Судный день. Завтра пятерых российских биатлонистов отстранят

Биатлон 14 декабря 2018 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

15 декабря в Хохфильцене пройдет заседание Исполкома IBU, на котором с высокой вероятностью будут отстранены пять российских биатлонистов, после открытого в их адрес дела о допинговых нарушениях.

Корреспондент «Советского спорта» на месте событий разобрался, кто инициирует новые санкции и что об этом думают другие биатлонисты.

Без паники, но готовы к худшему

В штабе сборной России накануне мужского спринта паники не наблюдалось. На женскую тренировку утром прибыли только три спортсменки. Не попавшие в преследование Ульяна Кайшева и Маргарита Васильева работали на рубеже. Валерия Васнецова тренировалась на лыжне классикой. Накануне в Хохфильцен прибыла внушительная группа поддержки во главе с президентом СБР Владимиром Драчевым: олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, экс-главный тренер Владимир Барнашов, бывший исполнительный директор СБР Сергей Костин, мэтр судейства Вадим Мелихов и другие. Здесь оказался и Максим Цветков, который в Австрии готовится к отборочным стартам на "Ижевской винтовке". Паники в штабе сборной не наблюдалось, но атмосфера была напряженная. Готовились к худшему.

О худшем предупреждали и представители других команд. Под диктофон никто давать откровенные комментарии, конечно, не будет, но на ушко шептали: "Завтра вас ждет беда. Пятерых биатлонистов закроют и возможны другие последствия". Об этом в эфире заявил и комментатор Дмитрий Губерниев, после чего IBU дал опровержение. Но что оно значит? Только то, что в эту минуту решение не принято, но на днях подоспеют данные полиции, вопрос будет вынесен на завтрашнем заседании Исполкома, а с учетом того, как он настроен по отношении к России в благоприятный исход совсем не верится.

«На время расследования россияне не должны соревноваться»

Изменилась и риторика спортсменов. Если вчера большинство из них отказывались от комментариев, то сейчас они уже охотно говорят о вине россиян и необходимости наказания. Тот же Мартен Фуркад сначала в красках рассказал, как бы он стыдился на месте Логинова и Старых, у которых, видимо, нет совести, а потом после пресс-конференции был уже чуть сдержаннее в оценках.

"Пока идет только расследование. Я пока не думаю об этом, но если полиция найдет какие-то факты и доказательства против этих спортсменов, то будут приняты меры. Для меня все просто. Если есть их вина, то должны быть доказательства, если доказательств нет, то нет и вины. Пока нам доказательства не показали, - сказал Фуркад. - Я не в курсе, что ставят в вину спортсменам и, надеюсь, они не пострадают без вины".

Себастьян Самуэльссон был настроен более решительно. "Я знаю, что открыто расследование в отношении событий двухлетней давности. Для нас важно получить как можно больше информации. Думаю, что это хорошо, что полиция восприняла это всерьез. Я жду публикации фактов по этому расследованию, но к Логинову у меня и раньше не было доверия. Он уже был дисквалифицирован за ЭПО, а таким людям не место в спорте. Я уверен, что этих россиян накажут, если у них есть достаточно доказательств вины. Я считаю, что на время расследования, они не должны соревноваться", - уверенно заявил швед. Его ответ отчетливо дает понять, что презумпция невиновности не действует в спорте не только в отношении положительных проб, но и при любых других подозрениях.

Трое «полицеских»: хороший, плохой и «сумасшедший»

Однако то спортсмены, и совсем другое чиновники. Трое членов Исполкома достаточно жестко настроены по отношению к России, но с разной степени агрессии. Можно сказать, что против россиян действуют трое полицейских: хороший, плохой и "сумасшедший". Хороший - это Макс Кобб, с которым мне довелось поговорить перед гонкой. Он был сдержан в оценках, подчеркнул, что это дело имеет отношение к старым проблемам СБР и что готов защищать права чистых российских спортсменов соревноваться. Американец - принципиален, но при этом адекватен и хочет вести дело в правовом поле.

Плохой полицейский - это его сосед по Северной Америке, многолетний глава медицинского комитета IBU Джимми Каррабре. Он и в прошлом сезоне и сейчас выступает сторонником самых жестких санкции в отношении России, вплоть до дисквалификации всей федерации. Каррабре и завтра будет настаивать на отстранении спортсменов, но он далеко не самый главный наш враг. Помимо двух североамериканцев есть еще человек "с пулей в голове" Иржи Гамза, который в сложившемся в IBU хаосе сумел занять пост первого вице-президента, чем необычайно горд. В голове пана Гамзы засела давняя обида на советскую власть и Россию и хотя, он всегда заявляет, что очень любит русских, на деле настраивает всю биатлонную семью против России и не стесняется грязных приемов. К примеру, он обвинил российских чиновников в угрозах, но не назвал ни имен, ни предоставил фактов. Очень простой и проверенный трюк. У джентльменов ведь принято верить на слово.

Все только начинается

Исполком IBU пройдет завтра в Хохфильцене. В этот избирательный орган входят девять человек. Помимо трех вышеупомянутых это президент организации швед Улле Далин, вице-президент по информации Ивор Лехотан, которые и год назад голосовали за жесткие меры против России, норвежец Туре Бейгард, критиковавший своего предшественника Андерса Бессеберга и полька Дагмара Герасимук, которая вряд ли пойдет против линии партии. Право голоса имеет и председатель комитета спортсменов Клейр Игэн, которую также не отнесешь к нашим друзьям. Остаются лояльный к России австриец Клаус Ляйстнер и новый представитель Германии доктор Франц Штайнле, чьей поддержки явно будет недостаточно для России.

Пример сборной Казахстана, в отношении которых за два года обысков и проверок не было найдено стопроцентных доказательств вины, показывает, что новое руководство IBU будет максимально дистанцироваться от либерального Бессеберга, действовавшего в рамках презумпции невиновности и отстранять при малейших подозрениях. Потому "русскую пятерку" в составе Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Алексея Волкова и Ирины Старых ждет временное отстранение, которое может продлиться и год и дольше, пока спортсмены не будут вынуждены завершить карьеру. Но последствия могут быть и более суровыми. Кроме того ещё продолжается деятельность рабочей группы по докладу Макларена. Массовые допинговые обвинения способны привести как к сокращению стартовых квот, так и к полному лишению членства СБР. Остается лишь надеяться, что до таких крайностей дело не дойдет, ведь без российской аудитории биатлон понесет серьезные потери.