Нове-Место - новые лица. Чем удивит биатлон в Чехии - Советский спорт
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    • Биатлон19 декабря 2018 18:38Источник: «Советский спорт»Автор: Круглов Александр

    Нове-Место - новые лица. Чем удивит биатлон в Чехии

    К третьему этапу Кубка мира по биатлону в сборной России обновления и драка за январские места, в других командах есть первая отставка, а в Чехии ожидается новый зрительский рекорд.

    Вотчина пана Гамзы

    Главный критик российского биатлона, первый вице-президент IBU Иржи Гамза всего менее 10 лет назад отстроил этот красавец-стадион, который собирает ныне 35 тысячные аншлаги. Немцы справедливо замечают, что рекорды эти можно было бы считать полноценными, если бы цены на билеты в Нове-Место не были в четыре раза ниже, чем в Рупольдинге, но чехи биатлон действительно любят. Для Гамзы проведение этапа - не только возможность показать свои организаторские способности, но и площадка для продвижения бизнеса. Его вино и пиво представлено на всех проходящих в Нове-Место соревнованиях.

    Может, у себя дома он будет подобрее и не станет, как в Хохфильцене агитировать другие федерации за отстранение российских биатлонистов, которых даже обвиняемыми назвать сейчас сложно. Но Гамза давно не удивляет своими эксцентричными выходками, а наличие у него власти открывает ему новые возможности. Хорошо, что большая часть биатлонной семьи на эти провокации не ведется. Формат соревнований предстоит столь же жесткий, как и в Хохфильцене - шесть гонок за четыре дня, с той лишь разницей, что теперь женщины, а не мужчины будут выходить на старт три дня подряд.

    Абсолютная дебютантка

    24-летняя дебютантка сборной России Анастасия Морозова еще год назад была неизвестна широкому кругу болельщиков. Тогда она впервые выиграла гонку на этапе Кубка России, а в этом году впервые выиграла на Кубке IBU. Эти факты заставляют подозревать югорчанку в принадлежности к нередкому биатлонному виду "декабристок", но гораздо интереснее наблюдать, как развивалась ее карьере. В юниорках она не входила даже в десятку лучших в стране и заметно уступала своим сверстницам Ульяне Кайшевой, Виктории Сливко, Светлане Мироновой и даже уехавшим в Белоруссию сестрам Кручинкиным.

    С другой стороны ее не форсировали на детских побегушках, а постепенно выводили на уровень сборной страны. Тренируется Морозова под руководством Андрея Русских, подготовившего также Екатерину Шумилову, а к этому сезону готовилась в группе Виталия Норицына. Впрочем, и туда она попала в последний момент, когда тренеры решили отправить в резерв Кристину Резцову и Викторию Сливко, а на их место взять Ларису Куклину и Морозову. Весной помимо приглашения в сборную Анастасия получила предложение руки и сердца от своего коллеги Никиты Поршнева. Как знать, возможно вскоре мы увидим в сборной первую супружескую пару со времен Алексея и Евгении Волковых.

    В других командах также есть обновления и изменения в составе. Так русский кореец Тимофей Лапшин пропустит чешский этап из-за проблем со здоровьем, а Нейтан Смит попрощался с большим биатлоном в Хохфильцене, хотя возраст еще позволял ему продолжать бегать. Однако прежних результатов призер чемпионата мира в последнее время достичь не мог, а просто бегая в свое удовольствие, в Канаде денег много не заработаешь.

    Кому каникулы, а кому ижевские морозы?

    Для большинства российских биатлонистов пришла пора задуматься о своих перспективах в сборной. Чтобы гарантировать себе прописку на Кубке мира в январе, надо попадать в двадцатку лучших в общем зачете или рассчитывать на выбор тренеров. У мужчин этот критерий выполняет пока только Александр Логинов, однако и Матвей Елисеев находится в шаге от заветной двадццатки и, если к хорошему ходу добавит стабильную стрельбу, также может выполнить критерии отбора. Старая гвардия в лице Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и примкнувшего к ним Антона Бабикова если не совершит чудо, то будет вынуждена проходить отбор. Пока отказаться от него готов Антон Шипулин, который не форсирует свое возвращение и в январе готов начать соревноваться с Кубка IBU. За остальные же четыре места в первой команде ожидается мощнейшая заруба.

    В женской сборной среди "освобожденных" весьма вероятно окажутся Ирина Старых, Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт. Может к ним примкнуть и Валерия Васнецова, но ее перспективы будут зависеть от выступления в "связке". Если она попадет в масс-старт и закрепится в первой двадцатке, гарантирует себе участие на январских этапах. Впрочем, на месте тренеров я бы именно ей отдал wild card и освободил от Ижевска, так как в 21 год 11 стартов в месяц - явный перебор, что бы она сама не говорила об отсутствии усталости.

    #кубок мира по биатлону
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