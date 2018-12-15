Биатлонное преследование на фоне допингового. Что смотреть на Кубке мира? - Советский спорт
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    • Биатлон15 декабря 2018 11:22Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Биатлонное преследование на фоне допингового. Что смотреть на Кубке мира?

    Сегодня в Хохфильцене два пасьюта.

    Гонка преследования, 10 км (женщины), 13:30

    Гонка преследования, 12,5 км (мужчины), 16:45

    Исполком IBU

    Нам, видимо, уже не суждено порадоваться выступлениям наших в биатлоне. Пока Союз биатлонистов России (СБР) полностью не загасят, а сборную не выкинут со всех международных стартов, там не успокоятся.

    Так получается, что главным событием сегодняшнего дня станет Исполком IBU, а не гонки преследования. Создается ощущение, что никого не интересует спортивная составляющая этапа в Хохфильцене, в том числе биатлонистов. По очередному допинг-кейсу россиян высказались даже бродячие австрийские собаки.

    Все ждут, что сегодня Антона Шипулина, Александра Логинова, Евгения Гараничева, Ирину Старых и Алексея Волкова отстранят. Хотя Дмитрий Губерниев уверяет, что этого не случится и наши продолжат выступать. В пасьютах – да. А что будет дальше, никто не знает.

    Программу сегодняшнего дня открывают девушки. Там Кайса Макарайнен будет атаковать Доротею Вирер, которая уйдет в гонку первой с ничтожным преимуществом в 0,6 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт уйдет в гонку третьей с отставанием в 24,4 секунды.

    Но наши надежды будут связаны не только с ней. Ирина Старых стартует девятой и при условии чистой стрельбы может включиться в борьбу за награды, как это уже было на прошлом этапе. Главное, чтобы не подвели нервы, которые ей уже истрепали австрийские полицейские.

    У мужчин должны зарубиться Йоханнес Бе и Мартен Фуркад. Француз отстает на восемь секунд и бежит куда слабее своего главного соперника, но зато может стрельнуть нули. В случае с Бе-младшим такой расклад исключен. Рыжий будет мазать и мотать круги, но есть ощущение, что на последний круг они уйдут вместе и мы можем стать свидетелями крутых разборок на финише.

    За Россию будет бороться опальный Александр Логинов, стартующий восьмым. Все остальные либо далеко (Матвей Елисеев – 19-й), либо очень далеко (в конце стартового листа). Опять же, рассчитывать на медаль можно будет при условии чистой, уверенной стрельбы. Логинов зол и мотивирован. В него можно сегодня верить.

    Кто побежит за Россию?

    У девушек в пасьют не попали Ульяна Кайшева и Маргарита Васильева. Все остальные в строю и даже имеют шансы вчетвером дружно заехать в топ-20. Двоих мы вообще ждем в десятке. Речь, понятное дело, о Юрловой и Старых. Васнецова, которая стартует 18-й, может пробиться выше или, как минимум, сохранить позицию за счет гроссмейстерской стрельбы. А вот Евгении Павловой с 32-го места будет потяжелее заехать в топ-20, но отставание от лидера у нее не такое уж и катастрофическое – 1.29,0.

    У мужчин потеря одна – Эдуард Латыпов. Но шансов на хорошие результаты меньше, чем у девушек. Если с Логинов и Елисеев стартуют в топ-20, то все остальные наши ребята очень далеко. Евгений Гараничев уйдет в гонку 50-м с отставанием почти в две минуты, Алексей Слепов – 58-м, Дмитрий Малышко – 59-м. Подняться со дна будет очень тяжело.

    Какими уйдут в гонку лидеры и наши?

    Мужчины

    1. Йоханнес Бе (Норвегия)
    2. Мартен Фуркад (Франция) +8,6
    3. Бенедикт Долль (Германия) +10,2
    4. Антонен Гигонна (Франция) +25,9
    5. Арнд Пайффер (Германия) +27,9
    6. Юлиан Эберхард (Австрия) +30,0
    7. Симон Дестье (Франция) +36,3
    8. Александр Логинов (Россия) +38,5
    9. Яков Фак (Словения) +46,3
    10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +50,8…

    19. Матвей Елисеев (Россия) +1.09,6…
    50. Евгений Гараничев (Россия) +1.59,4…
    58. Алексей Слепов (Россия) +2.05,3
    59. Дмитрий Малышко (Россия) +2.07,0

    Женщины

    1. Доротея Вирер (Италия)
    2. Кайса Макарайнен (Финляндия) +0,06
    3. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +24,4
    4. Лиза Виттоцци (Италия) +25,3
    5. Моника Хойниш (Польша) +28,2
    6. Ирина Кривко (Белоруссия) +38,5
    7. Паулина Фиалкова (Словакия) +43,8
    8. Анаис Шевальев (Франция) +45,4
    9. Ирина Старых (Россия) +47,5
    10. Анастасия Кузьмина (Словакия) +49,6…

    1. 18. Валерия Васнецова (Россия) +1.07,7

    32. Евгения Павлова (Россия) +1.29,0

    #кубок мира по биатлону
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