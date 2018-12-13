Старых – супергонка перед допросом, Юрлова – первая медаль почти за три года

Биатлон 13 декабря 2018 18:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Австрии стартовал второй этап Кубка мира. В женском спринте бронзовую награду завоевала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.

После благополучного старта в Поклюке (две медали Александра Логинова, солидные результаты дебютанток из женской команды) мы ждали Хохфильцена с законным оптимизмом. Но дожить до старта первой австрийской гонки ему было, увы, не суждено. Вчера вечером в расположение сборной России заявились местные полицейские- в связи с допинг-расследованием по поводу нарушений, якобы имевших место во время прошлогоднего чемпионата мира.

Разумеется, обстановка в команде и вокруг нее сразу накалилась до предела. От прежней благости не осталось и следа, а привычные биатлонные термины «этап» и «номер» обрели новый, мрачноватый смысл – ведь по австрийскому законодательству за допинг полагается самая настоящая тюрьма. Например, Ирине Старых после сегодняшнего спринта предстоял допрос, как и стартующим завтра Логинову с Евгением Гараничевым. Также из действующих биатлонистов в списке подозреваемых фигурируют Антон Шипулин и Алексей Волков.

«Подследственная №20» Старых после бессонной ночи провела гонку прекрасно. Закрыла 10 мишеней из 10, уже привычно добавила в скорости на последнем круге (лишь 15 секунд проигрыша «ногами» Кайсе Макарайнен и всего две - Анастасии Кузьминой) и очередное место в десятке. Ни в одной из четырех личных гонок этого сезона Старых не выпадала из первой дюжины.

Но главный российский сюрприз этого спринта был еще впереди: Екатерина Юрлова-Перхт, стартовавшая 61-й, добыла для нашей женской команды первую медаль в сезоне! И вдобавок первую для себя самой за без малого три года, с Антерсельвы 2016-го.

Со второго огневого рубежа Юрлова уходила с преимуществом порядка десяти секунд над ближайшими преследовательницами – итальянкой Лизой Виттоцци и Моникой Хойниш из Польши. И наша биатлонистка сумела, хоть и не без труда, отстоять свое место на пьедестале. На финише Юрлова выиграла у Хойниш три секунды, а Виттоцци, завершившей гонку четырьмя минутами позже, не хватило каких-то девяти десятых – но ведь не хватило же!

Трио дебютанток сборной Павлова-Васнецова-Васильева на сей раз выступило заметно скромнее, чем в Поклюке. Валерия Васнецова за счет меткой стрельбы еще сумела заскочить в первую двадцатку, а Васильева, учинившая три промаха на первой же «лежке», в итоге не попала в субботнюю гонку преследования.

Не будет участвовать в ней и Ульяна Кайшева, снова провалившая гонку по всем статьям. Похоже, единственная биатлонистка, допущенная в первую команду не по результатам отборочных стартов, а специальным решением тренеров, вот-вот эту команду покинет.

Что же касается борьбы за золото, то здесь все решили 0,6 секунды. В пользу не быстроногой Кайсы Макарайнен, а Доротеи Вирер – хотя на стрельбе итальянка допустила тот же единственный промах, что и финка. Более того: лыжным «ходом» Вирер, как и все остальные участники спринта, Макарайнен уступила. Но сумела компенсировать эти 24 секунды за счет пулеметно-быстрой стрельбы.

Непросто поверить в то, что можно отыграть почти полминуты скоростной работой всего на двух огневых рубежах. Однако деваться некуда - с секундомером не поспоришь. И похоже, что дуэль между Вирер и Макарайнен за лидерство в общем зачете Кубка мира будет идти еще очень долго. Возможно, до самой весны.

А у Старых тем временем – свои проблемы. Ей скоро на допрос.

Кубок мира

2-й этап

Хохфильцен (Австрия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Доротея Вирер (Италия) 1 (0+1) 3 (+24,0) 21.04,9 2 Кайса Макарайнен (Финляндия) 1 (0+1) 1 (18.34,0) +0,6 3 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 0 (0+0) 22 (+55,7) +24,4 4 Лиза Виттоцци (Италия) 1 (1+0) 5 (+30,0) +25,3 5 Моника Хойниш (Польша) 0 (0+0) 16 (+50,7) +28,2 …9 Ирина Старых (Россия) 0 (0+0) 36 (+1.09,3) +47,5 10 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2 (2+0) 7 (+33,2) +49,6 …18 Валерия Васнецова (Россия) 0 (0+0) 43 (+1.20,0) +1.07,7 …32 Евгения Павлова (Россия) 1 (1+0) 49 (+1.24,0) +1.29,0 …67 Маргарита Васильева (Россия) 3 (3+0) 47 (+1.21,3) +2.28,5 …79 Ульяна Кайшева (Россия) 4 (2+2) 67 (+1.46,1) +2.57,2

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Юрлова-Перхт 5 (+13,6) 3 (+12,8) Старых 29 (+33,5) 11 (+42,6) Васнецова 41 (+42,2) 15 (+49,9) Павлова 62 (+57,5) 28 (+1.06,9) Васильева 94 (+1.42,9) 64 (+1.58,2) Кайшева 83 (+1.20,9) 82 (+2.30,5)

Общий зачет Кубка мира