Старых – супергонка перед допросом, Юрлова – первая медаль почти за три года - Советский спорт
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    • Биатлон13 декабря 2018 18:14Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Старых – супергонка перед допросом, Юрлова – первая медаль почти за три года

    В Австрии стартовал второй этап Кубка мира. В женском спринте бронзовую награду завоевала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.

    После благополучного старта в Поклюке (две медали Александра Логинова, солидные результаты дебютанток из женской команды) мы ждали Хохфильцена с законным оптимизмом. Но дожить до старта первой австрийской гонки ему было, увы, не суждено. Вчера вечером в расположение сборной России заявились местные полицейские- в связи с допинг-расследованием по поводу нарушений, якобы имевших место во время прошлогоднего чемпионата мира.

    Разумеется, обстановка в команде и вокруг нее сразу накалилась до предела. От прежней благости не осталось и следа, а привычные биатлонные термины «этап» и «номер» обрели новый, мрачноватый смысл – ведь по австрийскому законодательству за допинг полагается самая настоящая тюрьма. Например, Ирине Старых после сегодняшнего спринта предстоял допрос, как и стартующим завтра Логинову с Евгением Гараничевым. Также из действующих биатлонистов в списке подозреваемых фигурируют Антон Шипулин и Алексей Волков.

    «Подследственная №20» Старых после бессонной ночи провела гонку прекрасно. Закрыла 10 мишеней из 10, уже привычно добавила в скорости на последнем круге (лишь 15 секунд проигрыша «ногами» Кайсе Макарайнен и всего две - Анастасии Кузьминой) и очередное место в десятке. Ни в одной из четырех личных гонок этого сезона Старых не выпадала из первой дюжины.

    Но главный российский сюрприз этого спринта был еще впереди: Екатерина Юрлова-Перхт, стартовавшая 61-й, добыла для нашей женской команды первую медаль в сезоне! И вдобавок первую для себя самой за без малого три года, с Антерсельвы 2016-го.

    Со второго огневого рубежа Юрлова уходила с преимуществом порядка десяти секунд над ближайшими преследовательницами – итальянкой Лизой Виттоцци и Моникой Хойниш из Польши. И наша биатлонистка сумела, хоть и не без труда, отстоять свое место на пьедестале. На финише Юрлова выиграла у Хойниш три секунды, а Виттоцци, завершившей гонку четырьмя минутами позже, не хватило каких-то девяти десятых – но ведь не хватило же!

    Трио дебютанток сборной Павлова-Васнецова-Васильева на сей раз выступило заметно скромнее, чем в Поклюке. Валерия Васнецова за счет меткой стрельбы еще сумела заскочить в первую двадцатку, а Васильева, учинившая три промаха на первой же «лежке», в итоге не попала в субботнюю гонку преследования.

    Не будет участвовать в ней и Ульяна Кайшева, снова провалившая гонку по всем статьям. Похоже, единственная биатлонистка, допущенная в первую команду не по результатам отборочных стартов, а специальным решением тренеров, вот-вот эту команду покинет.

    Что же касается борьбы за золото, то здесь все решили 0,6 секунды. В пользу не быстроногой Кайсы Макарайнен, а Доротеи Вирер – хотя на стрельбе итальянка допустила тот же единственный промах, что и финка. Более того: лыжным «ходом» Вирер, как и все остальные участники спринта, Макарайнен уступила. Но сумела компенсировать эти 24 секунды за счет пулеметно-быстрой стрельбы.

    Непросто поверить в то, что можно отыграть почти полминуты скоростной работой всего на двух огневых рубежах. Однако деваться некуда - с секундомером не поспоришь. И похоже, что дуэль между Вирер и Макарайнен за лидерство в общем зачете Кубка мира будет идти еще очень долго. Возможно, до самой весны.

    А у Старых тем временем – свои проблемы. Ей скоро на допрос.

    Кубок мира
    2-й этап
    Хохфильцен (Австрия)
    Спринт 7,5 км. Женщины

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Доротея Вирер (Италия)

    1 (0+1)

    3 (+24,0)

    21.04,9

    2

    Кайса Макарайнен (Финляндия)

    1 (0+1)

    1 (18.34,0)

    +0,6

    3

    Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

    0 (0+0)

    22 (+55,7)

    +24,4

    4

    Лиза Виттоцци (Италия)

    1 (1+0)

    5 (+30,0)

    +25,3

    5

    Моника Хойниш (Польша)

    0 (0+0)

    16 (+50,7)

    +28,2

    …9

    Ирина Старых (Россия)

    0 (0+0)

    36 (+1.09,3)

    +47,5

    10

    Анастасия Кузьмина (Словакия)

    2 (2+0)

    7 (+33,2)

    +49,6

    …18

    Валерия Васнецова (Россия)

    0 (0+0)

    43 (+1.20,0)

    +1.07,7

    …32

    Евгения Павлова (Россия)

    1 (1+0)

    49 (+1.24,0)

    +1.29,0

    …67

    Маргарита Васильева (Россия)

    3 (3+0)

    47 (+1.21,3)

    +2.28,5

    …79

    Ульяна Кайшева (Россия)

    4 (2+2)

    67 (+1.46,1)

    +2.57,2

    Сборная России после огневых рубежей

    С1 (л)

    С2 (с)

    Юрлова-Перхт

    5 (+13,6)

    3 (+12,8)

    Старых

    29 (+33,5)

    11 (+42,6)

    Васнецова

    41 (+42,2)

    15 (+49,9)

    Павлова

    62 (+57,5)

    28 (+1.06,9)

    Васильева

    94 (+1.42,9)

    64 (+1.58,2)

    Кайшева

    83 (+1.20,9)

    82 (+2.30,5)

    Общий зачет Кубка мира

    1

    Доротея Вирер (Италия)

    204

    2

    Кайса Макарайнен (Финляндия)

    185

    3

    Паулина Фиалкова (Словакия)

    165

    4

    Лиза Витоцци (Италия)

    164

    5

    Моника Хойниш (Польша)

    144

    6

    Ирина Кривко (Белоруссия)

    125

    7

    Ирина Старых (Россия)

    124

    …12

    Евгения Павлова (Россия)

    84

    13

    Валерия Васнецова (Россия)

    81

    …20

    Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

    72

    #женская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону
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