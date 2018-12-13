Старых – супергонка перед допросом, Юрлова – первая медаль почти за три года

В Австрии стартовал второй этап Кубка мира. В женском спринте бронзовую награду завоевала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.
После благополучного старта в Поклюке (две медали Александра Логинова, солидные результаты дебютанток из женской команды) мы ждали Хохфильцена с законным оптимизмом. Но дожить до старта первой австрийской гонки ему было, увы, не суждено. Вчера вечером в расположение сборной России заявились местные полицейские- в связи с допинг-расследованием по поводу нарушений, якобы имевших место во время прошлогоднего чемпионата мира.
Разумеется, обстановка в команде и вокруг нее сразу накалилась до предела. От прежней благости не осталось и следа, а привычные биатлонные термины «этап» и «номер» обрели новый, мрачноватый смысл – ведь по австрийскому законодательству за допинг полагается самая настоящая тюрьма. Например, Ирине Старых после сегодняшнего спринта предстоял допрос, как и стартующим завтра Логинову с Евгением Гараничевым. Также из действующих биатлонистов в списке подозреваемых фигурируют Антон Шипулин и Алексей Волков.
«Подследственная №20» Старых после бессонной ночи провела гонку прекрасно. Закрыла 10 мишеней из 10, уже привычно добавила в скорости на последнем круге (лишь 15 секунд проигрыша «ногами» Кайсе Макарайнен и всего две - Анастасии Кузьминой) и очередное место в десятке. Ни в одной из четырех личных гонок этого сезона Старых не выпадала из первой дюжины.
Но главный российский сюрприз этого спринта был еще впереди: Екатерина Юрлова-Перхт, стартовавшая 61-й, добыла для нашей женской команды первую медаль в сезоне! И вдобавок первую для себя самой за без малого три года, с Антерсельвы 2016-го.
Со второго огневого рубежа Юрлова уходила с преимуществом порядка десяти секунд над ближайшими преследовательницами – итальянкой Лизой Виттоцци и Моникой Хойниш из Польши. И наша биатлонистка сумела, хоть и не без труда, отстоять свое место на пьедестале. На финише Юрлова выиграла у Хойниш три секунды, а Виттоцци, завершившей гонку четырьмя минутами позже, не хватило каких-то девяти десятых – но ведь не хватило же!
Трио дебютанток сборной Павлова-Васнецова-Васильева на сей раз выступило заметно скромнее, чем в Поклюке. Валерия Васнецова за счет меткой стрельбы еще сумела заскочить в первую двадцатку, а Васильева, учинившая три промаха на первой же «лежке», в итоге не попала в субботнюю гонку преследования.
Не будет участвовать в ней и Ульяна Кайшева, снова провалившая гонку по всем статьям. Похоже, единственная биатлонистка, допущенная в первую команду не по результатам отборочных стартов, а специальным решением тренеров, вот-вот эту команду покинет.
Что же касается борьбы за золото, то здесь все решили 0,6 секунды. В пользу не быстроногой Кайсы Макарайнен, а Доротеи Вирер – хотя на стрельбе итальянка допустила тот же единственный промах, что и финка. Более того: лыжным «ходом» Вирер, как и все остальные участники спринта, Макарайнен уступила. Но сумела компенсировать эти 24 секунды за счет пулеметно-быстрой стрельбы.
Непросто поверить в то, что можно отыграть почти полминуты скоростной работой всего на двух огневых рубежах. Однако деваться некуда - с секундомером не поспоришь. И похоже, что дуэль между Вирер и Макарайнен за лидерство в общем зачете Кубка мира будет идти еще очень долго. Возможно, до самой весны.
А у Старых тем временем – свои проблемы. Ей скоро на допрос.
Кубок мира
2-й этап
Хохфильцен (Австрия)
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Доротея Вирер (Италия)
1 (0+1)
3 (+24,0)
21.04,9
2
Кайса Макарайнен (Финляндия)
1 (0+1)
1 (18.34,0)
+0,6
3
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
0 (0+0)
22 (+55,7)
+24,4
4
Лиза Виттоцци (Италия)
1 (1+0)
5 (+30,0)
+25,3
5
Моника Хойниш (Польша)
0 (0+0)
16 (+50,7)
+28,2
…9
Ирина Старых (Россия)
0 (0+0)
36 (+1.09,3)
+47,5
10
Анастасия Кузьмина (Словакия)
2 (2+0)
7 (+33,2)
+49,6
…18
Валерия Васнецова (Россия)
0 (0+0)
43 (+1.20,0)
+1.07,7
…32
Евгения Павлова (Россия)
1 (1+0)
49 (+1.24,0)
+1.29,0
…67
Маргарита Васильева (Россия)
3 (3+0)
47 (+1.21,3)
+2.28,5
…79
Ульяна Кайшева (Россия)
4 (2+2)
67 (+1.46,1)
+2.57,2
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
Юрлова-Перхт
5 (+13,6)
3 (+12,8)
Старых
29 (+33,5)
11 (+42,6)
Васнецова
41 (+42,2)
15 (+49,9)
Павлова
62 (+57,5)
28 (+1.06,9)
Васильева
94 (+1.42,9)
64 (+1.58,2)
Кайшева
83 (+1.20,9)
82 (+2.30,5)
Общий зачет Кубка мира
1
Доротея Вирер (Италия)
204
2
Кайса Макарайнен (Финляндия)
185
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
165
4
Лиза Витоцци (Италия)
164
5
Моника Хойниш (Польша)
144
6
Ирина Кривко (Белоруссия)
125
7
Ирина Старых (Россия)
124
…12
Евгения Павлова (Россия)
84
13
Валерия Васнецова (Россия)
81
…20
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
72