Всем смотреть женский биатлон! Мужской – пока необязательно. Колонка Юрия Цыбанева

Биатлон 17 декабря 2018 01:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

Юрий Цыбанев – о неожиданной рокировке российских сборных после двух этапов Кубка мира.

Женская сборная России в эстафете – четвертая. Мужская – пятая. Притом женская определенно могла выступить лучше. У Евгений Павловой в резерве – стопроцентно точная стрельба, а у Ирины Старых – более быстрый ход. Мужская же команда, пожалуй, показала свой максимум. Александр Логинов и Дмитрий Малышко точнее, чем они это сделали в эстафете, стреляют только в свои красные дни календаря, а новичок Эдуард Латыпов, обойдясь без промахов на стойке, и так самого себя превзошел.

По сравнению с последними сезонами все перевернулось. Теперь не хочется пропускать ни одной женской гонки – а на время проведения мужских можно и запланировать какие-то дела. Вы скажете, у мужчин на старте сезона наград больше? Ну да, две бронзы Логинова. Но про самого быстрого на сегодня биатлониста России известны две вещи: его максимум таков, что может сразиться в прыти даже с рыжим Бе – это раз, стабильность никогда не была его союзницей – это два.

И пока Логинов не пройдет на высоком уровне – том, какой прежде отличал Шипулина – пару-тройку этапов, лично я буду отдавать предпочтение биатлону женскому.

Потому что там у нас нынче – намного интереснее.

Мутный случай с неприездом на эстафету Антона Бабикова симптоматичен. Даже если спортсмен непричастен к своей неявке (а я думаю, что он в самом деле непричастен, потому что Антон, как правило, с головой дружит). Но все равно: в мужскую эстафету нам было элементарно некого ставить. Хорошо еще что внезапно включенный в четверку Латыпов не провалил этап. Однако четверо неплохих гонщиков при отсутствии хотя бы одного надежного стрелка – явный эстафетный дисбаланс. Бабиков-то, в нормальном его состоянии, действительно нужен российской эстафете как воздух, и об этом стоило побеспокоиться заранее, а не в последний момент.

А вот в женском составе, где, перед сезоном казалось – шаром покати в отсутствие Акимовой и Виролайнен, успела проявиться жесткая конкуренция. Да такая, что хорошо еще Валерия Васнецова с Маргаритой Васильевой за заветное место в четверке не накинулись одна на другую!

Васнецова, кстати, тоже могла пройти свой этапе убедительнее. И стрелять умеет, как показал первый кубковый этап, и ход готова наращивать. Но уж больно рвала на дистанции темп – большие личные амбиции подгоняли, расклада сил по этапу ей и не хватило. Ее ведь, Васнецовой, интервью одно удовольствие слушать. Вот для кого есть упоение в бою даже в состоянии усталости! И Валерию легко понять. Она пришла во взрослую сборную на горячем ходу, почти сразу из юниорского состава, ей не хочется остывать.

Но слышали вы до этого сезона хоть что-то про Павлову? Она же года два-три скромно ютилась во внутрироссийском биатлонном обозе… И вот явилось такое чудо природы! И обаятельная, и открытая, и гонку за гонкой выдает на уровне мировой десятки. Только и скажешь: девушка с великолепной спортивной жилкой.

А сейчас на подходе еще и Анастасия Морозова. Которую большинство из нас тоже знать не знает. Поглядим на нее в Нове-Место.

Одним словом, женская сборная – зажигает и заряжает. Они там друг дружку подгоняют. А мужская – Логинов пока составляет единственное исключение – будто придавлена лузерским прошлым – и не видно, как и кто из него может выбраться. Да и свежего подкрепления, кроме одинокого Латыпова, не видать.

Так что все – на женский биатлон!