допинг за другим при отсутствии медалей, а наши бывшие руководители СБР получали от Бессеберга почетные грамоты и благодарности за большой вклад в развитие биатлона в России за его личной подписью.

– Но разве не было развития?

– Какое развитие?! У нас забрали все кубки, допинг-скандалы один за другим. Репутация нашего биатлона подмочена дальше не куда.

– Полиция пришла, вручила какие-то бумаги. Непонятно какие – возможно, повестки. Это же сильно выбивает из колеи спортсменов.

– Надо было раньше за порядком следить, тогда не было бы ничего сегодня. Россия ведь страна парадоксов. Когда я руководил нашим биатлоном, не было никаких скандалов. Наши биатлонисты при мне на этапах Кубка мира и чемпионатах мира завоевали 24 золотых медалей, 27 серебряных, 19 бронзовых. И возникает логичный вопрос: что же вас не устраивало?

– Визит полиции выбил команду из колеи. Если б вы сейчас были руководителем СБР, что бы вы предприняли?

– Запросил бы, на каком основании был этот визит? Какие законы Австрийской республики позволяют им проводить такие мероприятия? А затем собрал бы пресс-конференцию. А у нас Хованцев или Норицын интервью толком дать не могут, заикаются. Как манекены.

– Стесняются, люди все разные. Скажите, что нам нужно сделать: убрать спортсменов из списка из команды, или вообще сняться с Кубка мира?

– Никого не надо снимать, нужно бороться и продолжать выступать.